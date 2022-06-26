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    Apple’ın sanal gerçeklik gözlüğü Ocak 2023’te tanıtılabilir

    Apple’ın uzun yıllardır üzerinde çalıştığı AR/VR gözlüğünün yapımı neredeyse tamamlandı. Ünlü analist Ming-Chi Kuo, gözlüğün ocak ayında tanıtılabileceğini belirtti.
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    Apple VR konsepti - Ian Zelbo
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    Teknoloji devi Apple, uzun süredir arttırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik ve karma gerçeklik gözlükleri üzerinde çalışıyor. Geçtiğimiz aylarda Apple’ın ilk karma gerçeklik gözlüğünün neredeyse hazır olduğu belirtilmişti. WWDC 2022’de akıllı gözlükleri veya realityOS hakkında herhangi bir sunum yapmayan Apple, çok yakında ilk akıllı gözlüğünü tanıtabilir.

    Apple’ın şimdiye kadar tasarladığı en komplike ürün olacak

    Apple’a yakın kaynakları ile bilinen Ming-Chi Kuo, Apple’ın AR/VR karma gözlüğünün önemli testleri geçtiğini ve ağustos/eylül ayında seri üretime geçeceğini belirtti. Ayrıca Kuo, cihazın Ocak 2023’te tanıtılmasını bekliyor. Kuo, Apple’ın karma gerçeklik gözlüğünün şimdiye kadar tasarlanmış en karmaşık Apple ürünü olacağını ve sektörü tamamen değiştireceğini belirtti. Kuo’ya göre Apple, gözlüğün arttırılmış gerçeklik özelliklerine odaklanmış olsa da cihaz, VR özellikleri ile sürükleyici bir deneyim sunacak.

    Kuo, Apple’ın gözlüğünün tanıtılmasının ardından birçok firmanın Apple ile yarışmak için AR/VR gözlüklerine odaklanacağını ve bu sayede AR/VR sektörünün hızla gelişeceğini bildirdi. Görünüşe göre Apple, ilk karma gerçeklik setinin geliştirme sürecini neredeyse tamamlamış durumda ve yakın zamanda tanıtmak istiyor. Apple’ın karma gerçeklik gözlüğünün çift 4K micro-OLED panel, çift işlem birimi, 15 optik modül, Wi-Fi 6E desteği, göz ve vücut sensörleri barındırması ve realityOS işletim sisteminden güç alması bekleniyor. Cihazın fiyatı hakkında sağlam bir bilgi olmasa da bazı kaynaklar, cihazın 3000 dolar seviyesinde satılabileceğini belirtiyor.

    Kaynakça https://www.macrumors.com/2022/06/24/apple-headset-rumored-to-launch-in-january-2023/ https://appleinsider.com/articles/21/12/22/apples-vr-headset-what-to-expect-and-what-it-will-look-like
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