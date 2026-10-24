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    Apple'ın katlanabilir iPad'i ortaya çıktı: Devasa olacak

    Apple'ın katlanabilir iPad planları hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Dev ekranlı modelin Huawei MateBook Fold benzeri bir tasarıma sahip olabileceği iddia ediliyor.

    Apple'ın katlanabilir iPad'i ortaya çıktı: Devasa olacak Tam Boyutta Gör
    Apple'ın uzun süredir üzerinde çalıştığı iddia edilen katlanabilir iPad hakkında yeni bilgiler paylaşıldı. Son bilgilere göre Apple,"katlanabilir dev tablet" üzerinde testler yapıyor olabilir. Cihazın genel tasarımının ise Huawei'nin MateBook Fold modelinden bazı fikirler taşıyabileceği belirtiliyor.

    20 inçe yaklaşan ekran

    Kaçıranlar için Apple'ın katlanabilir iPad planları ilk kez gündeme gelmiyor. Analist Ming-Chi Kuo daha önce şirketin büyük ekranlı katlanabilir iPad modelini 2028 civarında piyasaya sürmeyi planladığını öne sürmüştü. İddialara göre katlanabilir iPad açıldığında 18 ila 20 inç arasında bir ekran alanı sunacak. Cihaz katlandığında ise daha kompakt bir forma geçerek taşınabilirliğini koruyacak. 

    Bloomberg'den Mark Gurman da daha önce benzer bir cihazdan söz etmiş ve ürünün yan yana duran iki iPad Pro gibi kullanılabileceğini belirtmişti. Apple'ın özellikle ekranın ortasındaki kat izini mümkün olduğunca görünmez hale getirmeye odaklandığı belirtiliyor. Ekran tarafında ise ultra ince cam (UTG) kullanılacağı öne sürülüyor.

    Apple'ın katlanabilir iPad'i ortaya çıktı: Devasa olacak Tam Boyutta Gör
    Cam malzemelerinin Apple'ın katlanabilir ürünleri için Corning tarafından özel olarak sağlanacağı, General Interface Solutions'ın (GIS) ise kesim, kenar işlemleri, kalite kontrol ve paketleme gibi arka uç süreçlerini üstleneceği de iddialar arasında. Bu tedarik zincirinin Apple'ın üzerinde çalıştığı diğer katlanabilir ürünlerle, özellikle katlanabilir iPhone ile de bağlantılı olduğu belirtiliyor.

    Huawei MateBook Fold benzerliği

    Apple'ın olası tasarımına ilişkin iddiaların arkasında Huawei'nin mevcut ürünü de bulunuyor. Huawei'nin MateBook Fold modeli Ağustos 2026'da 24.999 yuan başlangıç fiyatıyla satışa çıktı. Cihaz, açıldığında 18 inç çift katmanlı OLED ekran sunuyor ve ekran tamamen açıkken tek tarafta yalnızca 7,3 mm kalınlığa sahip.

    MateBook Fold ayrıca dahili stand, kalem desteği ve katlandığında dizüstü bilgisayarı andıran bir tasarım sunuyor. Katlanabilir iPad'in 2028'de piyasaya çıkması halinde ilk yıl sevkiyatlarının 500 bin ila 1 milyon adet arasında kalabileceği tahmin ediliyor. Bunun temel nedeni ise, yüksek üretim maliyeti, büyük ekranlı katlanabilir panelin teknik zorlukları ve ürünün yüksek fiyatla satışa çıkması olacak.

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    emrahmt 11 saat önce

    tuhaf

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