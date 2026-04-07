Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Apple'ın katlanabilir iPhone planı sekteye uğradı: İşte beklenen çıkış tarihi

    Apple'ın katlanabilir iPhone modeli için planlar riske girmiş olabilir. Yeni raporlar, mühendislik sorunları nedeniyle cihazın daha geç bir tarihe sarkabileceğini gösteriyor.

    Apple'ın uzun süredir gündemde olan katlanabilir iPhone projesinde yeni bir gelişme yaşandı. Daha önce test üretiminin başladığı ve 2026 sonbaharında tanıtılması beklenen cihazın, yaşanan teknik sorunlar nedeniyle ertelenebileceği söyleniyor. Ortaya çıkan bilgilere göre Apple, katlanabilir iPhone'un erken üretim testleri sırasında bazı teknik sorunlarla karşılaştı.

    Mühendislik sorunları gecikmeye yol açabilir

    Kaçıranlar için Apple'ın ve birçok markanın uyguladığı erken üretim süreci, ürün geliştirme döngüsünde kritik bir konuma sahip ve sonraki seri üretim adımlarına geçiş için belirleyici rol oynuyor. Katlanabilir iPhone'un geliştirme sürecindeki en büyük zorluklardan biri ise ekran dayanıklılığı ve menteşe mekanizması.

    Niketim yeni bir form faktörüne geçiş yapılması, Apple'ın kalite standartlarını karşılamak için daha uzun test süreçlerine ihtiyaç duymasına neden oluyor. Tedarik zinciri tarafında da bu gelişmelerin etkisi hissedilmeye başlanmış durumda. İddialara göre Apple, bazı bileşen üreticilerine üretim takviminde gecikme olabileceği yönünde bilgilendirme yaptı.

    Bu da cihazın planlanan lansman tarihinin birkaç ay ötelenebileceğini, hatta 2027'ye kayabileceğini gösteriyor. Daha önce paylaşılan bilgilerde cihazın yüksek fiyat etiketiyle gelmesi ve sınırlı üretim adetleriyle piyasaya sunulması bekleniyordu. İlk etapta 7-8 milyon adet üretim planlandığı konuşulurken, toplam iPhone üretimindeki payı ilk etapta düşük olacak.

    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    G
    genconline 1 gün önce

    .

    D
    Dr.Perga 3 gün önce

    Pentagona gönderin askeri amaçlı kullansın hemen

    Profil resmi
    maligezgin 4 gün önce

    biz kontrolün bizde olmasını isteriz burda tutmaz

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    playstation network giriş başarısız en iyi tv ekran koruyucu markası yağmurda kaçak akım rölesi atıyor teragrip kullananlar emin evim

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S25 FE
    Samsung Galaxy S25 FE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI KATANA 15 HX
    MSI KATANA 15 HX
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum