Apple'ın katlanabilir iPhone planı sekteye uğradı: İşte beklenen çıkış tarihi

Tam Boyutta Gör Apple'ın uzun süredir gündemde olan katlanabilir iPhone projesinde yeni bir gelişme yaşandı. Daha önce test üretiminin başladığı ve 2026 sonbaharında tanıtılması beklenen cihazın, yaşanan teknik sorunlar nedeniyle ertelenebileceği söyleniyor. Ortaya çıkan bilgilere göre Apple, katlanabilir iPhone'un erken üretim testleri sırasında bazı teknik sorunlarla karşılaştı.

Mühendislik sorunları gecikmeye yol açabilir

Kaçıranlar için Apple'ın ve birçok markanın uyguladığı erken üretim süreci, ürün geliştirme döngüsünde kritik bir konuma sahip ve sonraki seri üretim adımlarına geçiş için belirleyici rol oynuyor. Katlanabilir iPhone'un geliştirme sürecindeki en büyük zorluklardan biri ise ekran dayanıklılığı ve menteşe mekanizması.

Niketim yeni bir form faktörüne geçiş yapılması, Apple'ın kalite standartlarını karşılamak için daha uzun test süreçlerine ihtiyaç duymasına neden oluyor. Tedarik zinciri tarafında da bu gelişmelerin etkisi hissedilmeye başlanmış durumda. İddialara göre Apple, bazı bileşen üreticilerine üretim takviminde gecikme olabileceği yönünde bilgilendirme yaptı.

Bu da cihazın planlanan lansman tarihinin birkaç ay ötelenebileceğini, hatta 2027'ye kayabileceğini gösteriyor. Daha önce paylaşılan bilgilerde cihazın yüksek fiyat etiketiyle gelmesi ve sınırlı üretim adetleriyle piyasaya sunulması bekleniyordu. İlk etapta 7-8 milyon adet üretim planlandığı konuşulurken, toplam iPhone üretimindeki payı ilk etapta düşük olacak.

