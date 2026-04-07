Apple'ın katlanabilir iPhone planı sekteye uğradı: İşte beklenen çıkış tarihi

Mühendislik sorunları gecikmeye yol açabilir
Kaçıranlar için Apple'ın ve birçok markanın uyguladığı erken üretim süreci, ürün geliştirme döngüsünde kritik bir konuma sahip ve sonraki seri üretim adımlarına geçiş için belirleyici rol oynuyor. Katlanabilir iPhone'un geliştirme sürecindeki en büyük zorluklardan biri ise ekran dayanıklılığı ve menteşe mekanizması.
Niketim yeni bir form faktörüne geçiş yapılması, Apple'ın kalite standartlarını karşılamak için daha uzun test süreçlerine ihtiyaç duymasına neden oluyor. Tedarik zinciri tarafında da bu gelişmelerin etkisi hissedilmeye başlanmış durumda. İddialara göre Apple, bazı bileşen üreticilerine üretim takviminde gecikme olabileceği yönünde bilgilendirme yaptı.
Bu da cihazın planlanan lansman tarihinin birkaç ay ötelenebileceğini, hatta 2027'ye kayabileceğini gösteriyor. Daha önce paylaşılan bilgilerde cihazın yüksek fiyat etiketiyle gelmesi ve sınırlı üretim adetleriyle piyasaya sunulması bekleniyordu. İlk etapta 7-8 milyon adet üretim planlandığı konuşulurken, toplam iPhone üretimindeki payı ilk etapta düşük olacak.
