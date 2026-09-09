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    Apple’ın ilk katlanabilir iPhone’u “Duo” olacak: Fiyatı ortaya çıktı

    Apple’ın “iPhone Ultra” olarak anılan ilk katlanabilir telefonu için yeni bir iddia geldi. Cihazın resmi adının “iPhone Duo” olabileceği ve 2.000 dolardan başlayacağı öne sürüldü.

    Apple’ın katlanabilir iPhone’u Duo olacak: Fiyatı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    Apple’ın yıllardır konuşulan katlanabilir iPhone’u için tanıtıma saatler kala yeni bir isim ve fiyat iddiası ortaya çıktı. Bloomberg’den Mark Gurman’a göre cihaz, iPhone Duo adıyla piyasaya çıkacak. Şimdiye kadar katlanabilir iPhone için iPhone Ultra ismi ön plana çıkıyordu. Ek olarak iPhone Duo için fiyat bilgisi de paylaşıldı.

    Fiyatı 2.000 dolar olacak

    Gurman’ın iddiasına göre iPhone Duo, 256 GB depolama alanına sahip giriş modeliyle 2.000 dolardan başlayacak. Daha yüksek depolama seçenekleriyle fiyatın yaklaşık 3.000 dolara kadar çıkması bekleniyor.

    Önceki söylentilerde katlanabilir iPhone’un başlangıç fiyatının 2.000 doların üzerinde, hatta 2.500 dolar seviyesinde olabileceği öne sürülmüştü.

    Rakiplerle karşılaştırıldığında iPhone Duo’nun fiyatı yine de oldukça yüksek olacak. Google Pixel 11 Pro Fold ve Samsung Galaxy Z Fold 8’n fiyatları 1.899 dolar seviyesinden başlıyor. Galaxy Z Fold 8 Ultra’nın fiyatı ise 2.100 dolar.

    Ekim ayında satışa çıkabilir

    Katlanabilir iPhone’un tanıtımı bugün gerçekleşse bile satışa çıkması için biraz daha beklemek gerekecek. Gurman, cihazın en erken ekim ayında satışa sunulacağını söylüyor. iPhone Duo’nun beyaz ve koyu mavi olmak üzere iki renk seçeneğiyle sunulacağı da iddialar arasında.

    Gurman’ın aktardığı teknik özellikler, Apple’ın katlanabilir iPhone’u üst seviye bir model olarak konumlandıracağını gösteriyor. Cihazda A20 Pro işlemci ve Apple’ın yeni C2 modeminin kullanılması bekleniyor.

    Kamera tarafında ise arka bölümde iki adet 48 megapiksel kamera, ön tarafta da 12 megapiksel kamera bulunacağı ileri sürülüyor. Katlanabilir mekanizmada Apple’ın manyetik menteşe sistemi kullanacağı belirtiliyor.

    Cihazın yazılım tarafında da katlanabilir ekranın avantajlarından yararlanması bekleniyor. Söylentilere göre iPhone Duo, iPhone uygulamalarını ekranın iki bölümünde yan yana çalıştırabilecek ve iPad benzeri çoklu görev özellikleri sunacak.

    Apple’ın “Surprise and Shine” etkinliği 9 Eylül Çarşamba günü TSİ 20.00’de başlayacak. 20.00 itibariyle en son gelişmeler DH’de olacak.

    Katlanabilir iPhone’un yanı sıra iPhone 18 Pro ve Pro Max, Apple Watch Series 12 ve Ultra 4 ile AirPods 5 modellerine ilişkin detayların da etkinlik kapsamında netleşmesi bekleniyor.

    Kaynakça https://www.macrumors.com/2026/09/09/iphone-duo-start-at-2000/ https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-09-09/apple-event-details-2-000-iphone-duo-apple-watch-series-12-recording-feature
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