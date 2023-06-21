Apple'ın ''kendin tamir et'' hizmeti genişliyor: iPhone 14, M2 MacBook'lar ve daha fazlası

Bilmeyenler için Apple'ın kendin tamir et hizmeti, müşterilerin orijinal yedek parça siparişi vermesine ve onarım için gerekli araçları kiralamasına olanak tanıyor. Dolayısıyla kullanıcılar, arızalı cihazları Apple'a veya üçüncü taraf bir tamirhaneye götürmek yerine kendi onarımlarını gerçekleştirebiliyor.
Ayrıca Apple, kendin tamir et ve Apple onarım programı üyeleri için sistem yapılandırma aracını da ücretsiz hale getirdi. Günümüzde bu araç, iPhone'larda ekran, pil, Touch ID, Face ID ve kamera onarımlarını doğrulamak için kullanılıyor. Daha önce ise kullanıcıların işlemi tamamlamak için Apple destek ile iletişime geçmesi gerekiyordu. Kendin Tamir Et hizmetinin Türkiye’ye gelip gelmeyeceği veya ne zaman geleceği ise henüz bilinmiyor.