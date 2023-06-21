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    Apple'ın ''kendin tamir et'' hizmeti genişliyor: iPhone 14, M2 MacBook'lar ve daha fazlası

    Apple, geçtiğimiz yıl tanıtılan ''Kendin Tamir Et'' hizmetine iPhone 14 serisi, 13 inç M2 MacBook Air ve 14” ve 16” M2 MacBook Pro modellerini dahil etti. İşte detaylar. 
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    Apple'ın ''kendin tamir et'' hizmeti iPhone 14'e genişledi! Tam Boyutta Gör
    Hatırlanacağız üzere Apple, geçtiğimiz yıl belirli iPhone modelleri için kılavuzlar ve parçalar sunan “Kendin Tamir Et” programını ABD ve hemen ardından Avrupa'da başlatmıştı. İlk etapta iPhone 12, iPhone 13 ve iPhone SE modellerine destek sunan hizmete daha sonra M1 tabanlı cihazların eklendiğini gördük. Şimdi bu hizmet, iPhone 14 serisi, 13 inç M2 MacBook Air ve 14” ve 16” M2 MacBook Pro modellerini kapsayacak şekilde genişletildi.

    Artık daha fazla cihaza destek sunuyor

    Bilmeyenler için Apple'ın kendin tamir et hizmeti, müşterilerin orijinal yedek parça siparişi vermesine ve onarım için gerekli araçları kiralamasına olanak tanıyor. Dolayısıyla kullanıcılar, arızalı cihazları Apple'a veya üçüncü taraf bir tamirhaneye götürmek yerine kendi onarımlarını gerçekleştirebiliyor. 

    Apple'ın ''kendin tamir et'' hizmeti iPhone 14'e genişledi! Tam Boyutta Gör
    Günümüzde ise bu hizmet, ABD, Belçika, Fransa, Almanya, İtalya, Polonya, İspanya, İsveç ve Birleşik Krallık’ta erişilebilir durumda ve 200’den fazla parça ve alete ek olarak kullanıcılara onarım kılavuzları da sunuyor. Bugün yapılan duyuruda ise, desteklenen cihazlar arasına iPhone 14 serisi, 13 inç M2 MacBook Air ve 14” ve 16” M2 MacBook Pro modelleri eklendi. Ek olarak Apple M1 çipli Mac masaüstü bilgisayarlarda True Depth kamera ve hoparlör onarımları da yapılabilecek.

    Ayrıca Apple, kendin tamir et ve Apple onarım programı üyeleri için sistem yapılandırma aracını da ücretsiz hale getirdi. Günümüzde bu araç, iPhone'larda ekran, pil, Touch ID, Face ID ve kamera onarımlarını doğrulamak için kullanılıyor. Daha önce ise kullanıcıların işlemi tamamlamak için Apple destek ile iletişime geçmesi gerekiyordu. Kendin Tamir Et hizmetinin Türkiye’ye gelip gelmeyeceği veya ne zaman geleceği ise henüz bilinmiyor. 

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