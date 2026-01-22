Apple’ın kritik ortağı Luxshare’de olası veri sızıntısı gündemde

Tam Boyutta Gör Apple tedarikçisi Luxshare veri ihlali iddiası, küresel teknoloji tedarik zincirinde güvenlik tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Çin merkezli Luxshare’in fidye yazılımı saldırısına uğradığı ve Apple başta olmak üzere birçok büyük teknoloji şirketine ait gizli verilerin ele geçirilmiş olabileceği öne sürülüyor. Ortaya çıkan raporlara göreyse saldırının arkasında RansomHub adlı fidye yazılımı grubu bulunuyor.

İşte sızdırıldığı iddia edilen verilerin kapsamı ve olası etkileri:

İddialara göre RansomHub, elde ettiği verileri geçen ay darkweb forumlarında sergileyerek Luxshare’e dolaylı bir baskı kurdu. Grup, şirketin olayı şirket içinde gizlemeye çalıştığını savunuyor ve veri sızıntısını engellemek için kendileriyle iletişime geçilmesini talep ediyor. Paylaşılan mesajlarda, gizli proje belgelerinin ve mühendislik dosyalarının kamuoyuna sızdırılabileceği açıkça ifade ediliyor.

Saldırganların iddiasına göre ele geçirilen veriler; Apple, Nvidia, LG, Tesla ve diğer büyük teknoloji şirketlerine ait hassas iş operasyonlarını kapsıyor. Bu veriler arasında gizli 3D CAD ürün modelleri, mühendislik tasarımları, cihaz onarım dokümanları, sevkiyat süreçleri ve zaman çizelgeleri yer alıyor. Dosyaların 2019 ile 2025 yılları arasını kapsaması, yalnızca geçmiş ürünleri değil henüz piyasaya çıkmamış veya geliştirme aşamasındaki projeleri de içerebileceği ihtimalini gündeme getiriyor.

Tam Boyutta Gör Veri setinde ayrıca belirli projelerde görev alan kişiler hakkında kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerin bulunduğu belirtiliyor. Luxshare ile iş birliği yapan Apple çalışanlarına ait bilgilerin de bu kapsamda yer aldığı iddiası, ihlalin yalnızca ticari sırlarla sınırlı kalmayabileceğini gösteriyor. PCB üretim verileri, bileşen çizimleri, mühendislik dokümanları ve geometrik tasarımlar gibi teknik detaylar ise donanım geliştirme süreçlerinin adeta iç yüzünü ortaya koyabilecek nitelikte.

Luxshare ve Apple cephesinden şu ana kadar saldırıyı doğrulayan veya reddeden resmi bir açıklama gelmiş değil. Luxshare, iPhone, Apple Watch, AirPods ve diğer birçok Apple ürününün üretiminde kritik bir rol üstlenen önemli bir ortak konumunda bulunuyor. Bu nedenle Luxshare veri ihlali iddiasının doğrulanması halinde yalnızca iki şirketi değil küresel ölçekte tüketici elektroniği pazarındaki rekabet dengelerini de etkilemesi bekleniyor.

