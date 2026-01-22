Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Apple’ın kritik ortağı Luxshare’de olası veri sızıntısı gündemde

    Apple tedarikçisi Luxshare’e yönelik iddia edilen fidye yazılımı saldırısı, gizli mühendislik dosyalarının sızdırılmış olabileceğini gösteriyor. İşte detaylar ve olası etkileri:

    Apple’ın kritik ortağı Luxshare’de olası veri sızıntısı gündemde Tam Boyutta Gör
    Apple tedarikçisi Luxshare veri ihlali iddiası, küresel teknoloji tedarik zincirinde güvenlik tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Çin merkezli Luxshare’in fidye yazılımı saldırısına uğradığı ve Apple başta olmak üzere birçok büyük teknoloji şirketine ait gizli verilerin ele geçirilmiş olabileceği öne sürülüyor. Ortaya çıkan raporlara göreyse saldırının arkasında RansomHub adlı fidye yazılımı grubu bulunuyor.

    İşte sızdırıldığı iddia edilen verilerin kapsamı ve olası etkileri:

    İddialara göre RansomHub, elde ettiği verileri geçen ay darkweb forumlarında sergileyerek Luxshare’e dolaylı bir baskı kurdu. Grup, şirketin olayı şirket içinde gizlemeye çalıştığını savunuyor ve veri sızıntısını engellemek için kendileriyle iletişime geçilmesini talep ediyor. Paylaşılan mesajlarda, gizli proje belgelerinin ve mühendislik dosyalarının kamuoyuna sızdırılabileceği açıkça ifade ediliyor.

    Saldırganların iddiasına göre ele geçirilen veriler; Apple, Nvidia, LG, Tesla ve diğer büyük teknoloji şirketlerine ait hassas iş operasyonlarını kapsıyor. Bu veriler arasında gizli 3D CAD ürün modelleri, mühendislik tasarımları, cihaz onarım dokümanları, sevkiyat süreçleri ve zaman çizelgeleri yer alıyor. Dosyaların 2019 ile 2025 yılları arasını kapsaması, yalnızca geçmiş ürünleri değil henüz piyasaya çıkmamış veya geliştirme aşamasındaki projeleri de içerebileceği ihtimalini gündeme getiriyor.

    Apple’ın kritik ortağı Luxshare’de olası veri sızıntısı gündemde Tam Boyutta Gör
    Veri setinde ayrıca belirli projelerde görev alan kişiler hakkında kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerin bulunduğu belirtiliyor. Luxshare ile iş birliği yapan Apple çalışanlarına ait bilgilerin de bu kapsamda yer aldığı iddiası, ihlalin yalnızca ticari sırlarla sınırlı kalmayabileceğini gösteriyor. PCB üretim verileri, bileşen çizimleri, mühendislik dokümanları ve geometrik tasarımlar gibi teknik detaylar ise donanım geliştirme süreçlerinin adeta iç yüzünü ortaya koyabilecek nitelikte.

    Luxshare ve Apple cephesinden şu ana kadar saldırıyı doğrulayan veya reddeden resmi bir açıklama gelmiş değil. Luxshare, iPhone, Apple Watch, AirPods ve diğer birçok Apple ürününün üretiminde kritik bir rol üstlenen önemli bir ortak konumunda bulunuyor. Bu nedenle Luxshare veri ihlali iddiasının doğrulanması halinde yalnızca iki şirketi değil küresel ölçekte tüketici elektroniği pazarındaki rekabet dengelerini de etkilemesi bekleniyor. 

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çin'den otomotiv dünyasını sarsan sedan

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    philips aut7006 r6 a2 ehliyet kullanabilir mi cam filmi lekesi nasıl çıkar mortal kombat 1 türkçe nba maçları şifresiz veren kanallar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S24
    Samsung Galaxy S24
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    GIGABYTE GAMING A16
    GIGABYTE GAMING A16
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum