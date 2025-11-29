Giriş
    Apple'ın M serisi işlemcileri Intel'in 18A süreciyle üretilebilir

    Intel'in yeni üretim süreci 18A yakında önemli bir aşama kaydedebilir. Analist Ming-Chi Kuo, Apple’ın düşük seviye MacBook ve iPad işlemcileri için Intel'in 18A sürecini test ettiğini belirtiyor. 

    Apple'ın M serisi işlemcileri Intel'in 18A süreciyle üretilebilir Tam Boyutta Gör
    Intel'in yeni üretim süreci 18A yakında önemli bir aşama kaydedebilir. Zira ünlü analist Ming-Chi Kuo, Apple’ın düşük seviye MacBook ve iPad işlemcileri için bu teknolojiyi benimsemesini bekliyor.

    Testler olumlu sonuçlar verdi

    Kuo’nun değerlendirmesine göre Apple, Intel’in uzun süredir peşinde olduğu harici müşterilerden biri haline gelebilir. Şirketin özellikle 18A ve türevleri için dış partner arayışı biliniyor. Intel’in gelişmiş 18A-P düğümüne ait erken PDK örneklerinin olumlu sonuçlar vermesi, Apple’ın bu sürece yönelmesinin önünü açmış görünüyor.

    Apple’ın, Intel ile gizlilik anlaşması imzalayarak 18A-P PDK 0.9.1GA sürümünü aldığı belirtiliyor. Performans, güç ve alan (PPA) gibi kritik simülasyon süreçlerinin beklendiği şekilde ilerlediği, şu anda ise Intel’in 2026’nın ilk çeyreğinde yayımlamayı planladığı PDK 1.0/1.1 versiyonlarının beklendiği ifade ediliyor.

    2027'de piyasaya çıkması bekleniyor

    Apple’ın yol haritasına göre, 18A-P süreciyle üretilen en düşük seviye M serisi işlemcilerin 2027’nin ikinci veya üçüncü çeyreğinde sevkiyata başlaması planlanıyor. Ancak bu zamanlama, PDK’nın sonraki aşamalarında ortaya çıkacak teknik sonuçlara bağlı olarak değişebilir.

    Intel’in 18A-P süreci, ilk kez Direct Connect 2025 etkinliğinde tanıtılmış ve Foveros Direct 3D hibrit bağlama teknolojisini destekleyen ilk üretim düğümü olduğu duyurulmuştu. Bu yeni paketleme tekniği, TSV’ler aracılığıyla çoklu yongaların üst üste yerleştirilmesini sağlıyor ve 5 mikronun altına inen bağlantı aralıkları ile dikkat çekiyor.

    18A-P’nin Apple açısından cazip olmasının nedeni, farklı güç ve voltaj seviyelerine optimize edilmiş olması. Böylece Apple’ın yüksek performansı düşük güç tüketimiyle birleştirmeyi hedefleyen tasarım yaklaşımıyla uyum sağlıyor. Ayrıca Apple’ın 18A-P için Intel ile özel bir gizlilik anlaşması yaptığı iddia edilerek şirketin sürecin kritik bir müşterisi olabileceği öne sürülüyor.

    Kuo’ya göre Apple’ın alt segment M serisi çiplerinin 2027’de yıllık 15–20 milyon adetlik bir hacme ulaşması mümkün. Eğer Apple, Intel’in üretimini kullanırsa, bu Intel Foundry için büyük bir fırsat olacak. Bunun yanında Apple’ın ABD’de üretimi destekleyen bir şirket olması da kararın arkasındaki etkenlerden biri olabilir. Her ne kadar TSMC, Apple’ın ana üretim ortağı olarak kalacak olsa da, tedarik zincirini çeşitlendirme ihtiyacı şirketi Intel’e yöneltebilir.

    Kaynakça https://wccftech.com/intels-18a-p-process-is-rumored-to-be-adopted-by-apple/ https://x.com/mingchikuo/status/1994422001952555318
    Damar içinde yüzen robot geliştirildi

