Apple'ın macOS 27 güncellemesiyle Mac'lerden kaldırdığı özellikler

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Tam Boyutta Gör Apple, macOS Golden Gate güncellemesiyle eski cihaz ve aksesuarlara desteği keserek birçok eski özelliği ve hizmeti kademeli olarak kaldırdı. Apple, Intel özelliklerini kaldırmaya devam ederken macOS 28'de daha fazlasını planlıyor.

macOS 27 Golden Gate çıktı: İşte Mac'lere gelen tüm yenilikler 1 hf. önce eklendi

macOS 27 Golden Gate güncellemesiyle kaldırılan tüm özellikler

Intel işlemcili Mac'ler için destek kaldırıldı

Boot Camp Yardımcısı artık desteklemiyor

AirPort Time Capsule’e Time Machine yedeklemeleri yapılamayacak

Apple dosya paylaşım protokolü AFP artık desteklemiyor

AirPort İzlencesi kullanımdan kaldırıldı

Intel işlemcili Mac'ler için destek: macOS Golden Gate, yalnızca Apple Silicon işlemcili Mac'lerde çalışan ilk macOS sürümü. Intel çipli Mac'ler güncellemeyi almadı, macOS Tahoe’da kaldı. Ancak Apple, 2028 sonbaharına kadar güvenlik güncellemeleri sunacağını söyledi.

Boot Camp Yardımcısı, Mac’te Windows programlarını kullananlar için önemli bir özellik. macOS Golden Gate, Intel işlemcili Mac'lerde çalışmadığından Boot Camp'i desteklemiyor. Apple M işlemcili Mac'lerde Windows çalıştırmak için Parallels ya da VMware Fusion gibi sanallaştırma yazılımlarını kullanmak gerekiyor. macOS Golden Gate ayrıca tam Rosetta desteğine sahip son macOS sürümü.

macOS Golden Gate'e geçtiyseniz artık AirPort Time Capsule’e Time Machine yedeği alamayacaksınız. macOS 27, Time Capsule’ün Time Machine yedeklemeleri için kullandığı eski dosya paylaşım protokolü olan AFP desteğini kaldırıyor. Yedeklemeler artık yalnızca SMB protokolünü kullanıyor ve Apple'ın artık üretilmeyen Time Capsule donanımı, macOS 27'nin gerektirdiği biçimde bu protokolü desteklemiyor.

Apple; AirPort Time Capsule, AirPort Extreme Baz İstasyonu ve AirPort Express Baz İstasyonu'nu yapılandırmak ve güncellemek için kullanılan AirPort İzlencesi'ni kullanımdan kaldırdı. Apple, “macOS 26, iOS 26 ve iPadOS 26, AirPort İzlencesi'ni resmi olarak destekleyen son işletim sistemleridir. Tüm AirPort donanım ve yazılım ürünleri artık kullanımdan kaldırıldı.” diyor.

2027 sonbaharında yayınlanması beklenen macOS 28 güncellemesi de Rosetta 2 desteğini büyük ölçüde bırakacak. Rosetta'ya dayanan çoğu uygulama, macOS 28 yüklü Mac'lerde açılmayacak ancak Apple, bazı eski oyunlar için bir istisna yapıyor. macOS Golden Gate, Rosetta'ya dayalı herhangi bir uygulamayı açıldığında bir uyarı gösteriyor, böylece uygulamanın geliştirici güncellemesi olmadan gelecekte çalışmaya devam etmeyeceğini görebiliyorsunuz. Ayrıca, Ayarlar - Genel - Hakkında - Intel Tabanlı Uygulamalar'a gidip Ayrıntılar'a tıklayarak hangi uygulamaların etkilendiğini görebiliyorsunuz.

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