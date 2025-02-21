Apple'ın yeni bilim kurgu dizisi Murderbot'tan ilk görseller paylaşıldı

Tam Boyutta Gör Orijinal dizilerinin sayısını hızla arttırmaya devam eden Apple TV+, özellikle bilim kurgu tarafında dikkat çekici işlere imza atıyor. Severance, Foundation, Silo, For All Mankind gibi beğeni kazanan bilim kurgu dizilerine imza atan Apple, önümüzdeki dönemde de çok sayıda bilim kurgu dizisini izleyici ile buluşturacak. Bunlardan biri de çoksatan Katilbot Günlükleri serisinden uyarlanan Murderbot olacak.

2025'te başlayacak heyecan verici yeni diziler 1 ay önce eklendi

Murderbot Dizisi 16 Mayıs'ta İzleyici ile Buluşacak

Murderbot, Martha Wells'in Türkçeye "Tüm Sistemler Çöktü - Katilbot Günlükleri" adıyla çevrilen bilim-kurgu romanının bir uyarlaması olacak. Kitabın tanıtım yazısı şöyle. "Uzak bir gezegende, yüzey testi yapan bir grup biliminsanına, kendisine 'Katilbot' diyen ve kendi idari modülünü hacklediği için bilinç kazanmış bir güvenlik androidi kiralanır. İnsanlardan çekinen ve dikkatleri üzerine çekmek istemeyen Katilbot'un tek yapmak istediği görevini başarıyla yerine getirip insanların onu rahat bırakmasıdır. Ancak komşu bir araştırma ekibinden haber alınamadığında gerçeği ortaya çıkarmak Katilbot'a kalacaktır."

Tam Boyutta Gör Murderbot'un dizi uyarlamasının başrolünde Alexander Skarsgård (True Blood, The Northman) yer alıyor. Skarsgård hikâyenin merkezindeki bilinçli robota hayat veriyor. Projenin başında ise Chris ve Paul Weitz kardeşler yer alıyor. İkilinin geçmiş projeleri arasında About A Boy, Altın Pusula (The Golden Compass) ve A Better Life gibi yapımlar bulunuyor.

Konusuyla merak uyandıran Murderbot, 16 Mayıs'ta izleyici ile buluşacak.

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