Apple'ın NameDrop özelliği yakında Android telefonlara gelebilir
İki telefonu birbirine yaklaştırarak dosya ve kişi bilgilerinin paylaşımına olanak tanıyan Apple'un NameDrop özelliğinin bir benzeri yakında Android telefonlara gelecek.
Sağdaki ekran görüntüsü ise karşı tarafın gönderdiği bilgileri gösteriyor. Bu bilgileri tek dokunuşla kaydedebilir, yine aynı ekrandaki düğmeleri kullanarak hemen görüntülü arama başlatabilir veya mesaj gönderebilirsiniz.
NFC’nin kesin olarak kullanıldığı görülse de, muhtemelen iki telefon arasında bağlantı kurmak için yapılan ilk el sıkışma için işlev görüyor. Şu aşamada özellik daha çok kişi bilgisi paylaşımı üzerine yoğunlaşmış görünüyor; fakat Google isterse ilerleyen dönemde dosya paylaşım özelliğini de ekleyebilir