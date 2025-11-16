Apple'ın NameDrop özelliği yakında Android telefonlara gelebilir

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Apple, 2023 yılında iOS 17 ile beraber NameDrop'u tanıtmıştı. Bu özellik, iki iPhone'u birbirine yaklaştırarak dosya ve kişi bilgilerinin paylaşımına olanak tanıyor. Şimdi, Google'ın da Android için benzer bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Özellik, Google Play Servisleri'nin bir sürümünde “Gesture Exchange” adıyla keşfedildi.

Tam Boyutta Gör Gesture Exchange ayrıca Contact Exchange adlı bir aktivite içeriyor ve NFC kullanıyor. Yukarıda, Google’ın Android için NameDrop’a benzeyen özelliğinin nasıl görüneceğini görebilirsiniz. Soldaki ekran görüntüsü, özelliği başlattığınızda göreceğiniz ilk ekranı gösteriyor. Buradan paylaşmak istediğiniz bilgileri seçiyorsunuz: fotoğraf, telefon numarası, e-posta adresi. "Yalnızca al" seçeneği ile sadece dosya ve bilgileri de alabilmek mümkün.

Sağdaki ekran görüntüsü ise karşı tarafın gönderdiği bilgileri gösteriyor. Bu bilgileri tek dokunuşla kaydedebilir, yine aynı ekrandaki düğmeleri kullanarak hemen görüntülü arama başlatabilir veya mesaj gönderebilirsiniz.

NFC’nin kesin olarak kullanıldığı görülse de, muhtemelen iki telefon arasında bağlantı kurmak için yapılan ilk el sıkışma için işlev görüyor. Şu aşamada özellik daha çok kişi bilgisi paylaşımı üzerine yoğunlaşmış görünüyor; fakat Google isterse ilerleyen dönemde dosya paylaşım özelliğini de ekleyebilir

