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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Apple, OLED ekranlı yeni iMac projesini ertelemeyi veya tamamen iptal etmeyi planlıyor. Alınan kararda, OLED ekranlı iPad Pro modellerinin yüksek fiyatlar yüzünden beklentilerin altında kalması belirleyici oldu. Ürün maliyetlerini düşürmek isteyen teknoloji devi, pahalı OLED teknolojisi yerine daha uygun fiyatlı IPS LCD panellere yönelmeyi düşünüyor. Yenilenen LCD ekranlı iMac modelinin 2029 yılında piyasaya sunulması bekleniyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Apple, kısa süre önce iMac modelini M6 işlemciyle güncellemişti. Ancak OLED ekranlı yeni nesil iMac'in daha önceki sızıntılara göre 2028'den önce piyasaya çıkması beklenmiyordu. Güney Koreli The Elec tarafından aktarılan son bilgilere göre Apple, OLED ekranlı iMac projesini şimdilik beklemeye aldı. Şirketin bu yükseltmeyi tamamen iptal etme ihtimali de bulunuyor.

Bu kararın arkasındaki temel nedenin OLED ekranlı iPad Pro modellerinin beklentilerin altında kalan satışları olduğu belirtiliyor. Apple'ın 2026 yılında yalnızca 4,9 milyon iPad Pro satması bekleniyor. Şirket, geçen yıl ise 6 milyon adet iPad Pro sevkiyatı gerçekleştirmişti. Böylece satışlarda yaklaşık yüzde 18'lik bir düşüş öngörülüyor.

OLED ekran teknolojisinin ürün fiyatlarını önemli ölçüde artırması, tüketici talebini olumsuz etkileyen faktörlerden biri olarak gösteriliyor. Nitekim OLED ekranın kullanılmaya başlandığı 2024 yılından önce iPad Pro'nun başlangıç fiyatı 799 dolardı. Günümüzde ise cihazın başlangıç fiyatı 1.199 dolara yükselmiş durumda. DRAM krizi ve genel ekonomik koşullar da pahalı ürünlere yönelik talebi baskılıyor.

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Apple, OLED yerine daha uygun fiyatlı LCD ekranı değerlendiriyor

The Elec'in kaynaklarına göre Apple, geçtiğimiz yıl Samsung Display ve LG Display ile OLED paneller konusunda görüşmeler gerçekleştirdi. Şirketin değerlendirdiği panellerin 600 nit parlaklık ve 218 PPI piksel yoğunluğu sunması planlanıyordu. Bu özellikler, mevcut iMac ile aynı çözünürlüğü korurken ekran parlaklığını yaklaşık yüzde 20 artıracaktı.

Ancak Apple'ın bu yılki yaklaşımında önemli bir değişiklik yaşandığı belirtiliyor. Şirketin BOE gibi panel üreticilerinden aynı formatta daha uygun maliyetli IPS LCD ekranlar hakkında fiyat ve tedarik bilgisi istediği aktarılıyor. LCD ekranlı iMac'in 2029 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu da Apple'ın OLED ekran teknolojisine geçiş yapmak yerine mevcut LCD teknolojisini geliştirmeyi tercih edebileceğini gösteriyor.

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