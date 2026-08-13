Apple'ın tedarikçisi onayladı: iPhone 18 Eylül'de gelmiyor

Tam Boyutta Gör Pegatron, Apple'ın standart iPhone 18 modelinin bu Eylül ayında Pro serisiyle birlikte gelmeyeceği yönündeki haberleri destekledi.

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Pegatron, iPhone 18 Pro modellerin önden tanıtılacağını doğruladı

Pegatron, ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladığı yayında, akıllı telefon müşterilerinden birinin farklı sevkiyat programı benimseyeceğini söyledi. Tayvan'ın Economic Daily News gazetesi, bu müşterinin Apple olduğunu belirterek, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve Apple'ın ilk katlanabilir iPhone'unun her zamanki Eylül ayı lansmanında tanıtılacağını ancak düz iPhone 18'in 2027'nin ilk çeyreğinde piyasaya sürülmesinin beklendiğini bildirdi.

Gecikmeli lansman, artan bileşen sıkıntısı nedeniyle Apple'ın üst seviye cihazlarına öncelik vermek için standart iPhone 18'i ertelemeyi planladığı yönündeki Ocak ayından beri süregelen haberlerle örtüşüyor. Küresel bellek kıtlığı ve gelişmiş çip paketlemesindeki darboğazlar, bu değişikliğin temel nedeni olarak gösteriliyor. Bu strateji, Apple'ın sınırlı bileşenleri daha yüksek kâr marjlı cihazları için önceliklendirmesine ve 2027 başlarında ürün yelpazesini genişletmesine olanak tanıyor. Bellek tedarik sorununun 2027 yılında da sürmesi bekleniyor.

Mart 2027'ye kadar 6 iPhone modeli tanıtılacak

Bu takvime göre, düz iPhone 18, daha uygun fiyatlı iPhone 18e ve iPhone Air 2 ile birlikte 2027 baharında, Pro serisi ve katlanabilir telefondan yaklaşık altı ay sonra piyasaya sürülecek. Mart ayı sonuna kadar toplamda altı yeni iPhone modelinin piyasaya sürülmesi planlanıyor:

iPhone 18 Pro: Eylül 2026

iPhone 18 Pro Max: Eylül 2026

iPhone Ultra: Eylül 2026

iPhone 18: Mart 2027

iPhone 18e: Mart 2027

iPhone Air 2: Mart 2027

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