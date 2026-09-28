Apple’ın batarya teknolojisine Çinli dokunuşu: Dev bataryalı telefonlar geliyor

Çinli üreticiler kapasiteyi artıracak
Akıllı telefon üreticileri, cihazların kalınlığını fazla artırmadan daha büyük bataryalar kullanabilmek için yeni çözümler üzerinde çalışıyor. Sızıntılarıyla tanınan Digital Chat Station'ın aktardığı bilgilere göre, büyük bir Çinli akıllı telefon üreticisi çelik kasalı bataryaları üst üste dizilmiş hücre yapısıyla birleştiren yeni bir tasarımı test ediyor. Bu yaklaşım, Apple'ın iPhone modellerinde kullandığı metal muhafazalı batarya tasarımını daha yüksek kapasitelere taşımayı hedefliyor.
Çinli üreticilerin planı ise metal kasanın malzemesini ve hücrelerin yerleşimini değiştirmek üzerine kurulu. Alüminyum yerine çelik kullanılması ve hücrelerin üst üste yerleştirilmesiyle bataryanın kapladığı alanın daha verimli değerlendirilmesi amaçlanıyor.
10.000 mAh kapasiteli amiral gemileri gündemde
Çinli markalar, silikon-karbon anot teknolojisi sayesinde batarya kapasitesi konusunda şimdiden önemli bir mesafe katetti. Geleneksel grafit anotlara kıyasla daha yüksek enerji yoğunluğu sunan bu teknoloji, bazı Çinli amiral gemisi telefonlarda 7.000 mAh sınırının aşılmasını sağladı.
Yeni hücre mimarisi ve çelik kasa tasarımının silikon-karbon teknolojisiyle birleştirilmesi durumunda 9.000 ila 10.000 mAh kapasiteli akıllı telefonlar daha ulaşılabilir hale gelebilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: