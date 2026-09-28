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    Apple’ın batarya teknolojisine Çinli dokunuşu: Dev bataryalı telefonlar geliyor

    Apple'ın metal kasalı batarya tasarımını geliştiren Çinli üreticiler, çelik kasa ve yeni hücre mimarisiyle 10.000 mAh kapasiteli amiral gemisi telefonlar üzerinde çalışıyor.

    Apple’ın teknolojisine Çinli dokunuşu: 10.000 mAh batarya geliyor Tam Boyutta Gör
    Apple'ın iPhone modellerinde kullandığı metal kasalı batarya tasarımı, Çinli akıllı telefon üreticilerinin yeni teknolojileriyle daha yüksek kapasitelere ulaşabilir. Çelik kasa ve üst üste dizilmiş hücreleri bir araya getiren yeni tasarımla 10.000 mAh kapasiteli amiral gemisi telefonların önü açılabilir.

    Çinli üreticiler kapasiteyi artıracak

    Akıllı telefon üreticileri, cihazların kalınlığını fazla artırmadan daha büyük bataryalar kullanabilmek için yeni çözümler üzerinde çalışıyor. Sızıntılarıyla tanınan Digital Chat Station'ın aktardığı bilgilere göre, büyük bir Çinli akıllı telefon üreticisi çelik kasalı bataryaları üst üste dizilmiş hücre yapısıyla birleştiren yeni bir tasarımı test ediyor. Bu yaklaşım, Apple'ın iPhone modellerinde kullandığı metal muhafazalı batarya tasarımını daha yüksek kapasitelere taşımayı hedefliyor.

    Apple’ın teknolojisine Çinli dokunuşu: 10.000 mAh batarya geliyor Tam Boyutta Gör
    Apple, iPhone 16 Pro ile bataryayı alüminyum bir muhafazanın içine yerleştirmeye başlamıştı. Metal kasa, bataryanın yapısal dayanıklılığını artırırken iç bileşenlerin korunmasına da katkı sağlıyor. Şirketin bu tasarımı geliştirmeyi sürdürdüğü belirtiliyor. iPhone 18 Pro Max'in fiziksel SIM kart yuvasına sahip sürümünde 5.391 mAh batarya yer aldığı belirtiliyor. Bu, önceki nesle kıyasla yaklaşık yüzde 12'lik bir artış anlamına geliyor.

    Çinli üreticilerin planı ise metal kasanın malzemesini ve hücrelerin yerleşimini değiştirmek üzerine kurulu. Alüminyum yerine çelik kullanılması ve hücrelerin üst üste yerleştirilmesiyle bataryanın kapladığı alanın daha verimli değerlendirilmesi amaçlanıyor.

    10.000 mAh kapasiteli amiral gemileri gündemde

    Apple’ın teknolojisine Çinli dokunuşu: 10.000 mAh batarya geliyor Tam Boyutta Gör
    Geleneksel akıllı telefon bataryalarında hücreler, İngilizcede jelly-roll olarak adlandırılan sarılmış bir yapıda bulunuyor. Üst üste dizilmiş hücre tasarımı ise bataryanın iç hacmini daha verimli kullanarak aynı alana daha fazla enerji depolanmasına imkan tanıyabiliyor. Çelik muhafazayla birleştirilen bu yapı, üreticilerin kapasiteyi artırırken telefonun boyutlarını kontrol altında tutmasına yardımcı olabilir.

    Çinli markalar, silikon-karbon anot teknolojisi sayesinde batarya kapasitesi konusunda şimdiden önemli bir mesafe katetti. Geleneksel grafit anotlara kıyasla daha yüksek enerji yoğunluğu sunan bu teknoloji, bazı Çinli amiral gemisi telefonlarda 7.000 mAh sınırının aşılmasını sağladı.

    Yeni hücre mimarisi ve çelik kasa tasarımının silikon-karbon teknolojisiyle birleştirilmesi durumunda 9.000 ila 10.000 mAh kapasiteli akıllı telefonlar daha ulaşılabilir hale gelebilir.

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