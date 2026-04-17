    Apple’dan tarihi rekor: Ürünlerde geri dönüştürülmüş içerik %30’a ulaştı

    Apple, 2025 çevre raporunda ürünlerinde geri dönüştürülmüş içerik oranının %30’a ulaştığını açıkladı. Şirket plastik ambalaj kullanımını bırakırken emisyon ve su tasarrufuyla dikkat çekti.

    Apple, 2025 yılına ilişkin çevresel performans raporunda ürünlerinde kullanılan geri dönüştürülmüş malzeme oranının şirket tarihindeki en yüksek seviyeye ulaştığını açıkladı. Şirketin tüm ürün sevkiyatlarında geri dönüştürülmüş içerik oranı yüzde 30’a çıkarak rekor kırdı.

    Dönüşümünde kritik eşikler aşıldı

    Apple tarafından yapılan açıklamada şirket tarafından tasarlanan tüm bataryalarda yüzde 100 geri dönüştürülmüş kobalt kullanımına geçildiği belirtildi. Bununla birlikte tüm mıknatıslarda da yüzde 100 geri dönüştürülmüş nadir toprak elementleri kullanılmaya başlandı.

    Şirket ayrıca baskılı devre kartlarında kullanılan altın kaplama ve lehim kalayının da tamamen geri dönüştürülmüş kaynaklardan sağlandığını açıkladı. Apple, kullanılan tüm materyallerin yalnızca geri dönüştürülmüş değil, aynı zamanda insan hakları ve çevresel standartlara uygun şekilde tedarik edildiğini vurguluyor.

    Apple’ın kısa süre önce tanıttığı MacBook Neo modeli, şirketin bugüne kadarki en düşük karbon ayak izine sahip dizüstü bilgisayarı olarak öne çıkmıştı. Cihaz, toplamda yüzde 60 geri dönüştürülmüş içerik içeriyordu. Bu ürünün bataryasında tamamen geri dönüştürülmüş kobalt, mıknatıslarında ise tamamen geri dönüştürülmüş nadir toprak elementleri kullanılıyor. Üretim sürecinde kullanılan yeni şekillendirme yöntemleriyle malzeme tüketimi azaltılırken, anodizasyon sürecinde geliştirilen kapalı devre sistem sayesinde suyun yüzde 70’i geri kazanılıyor.

    Ambalajda plastik dönemi sona erdi

    Apple, uzun süredir üzerinde çalıştığı ambalaj dönüşümünü tamamlayarak ürün paketlerinde yüzde 100 lif bazlı malzemeye geçti. Böylece şirket, ambalajlarda plastik kullanımını tamamen ortadan kaldırma hedefini 2025 bitmeden gerçekleştirmiş oldu.

    Son on yılda yürütülen tasarım ve mühendislik çalışmalarıyla plastik ekran koruyucular ve taşıyıcı parçalar, geri dönüştürülmüş veya sürdürülebilir kaynaklardan elde edilen kağıt tabanlı alternatiflerle değiştirildi. Şirketin son beş yılda 15.000 metrik tondan fazla plastik kullanımını önlediği, bunun da yaklaşık 500 milyon plastik su şişesine eşdeğer olduğu belirtildi.

    Hedef 2030’da karbon nötr olmak

    Apple’ın yayımladığı yıllık Çevresel İlerleme Raporu, şirketin 2030 yılına kadar tüm operasyonlarında karbon nötr olma hedefi doğrultusunda kaydettiği ilerlemeyi de ortaya koydu. Şirketin 2025 yılı sera gazı emisyonlarının, 2015 seviyelerine kıyasla yüzde 60’tan fazla düşük seviyede kalmaya devam ettiği ve 2024 yılına kıyasla sabit seyrettiği ifade edildi.
    Öte yandan Apple’ın tedarikçileri, geçtiğimiz yıl 20 gigawatt’tan fazla yenilenebilir enerji satın alarak 38 milyon megawatt-saatin üzerinde temiz elektrik üretimine katkı sağladı. Bu miktarın, 3,4 milyondan fazla ABD hanesinin yıllık elektrik ihtiyacına denk olduğu aktarıldı.
    Şirket ayrıca ofisleri, perakende mağazaları ve veri merkezleri için ek 1,8 gigawatt yenilenebilir enerji tedarik ederek tüm operasyonlarını yüzde 100 yenilenebilir elektrikle desteklemeye devam ediyor.

    Su yönetiminde dev tasarruf

    Apple ve tedarikçileri, geçtiğimiz yıl su verimliliği çalışmalarında 64,35 milyar litre su tasarrufu sağladı. Bu miktarın 25.000’den fazla olimpik yüzme havuzunu doldurabilecek seviyede olduğu ifade edildi.

    Şirket, 2030 hedefi kapsamında tesislerinde kullanılan suyun tamamını geri kazandırmayı amaçlayan uzun vadeli projeler yürütüyor. 2025 itibarıyla geri kazanım projelerinin, küresel operasyonlarda kullanılan suyun yarısından fazlasını dengelediği açıklandı.

    Bunun yanında Apple, tüm küresel tesislerinde atıkların geri dönüşüm, kompostlama ve yeniden kullanım yoluyla değerlendirilmesiyle yüzde 75 atık yönlendirme oranına ulaştı. New York’taki Apple Fifth Avenue mağazası ise yüzde 90’ın üzerinde atık azaltımı sağlayarak TRUE Zero Waste sertifikası alan ilk Apple perakende noktası oldu.

    Şirket, 2025 yılında tedarik zinciri genelinde 600.000 metrik tondan fazla atığın çöplüklere gitmesini engellediğini ve 400’den fazla tesisin sıfır atık programına dahil olduğunu açıkladı.

    Apple, kullanım ömrünü tamamlayan ürünlerden daha fazla malzeme geri kazanmak için yeni nesil geri dönüşüm teknolojileri de geliştirdi. Kaliforniya’daki Advanced Recovery Center bünyesinde kurulan Cora adlı elektronik geri dönüşüm hattı, gelişmiş sensör sistemleri ve hassas parçalama teknolojisiyle yüksek verimli malzeme geri kazanımı sağlıyor.

    Buna ek olarak Apple, makine öğrenimi destekli A.R.I.S. isimli sınıflandırma sistemini geliştirerek geri dönüşüm süreçlerinde elektronik atıkların daha hızlı ve doğru ayrıştırılmasını mümkün hale getirdi.

    Apple CEO’su Tim Cook, yaptığı açıklamada “Apple olarak dünyayı bulduğumuzdan daha iyi bir durumda bırakmaya derinden inanıyoruz ve bu taahhüt yaptığımız her şeyin temelini oluşturuyor. Gezegeni korumaya yönelik çalışmalarımızdaki bu kilometre taşları, iddialı hedeflerin aynı zamanda güçlü inovasyon motorları olabileceğini gösteriyor. Ve her zaman olduğu gibi bu ilerlemeyi daha da ileriye taşımak için çabalamaya devam edeceğiz.” dedi.

