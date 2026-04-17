Apple’dan tarihi rekor: Ürünlerde geri dönüştürülmüş içerik %30’a ulaştı

Dönüşümünde kritik eşikler aşıldı
Apple tarafından yapılan açıklamada şirket tarafından tasarlanan tüm bataryalarda yüzde 100 geri dönüştürülmüş kobalt kullanımına geçildiği belirtildi. Bununla birlikte tüm mıknatıslarda da yüzde 100 geri dönüştürülmüş nadir toprak elementleri kullanılmaya başlandı.
Şirket ayrıca baskılı devre kartlarında kullanılan altın kaplama ve lehim kalayının da tamamen geri dönüştürülmüş kaynaklardan sağlandığını açıkladı. Apple, kullanılan tüm materyallerin yalnızca geri dönüştürülmüş değil, aynı zamanda insan hakları ve çevresel standartlara uygun şekilde tedarik edildiğini vurguluyor.
Ambalajda plastik dönemi sona erdi
Apple, uzun süredir üzerinde çalıştığı ambalaj dönüşümünü tamamlayarak ürün paketlerinde yüzde 100 lif bazlı malzemeye geçti. Böylece şirket, ambalajlarda plastik kullanımını tamamen ortadan kaldırma hedefini 2025 bitmeden gerçekleştirmiş oldu.
Hedef 2030’da karbon nötr olmak
Su yönetiminde dev tasarruf
Apple ve tedarikçileri, geçtiğimiz yıl su verimliliği çalışmalarında 64,35 milyar litre su tasarrufu sağladı. Bu miktarın 25.000’den fazla olimpik yüzme havuzunu doldurabilecek seviyede olduğu ifade edildi.
Şirket, 2030 hedefi kapsamında tesislerinde kullanılan suyun tamamını geri kazandırmayı amaçlayan uzun vadeli projeler yürütüyor. 2025 itibarıyla geri kazanım projelerinin, küresel operasyonlarda kullanılan suyun yarısından fazlasını dengelediği açıklandı.
Bunun yanında Apple, tüm küresel tesislerinde atıkların geri dönüşüm, kompostlama ve yeniden kullanım yoluyla değerlendirilmesiyle yüzde 75 atık yönlendirme oranına ulaştı. New York’taki Apple Fifth Avenue mağazası ise yüzde 90’ın üzerinde atık azaltımı sağlayarak TRUE Zero Waste sertifikası alan ilk Apple perakende noktası oldu.
Apple, kullanım ömrünü tamamlayan ürünlerden daha fazla malzeme geri kazanmak için yeni nesil geri dönüşüm teknolojileri de geliştirdi. Kaliforniya’daki Advanced Recovery Center bünyesinde kurulan Cora adlı elektronik geri dönüşüm hattı, gelişmiş sensör sistemleri ve hassas parçalama teknolojisiyle yüksek verimli malzeme geri kazanımı sağlıyor.
Apple CEO'su Tim Cook, yaptığı açıklamada "Apple olarak dünyayı bulduğumuzdan daha iyi bir durumda bırakmaya derinden inanıyoruz ve bu taahhüt yaptığımız her şeyin temelini oluşturuyor. Gezegeni korumaya yönelik çalışmalarımızdaki bu kilometre taşları, iddialı hedeflerin aynı zamanda güçlü inovasyon motorları olabileceğini gösteriyor. Ve her zaman olduğu gibi bu ilerlemeyi daha da ileriye taşımak için çabalamaya devam edeceğiz." dedi.