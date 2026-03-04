Apple'ın uygun fiyatlı laptopu "MacBook Neo" ismiyle çıkabilir

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Apple’ın uzun süredir konuşulan uygun fiyatlı MacBook modeli için beklenmedik bir isim detayı ortaya çıkmış olabilir. Şirketin resmi internet sitesinde yer alan bir düzenleyici belgede, henüz tanıtılmamış olan “MacBook Neo” adlı bir cihaz göründü. Model numarası A3404 olarak listelenen bu cihaz hakkında şu an için teknik özellik ya da görsel paylaşılmadı.

PDF belgesinin içinde "MacBook Neo” adı açıkça yer almasa da, Apple’ın Avrupa Birliği uyumluluk sayfasındaki bir bağlantıda kısa süreliğine bu isim görüntülendi ve daha sonra kaldırıldı.

Tam Boyutta Gör

MacBook Neo neler sunacak?

Sızıntılara göre bu daha uygun fiyatlı MacBook modeli, Apple’ın M serisi yerine iPhone’larda kullanılan A18 Pro veya A19 Pro işlemcilerinden biriyle gelebilir. Ayrıca cihazın 12.9 inçlik bir ekrana sahip olacağı da iddialar arasında.

Yeni modelin renk seçenekleri konusunda da Apple’ın daha eğlenceli bir yaklaşım benimsemesi bekleniyor. Sarı, yeşil, mavi ve pembe gibi canlı renklerin sunulabileceği konuşuluyor. MacBook Neo adı da bu renkli ve genç kullanıcı kitlesine yönelik yaklaşımı destekleyen bir isim gibi görünüyor.

Apple M5 MacBook Air tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri 19 sa. önce eklendi

Mac serisinde MacBook Air’in altında konumlanması beklenen bu modelin başlangıç fiyatının ise 599 ile 799 dolar arasında olabileceği tahmin ediliyor.

Öte yandan basın mensuplarının yeni cihazı yakından inceleme fırsatı, Çarşamba günü Türkiye saati ile 17:00'da New York, Londra ve Şanghay’da düzenlenecek Apple Experience etkinliklerinde sunulacak. Apple bu lansman için canlı yayın planlamıyor; bu nedenle tanıtımın büyük olasılıkla Apple Newsroom üzerinden yayımlanacak bir basın bülteniyle yapılması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: