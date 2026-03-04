Apple'ın uygun fiyatlı laptopu "MacBook Neo" ismiyle çıkabilir

PDF belgesinin içinde "MacBook Neo” adı açıkça yer almasa da, Apple’ın Avrupa Birliği uyumluluk sayfasındaki bir bağlantıda kısa süreliğine bu isim görüntülendi ve daha sonra kaldırıldı.
MacBook Neo neler sunacak?
Sızıntılara göre bu daha uygun fiyatlı MacBook modeli, Apple’ın M serisi yerine iPhone’larda kullanılan A18 Pro veya A19 Pro işlemcilerinden biriyle gelebilir. Ayrıca cihazın 12.9 inçlik bir ekrana sahip olacağı da iddialar arasında.
Yeni modelin renk seçenekleri konusunda da Apple’ın daha eğlenceli bir yaklaşım benimsemesi bekleniyor. Sarı, yeşil, mavi ve pembe gibi canlı renklerin sunulabileceği konuşuluyor. MacBook Neo adı da bu renkli ve genç kullanıcı kitlesine yönelik yaklaşımı destekleyen bir isim gibi görünüyor.
Mac serisinde MacBook Air’in altında konumlanması beklenen bu modelin başlangıç fiyatının ise 599 ile 799 dolar arasında olabileceği tahmin ediliyor.
Öte yandan basın mensuplarının yeni cihazı yakından inceleme fırsatı, Çarşamba günü Türkiye saati ile 17:00'da New York, Londra ve Şanghay'da düzenlenecek Apple Experience etkinliklerinde sunulacak. Apple bu lansman için canlı yayın planlamıyor; bu nedenle tanıtımın büyük olasılıkla Apple Newsroom üzerinden yayımlanacak bir basın bülteniyle yapılması bekleniyor.