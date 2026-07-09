Apple'ın uygun fiyatlı Vision Pro planı rafa kalktı

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Tam Boyutta Gör Apple'ın daha hafif ve uygun fiyatlı bir Vision Pro modeli için yürüttüğü geliştirme çalışmaları son bulmuş olabilir. Güney Kore merkezli The Elec'in haberine göre şirket, bu modelde kullanılması planlanan yeni ekran teknolojisinin geliştirilmesini durdurdu.

Aktarılanlara göre Apple'ın ekran tedarikçilerinden Samsung Display, sektör içinde "G-VR" kod adıyla bilinen panel projesini şirket içinde kademeli olarak sonlandırdı. Projenin resmi olarak Eylül ayına kadar tamamen kapatılması bekleniyor.

Mevcut Vision Pro'dan daha ucuz olacaktı

G-VR, cam tabanlı micro-OLED ekran teknolojisini temel alıyordu. Bu çözüm, mevcut Vision Pro'da kullanılan silikon tabanlı OLEDoS (OLED on Silicon) panellere kıyasla daha düşük maliyetli bir alternatif olarak geliştiriliyordu.

Söz konusu ekranların 1.600 ila 1.700 PPI piksel yoğunluğuna sahip olması bekleniyordu. Mevcut Vision Pro'da kullanılan ekranda ise 3.386 PPI yoğunluğu bulunuyor. Yeni panellerin seri üretimine ise 2028 sonrasında başlanması hedeflenmişti.

Apple odağını akıllı gözlüklere kaydırdı

The Elec'e göre Apple, son dönemde karma gerçeklik başlıklarından ziyade akıllı gözlük geliştirme çalışmalarına ağırlık vermeye başladı. Bu strateji değişikliği, G-VR ekran projesinin de ivme kaybetmesine neden oldu. Öte yandan Samsung Display'in kendi karma gerçeklik cihazlarında kullanılmak üzere OLEDoS ekran teknolojisi üzerindeki çalışmalarını sürdürdüğü ifade ediliyor.

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Bloomberg'den Mark Gurman, Ekim 2025'te Apple'ın daha hafif ve uygun fiyatlı "Vision Air" modeli üzerindeki çalışmaları durdurarak Meta'nın Ray-Ban akıllı gözlüklerine rakip olacak ürününe öncelik verdiğini aktarmıştı. Gurman, Mayıs 2026'da ise bu daha uygun fiyatlı Vision modelinin tamamen iptal edildiğini bildirdi.

Şirketin ilk akıllı gözlük modelinin ise 2027 yılında tanıtılması bekleniyor. Bu gelişmeler Apple'ın başlık pazarından tamamen çekildiği anlamına gelmiyor. Apple, Ekim 2025'te Vision Pro'yu M5 çipi ile güncelleyerek cihazın yeni bir sürümünü piyasaya sürmüştü.

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Apple'ın uygun fiyatlı Vision Pro planı rafa kalktı

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