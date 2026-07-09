Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Apple'ın uygun fiyatlı Vision Pro planı rafa kalktı

    Apple'ın daha uygun fiyatlı Vision Pro planı rafa kalktı. Şirketin düşük maliyetli ekran geliştirme projesi iptal edilirken odağın akıllı gözlüklere kaydığı belirtiliyor.

    Apple'ın uygun fiyatlı Vision Pro planı rafa kalktı Tam Boyutta Gör
    Apple'ın daha hafif ve uygun fiyatlı bir Vision Pro modeli için yürüttüğü geliştirme çalışmaları son bulmuş olabilir. Güney Kore merkezli The Elec'in haberine göre şirket, bu modelde kullanılması planlanan yeni ekran teknolojisinin geliştirilmesini durdurdu.

    Aktarılanlara göre Apple'ın ekran tedarikçilerinden Samsung Display, sektör içinde "G-VR" kod adıyla bilinen panel projesini şirket içinde kademeli olarak sonlandırdı. Projenin resmi olarak Eylül ayına kadar tamamen kapatılması bekleniyor.

    Mevcut Vision Pro'dan daha ucuz olacaktı

    G-VR, cam tabanlı micro-OLED ekran teknolojisini temel alıyordu. Bu çözüm, mevcut Vision Pro'da kullanılan silikon tabanlı OLEDoS (OLED on Silicon) panellere kıyasla daha düşük maliyetli bir alternatif olarak geliştiriliyordu.

    Söz konusu ekranların 1.600 ila 1.700 PPI piksel yoğunluğuna sahip olması bekleniyordu. Mevcut Vision Pro'da kullanılan ekranda ise 3.386 PPI yoğunluğu bulunuyor. Yeni panellerin seri üretimine ise 2028 sonrasında başlanması hedeflenmişti.

    Apple odağını akıllı gözlüklere kaydırdı

    The Elec'e göre Apple, son dönemde karma gerçeklik başlıklarından ziyade akıllı gözlük geliştirme çalışmalarına ağırlık vermeye başladı. Bu strateji değişikliği, G-VR ekran projesinin de ivme kaybetmesine neden oldu. Öte yandan Samsung Display'in kendi karma gerçeklik cihazlarında kullanılmak üzere OLEDoS ekran teknolojisi üzerindeki çalışmalarını sürdürdüğü ifade ediliyor.

    Bloomberg'den Mark Gurman, Ekim 2025'te Apple'ın daha hafif ve uygun fiyatlı "Vision Air" modeli üzerindeki çalışmaları durdurarak Meta'nın Ray-Ban akıllı gözlüklerine rakip olacak ürününe öncelik verdiğini aktarmıştı. Gurman, Mayıs 2026'da ise bu daha uygun fiyatlı Vision modelinin tamamen iptal edildiğini bildirdi.

    Şirketin ilk akıllı gözlük modelinin ise 2027 yılında tanıtılması bekleniyor. Bu gelişmeler Apple'ın başlık pazarından tamamen çekildiği anlamına gelmiyor. Apple, Ekim 2025'te Vision Pro'yu M5 çipi ile güncelleyerek cihazın yeni bir sürümünü piyasaya sürmüştü.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Ultra gerçekçi arkadaş robot kapışılıyor!

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kasıktan anjiyo olanların yorumları kadınlar kulübü megane 4 edc kavrama fiyatı kovboylar ve uzaylılar 2 sonradan sunroof fiyatları orhan edip ertürk boyu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Apple iPhone 15
    Apple iPhone 15
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple MacBook Pro M5 &#231;ip, 14.2 in&#231;
    Apple MacBook Pro M5 çip, 14.2 inç
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum