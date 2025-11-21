Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Samsung'un Apple için geliştirdiği cam tabanlı micro-OLED G-VR paneli artık üretim aşamasından çıkarıldı. Yeni değişiklik, Apple'ın uzun süredir konuşulan Vision Air projesi için önemli bir engel oluşturuyor.

Apple'ın Vision Air projesi Samsung engeline takıldı

Kaçıranlar için G-VR teknolojisi, cam tabanlı micro-OLED yapısıyla Vision Pro'ya kıyasla daha uygun fiyatlı bir model geliştirilmesini mümkün kılacaktı. Apple'ın ise bu projeyi askıya aldığı gündemde ve Samsung'un aldığı karar da üretimin durdurulmasıyla bağlantılı olabilir.

Apple'ın stratejisindeki değişimin temelinde Vision Pro'nun yüksek fiyatı ve sınırlı pazar etkisi bulunuyor. Şirketin ürün planlamasında Galaxy XR'nin 1.800 dolarlık fiyat etiketiyle yarattığı rekabet baskısı da var. Keza Vision Pro'nun 3.499 dolarlık fiyat seviyesinde geniş kitlelere ulaşamaması, Apple'ın daha düşük maliyetli bir XR cihazının fizibilitesini yeniden değerlendirmesine neden oluyor.

Son bilgilere göre Apple, VR/AR başlık segmentinde geri adım atarak odağını yapay zekâ destekli akıllı gözlüklere yöneltecek. 2026'da ekran içermeyen ilk modelin, 2027’de ise daha gelişmiş bir sürümün piyasaya çıkması bekleniyor.

Samsung, Dolby Vision 2'ye rakip HDR10+ Advanced'ı duyurdu

Samsung'un G-VR projesinin iptal edilmesi kısa vadede daha uygun fiyatlı Vision Air ihtimalini ortadan kaldırsa da, Apple'ın XR ekosistemi için yeni bir sayfa açmak istediği görülüyor. Şirketin bu yeniden yapılanma süreci, hem donanım stratejisinde hem de uzun vadeli ürün planlamasında kayda değer bir dönüşüm anlamına geliyor.

