Apple’ın Vision Pro lideri OpenAI’a transfer oluyor

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Tam Boyutta Gör Apple'ın Vision Pro'dan sorumlu başkan yardımcısı Paul Meade'in şirketten ayrılarak OpenAI'ın donanım ekibine katılacağı öne sürüldü. Bloomberg'den Mark Gurman'ın aktardığı bilgilere göre bu ayrılık, Apple'ın üst düzey yönetiminde beklenen değişimlerle bağlantılı bir yeniden yapılanma sürecinin parçası olarak görülüyor.

Vision Pro ve Apple'ın akıllı gözlük projesini yönetti

Habere göre Paul Meade, Vision Pro karma gerçeklik başlığının geliştirilmesinin yanı sıra Apple'ın gelecek yıl tanıtmayı planladığı yapay zeka destekli akıllı gözlük projesine de liderlik etti.

Apple'ın yüksek fiyatıyla dikkat çeken Vision Pro modeli, şirketin beklediği ticari başarıyı yakalayamadı. Buna karşın teknoloji devi, daha uygun fiyatlı akıllı gözlüklerle giyilebilir teknoloji pazarında Meta'nın ürünleriyle daha güçlü rekabet etmeyi hedefliyor.

Gurman'a göre Meade'in ayrılığı, Apple'da yaşanması beklenen yönetim değişiklikleriyle doğrudan ilişkili. Bilindiği üzere John Ternus, 1 Eylül tarihinden itibaren CEO’luk görevini Tim Cook’tan devralacak. Bu kapsamda donanım mühendisliği organizasyonunda kapsamlı bir yeniden yapılanmaya gidilecek.

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OpenAI ise donanım alanındaki çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Şirket, daha önce Apple'ın efsanevi tasarım şefi Jony Ive ile yapay zeka odaklı yeni bir cihaz üzerinde çalıştığını açıklamıştı. OpenAI CEO'su Sam Altman, geliştirilmekte olan bu ürünün iPhone'a kıyasla daha sakin ve huzurlu bir kullanıcı deneyimi sunacağını ifade etmişti. Bununla birlikte geçen yıl yayımlanan bazı haberlerde OpenAI'ın söz konusu cihazın tasarım ve geliştirme sürecinde çeşitli teknik ve konsept zorluklarla karşı karşıya olduğu öne sürülmüştü.

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