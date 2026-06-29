Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Apple’ın Vision Pro lideri OpenAI’a transfer oluyor

    Apple Vision Pro'nun geliştirilmesine liderlik eden Paul Meade'in OpenAI'ın donanım ekibine katılacağı öne sürüldü. Meade, Apple'ın akıllı gözlük projesini de yönetiyordu.

    Apple’ın Vision Pro lideri OpenAI’a transfer oluyor Tam Boyutta Gör
    Apple'ın Vision Pro'dan sorumlu başkan yardımcısı Paul Meade'in şirketten ayrılarak OpenAI'ın donanım ekibine katılacağı öne sürüldü. Bloomberg'den Mark Gurman'ın aktardığı bilgilere göre bu ayrılık, Apple'ın üst düzey yönetiminde beklenen değişimlerle bağlantılı bir yeniden yapılanma sürecinin parçası olarak görülüyor.

    Vision Pro ve Apple'ın akıllı gözlük projesini yönetti

    Habere göre Paul Meade, Vision Pro karma gerçeklik başlığının geliştirilmesinin yanı sıra Apple'ın gelecek yıl tanıtmayı planladığı yapay zeka destekli akıllı gözlük projesine de liderlik etti.

    Apple'ın yüksek fiyatıyla dikkat çeken Vision Pro modeli, şirketin beklediği ticari başarıyı yakalayamadı. Buna karşın teknoloji devi, daha uygun fiyatlı akıllı gözlüklerle giyilebilir teknoloji pazarında Meta'nın ürünleriyle daha güçlü rekabet etmeyi hedefliyor.

    Gurman'a göre Meade'in ayrılığı, Apple'da yaşanması beklenen yönetim değişiklikleriyle doğrudan ilişkili. Bilindiği üzere John Ternus, 1 Eylül tarihinden itibaren CEO’luk görevini Tim Cook’tan devralacak. Bu kapsamda donanım mühendisliği organizasyonunda kapsamlı bir yeniden yapılanmaya gidilecek.

    OpenAI ise donanım alanındaki çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Şirket, daha önce Apple'ın efsanevi tasarım şefi Jony Ive ile yapay zeka odaklı yeni bir cihaz üzerinde çalıştığını açıklamıştı. OpenAI CEO'su Sam Altman, geliştirilmekte olan bu ürünün iPhone'a kıyasla daha sakin ve huzurlu bir kullanıcı deneyimi sunacağını ifade etmişti. Bununla birlikte geçen yıl yayımlanan bazı haberlerde OpenAI'ın söz konusu cihazın tasarım ve geliştirme sürecinde çeşitli teknik ve konsept zorluklarla karşı karşıya olduğu öne sürülmüştü.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Skoda tarihinin en büyüğü: Elektrikli Peaq

    Profil resmi
    eski_nesil 2 gün önce

    Aynen önde iki tane farı var.

    Profil resmi
    funky soul 2 gün önce

    thanks

    Profil resmi
    enreka_tr 4 gün önce

    On bildiğin Kia olmuş

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    valorant mmr bakma en iyi pvp server knight spor susturucu macbook nedir opel astra g kasa

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    OPPO A5
    OPPO A5
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Lenovo IdeaPad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum