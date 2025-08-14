Apple'ın yapay zeka destekli robotunun detayları ortaya çıktı: 2027'de gelecek

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Apple, 2027 yılında kişisel yapay zeka etkileşimlerini kökten değiştirecek masaüstü bir robot tanıtmayı planlıyor. Bu cihaz, hareketli bir kola monte edilmiş 7 inçlik iPad benzeri bir ekrana sahip olacak ve Siri’nin daha etkileşimli bir versiyonunu kullanarak insansı bir yapay zeka asistanı deneyimi sunacak.

Apple, yapay zeka destekli Siri'yi şu anda geliştirme aşamasında. Şirket, rakiplerinin gerisinde kalsa da, yapay zeka çalışmalarını sürdürüyor ve önümüzdeki yıllarda önemli gelişmeler bekleniyor.

Apple'ın robot kolu neler sunacak?

Masaüstü robotun kolu, yaklaşık 15 santimetreye kadar her yöne uzayabilecek ve dönebilecek. Böylece, konuşan kişiye doğru yönelerek daha doğal bir iletişim kurulabilecek. Bloomberg’in haberine göre şirket içinde “Pixar Lambası” olarak adlandırılan cihaz, odada biri varmış gibi davranacak ve tatil planı yapmaktan yakındaki restoran önerilerine kadar karşılıklı sohbet edebilecek. Bu etkileşim seviyesi, OpenAI’nin sesli moduna benzer şekilde, dinamik ve bağlama uygun yanıtlar sunacak.

Apple, bu robot için özel olarak yeni bir Siri versiyonu geliştiriyor. Bu versiyon, bilgileri hatırlayabilecek ve daha doğal konuşmalar yapabilecek. Robot ayrıca görsel bir kişiliğe sahip olacak ve animasyonlu Finder logosu şeklinde görünecek. Böylece robot, konuşmalara duygusal ifadeler katarak daha insansı ve samimi bir iletişim sağlayacak.

Cihaz, örneğin arkadaşlar arasında geçen bir akşam yemeği sohbetine dahil olup, yakınlardaki restoranları veya uygun tarifleri önerebilecek. Bunun yanında FaceTime görüşmelerini de destekleyecek. Center Stage benzeri bir özellik sayesinde görüntülü aramalarda konuşan kişiyi takip edebilecek. Kullanıcılar, robotun ekranını joystick yardımıyla da yönlendirerek, görüşme sırasında odanın farklı bölümlerini gösterebilecek.

Apple, masaüstü robotun yanı sıra, tekerlekli ve büyük mekanik kollu mobil bir robot üzerinde de çalışıyor. Ancak bu model, daha çok üretim tesisleri veya perakende mağazaları gibi ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanıyor.

Bu adımlar, Apple’ın hem kişisel hem de profesyonel alanlarda yapay zeka ve robotik teknolojilerinde iddialı bir konuma gelme hedefini gösteriyor. 2027’de piyasaya sürülmesi beklenen masaüstü robotla ilgili önümüzdeki dönemde daha fazla bilgi paylaşılması bekleniyor.

