Apple’da dönüşüm başladı: İşte çıkarmalar, daha hızlı ürün tanıtma ve dahası

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Tam Boyutta Gör Apple'ın Tim Cook sonrası CEO koltuğuna oturan John Ternus'un şirketin organizasyon yapısını ve ürün geliştirme süreçlerini yeniden şekillendirmeyi değerlendirdiği bildiriliyor. Planlar arasında daha sık ürün tanıtmak, orta kademe yönetim pozisyonlarını azaltmak ve Apple'ı daha yalın bir yapıya kavuşturmak bulunuyor.

Apple'ın ürün takvimi değişebilir

Bloomberg ve Reuters'ın aktardığı bilgilere göre Ternus, Apple'ın uzun yıllardır uyguladığı ilkbahar ve sonbahar merkezli ürün lansmanı düzeninin esnetilmesini değerlendiriyor. CEO'nun şirketin yıl boyunca daha sık yeni ürün ve özellik sunmasını istediği belirtiliyor.

Ternus'un şirket içinde Apple'ın yapay zeka döneminde rekabet gücünü koruyabilmesi için daha hızlı ürün geliştirmesi ve yeni fikirleri daha fazla denemesi gerektiğini vurguladığı aktarılıyor. Bunun yanında mevcut ürün ve hizmetlerden daha fazla gelir elde edilmesine yönelik seçenekler de değerlendiriliyor.

Apple geleneksel olarak haziran ayında yazılım odaklı WWDC konferansını, eylül ayında ise yeni iPhone modellerinin öne çıktığı büyük lansman etkinliğini düzenliyor. Yeni yaklaşımın hayata geçmesi halinde şirketin ürün duyurularını yıl içine daha fazla yayması bekleniyor.

İşten çıkarmalar başladı

Ternus'un daha yalın bir Apple oluşturma hedefi doğrultusunda bazı orta kademe yönetim pozisyonlarının kaldırılması da gündemde. Bu sayede mühendislerle üst yönetim arasındaki katmanlar azaltılacak.

Bu kapsamda Apple'ın donanım mühendisliği bölümünde mühendislik program yönetimi görevlerinde işten çıkarmalar başladı. Bloomberg'e göre aralarında yaklaşık altı direktörün de bulunduğu bazı yöneticiler bu süreçten etkilendi.

Görevleri sona erdirilen çalışanlara Apple içinde başka bir pozisyon bulmaları için birkaç hafta süre tanındığı, uygun bir görev bulamayanların ise yıl içinde işten çıkarılabileceği aktarılıyor. Şirketin maliyet azaltma çalışmalarının yalnızca bu pozisyonlarla sınırlı kalmayabileceği ve daha fazla işten çıkarmanın bu yılın sonlarında veya 2027'nin başlarında gerçekleşebileceği belirtiliyor.

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Apple, donanım mühendisliği bölümündeki son düzenlemelerden önce de bazı ekiplerde küçülmeye gitmişti. Geçen ay Siri, Vision Pro ve Apple cihazlarındaki yapay zeka özellikleri üzerinde çalışan ekiplerden 200'den kişi ile yollar ayrılmıştı.

Ternus'un ayrıca yapay zekanın ürün geliştirme süreçlerini hızlandırmak ve bugün çalışanlar tarafından gerçekleştirilen bazı görevleri otomatikleştirmek için nasıl kullanılabileceğini araştırdığı bildiriliyor.

Apple'ın önünde yoğun bir ürün takvimi var

Ternus'un ürünleri daha sık piyasaya sunma planı, Apple'ın önümüzdeki döneme ilişkin geniş ürün hazırlıklarıyla birlikte okunuyor. Şirketin gelecek yıl için kameralı AirPods, ilk akıllı gözlükleri ve iPhone'un 20. yılına özel bir model üzerinde çalıştığı bildiriliyor.

Apple ayrıca bu ay katlanabilir telefon pazarına 1.999 dolarlık iPhone Duo ile giriş yaptı.

Bununla birlikte Apple'ın yeni CEO döneminde nasıl bir organizasyon yapısına geçeceği henüz kesinleşmiş değil. Şirket henüz bu bilgilere dair resmi bir açıklamada bulunmadı.

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Apple’ın yeni CEO’su daha sık ürün tanıtmayı hedefliyor

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