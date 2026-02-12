Giriş
    Apple’ın yeni Siri hamlesi bir kez daha ertelenmiş olabilir

    Apple’ın yapay zeka destekli yeni Siri güncellemesi test sorunları nedeniyle bir kez daha ertelenmiş olabilir. Mart’ta beklenen özelliklerin iOS 26.5 ve iOS 27’ye kaydırılması gündemde.

    Apple’ın 2024 yılında duyurduğu Apple Intelligence vizyonunun merkezinde yer alan yeni nesil Siri için bekleyiş uzuyor. Şirketin uzun süredir üzerinde çalıştığı, yapay zeka temelli kapsamlı Siri güncellemesinin test süreçlerinde yaşanan son sorunlar nedeniyle bir kez daha ertelendiği bildirildi.

    Bekleyiş bitmiyor

    Başlangıçta Mart ayında yayımlanması planlanan iOS 26.4 güncellemesiyle birlikte sunulması beklenen yeni özelliklerin artık kademeli olarak dağıtılması planlanıyor. Şirket içi kaynaklara göre bazı işlevler en erken Mayıs ayında çıkacak iOS 26.5, daha kapsamlı yenilikler ise Eylül ayında yayınlanması beklenen iOS 27 sürümüne kalabilir.

    Apple, yeni Siri’yi ilk kez Haziran 2024’te tanıtmış ve dijital asistanın kişisel verileri ve ekrandaki içerikleri anlayarak çok daha gelişmiş yanıtlar verebileceğini göstermişti. Ayrıca kullanıcıların hem Apple uygulamalarını hem de üçüncü taraf uygulamaları sesle ayrıntılı biçimde kontrol edebilmesi hedefleniyordu. Tüm bu yeniliklerin 2025 başına kadar hazır olması planlanmıştı.

    Ancak geçen yılın ilkbaharında şirket, lansmanı 2026’ya ertelemişti. Şirket içinde Mart 2026 tarihi, iOS 26.4 sürümüyle eşleştirilmişti. Buna karşın son haftalardaki testlerde yeni problemler ortaya çıktı.

    Testlerde sorunlar ortaya çıktı

    Test süreçlerine katılan kaynaklara göre Siri bazı sorguları doğru şekilde işleyemiyor, bazı durumlarda ise yanıt üretmesi beklenenden uzun sürüyor. Ayrıca doğruluk sorunları ve karmaşık sorgularda gecikmeler de rapor edildi.

    Daha dikkat çekici bir başka sorun ise yeni altyapı devrede olsa bile Siri’nin zaman zaman Apple’ın kendi teknolojisi yerine mevcut OpenAI ChatGPT entegrasyonuna geri dönmesi.

    Gecikme riski en yüksek özelliklerden biri, Siri’nin kişisel verilere daha derin erişim sağlayan yeni yetenekleri. Şirket içi iOS 26.5 sürümlerinde, çalışanların bu özelliği “önizleme” olarak açmasını sağlayan bir ayar seçeneği yer alıyor. Bu durum, Apple’ın ilk aşamada eksik veya tam kararlı olmayan bir sürümü “beta benzeri” bir etiketle sunmayı değerlendirdiğine işaret ediyor.

    Geciken bir diğer alan ise “app intents” olarak bilinen gelişmiş uygulama komutları. Bu sistem, tek bir sesli komutla bir görseli bulma, düzenleme ve belirli bir kişiye gönderme gibi çok adımlı işlemleri mümkün kılacak. Test kullanıcıları, temel desteğin mevcut olduğunu ancak sistemin her senaryoda güvenilir çalışmadığını aktarıyor.

    Linwood ve Apple Foundations Models

    Yenilenen Siri, tamamen yeni bir mimari üzerine inşa ediliyor. Şirket içinde “Linwood” kod adıyla anılan bu altyapı, Apple’ın büyük dil modeli platformu olan Apple Foundations Models üzerine kurulu. Platformun artık Google’ın Gemini ekibinden alınan teknolojileri de entegre ettiği belirtiliyor.

    Test edilen iOS 26.5 sürümlerinde, henüz resmi olarak duyurulmamış yeni bir web arama aracı ve özel görsel üretimi gibi iki özellik daha bulunuyor. Web arama özelliği, Perplexity veya Google arama içindeki Gemini benzeri çalışıyor. Görsel üretim özelliği ise Apple’ın Image Playground uygulamasıyla aynı motoru kullanıyor.

    Gözler iOS 27’de

    Apple’ın daha büyük hedefi ise iOS 27, iPadOS 27 ve macOS 27 ile gelecek olan tamamen yeniden tasarlanmış bir Siri deneyimi. Şirket içinde “Campo” kod adıyla yürütülen bu proje, Siri’yi klasik bir dijital asistandan ziyade ChatGPT/Gemini benzeri bir sohbet arayüzüne dönüştürmeyi amaçlıyor.

    Bu yeni sistemin Google sunucuları üzerinde çalışan daha gelişmiş özel bir Gemini modeliyle destekleneceği ifade ediliyor. Apple ayrıca, geçmiş sohbetlerin yönetilebildiği bağımsız bir Siri uygulamasını da test ediyor.

    Yeni nesil arayüzün en önemli unsurlarından biri, işletim sistemi genelindeki özellikleri kontrol edebilme ve dosyalar gibi kişisel verilere erişebilme kapasitesi olacak. Apple’ın Mail, Takvim ve Safari gibi temel uygulamalarında da yeni Siri motorunun kullanılacağı belirtiliyor.

