Apple’ın yeni Siri’sine erişim sınırlı olabilir: Bekleme listesi iddiası

Yeni Siri ilk etapta herkese açık olmayabilir
Bloomberg yazarı Mark Gurman tarafından paylaşılan bilgilere göre Apple, yenilenen Siri'yi başlangıçta beta sürümü olarak sunacak. Ayrıca kullanıcıların bu deneyime erişebilmek için bir bekleme listesine kaydolması gerekecek. Bekleme listesinin yalnızca iOS 27'nin beta sürecinde mi geçerli olacağı, yoksa Eylül ayında iOS 27 genel kullanıma sunulduktan sonra da devam edip etmeyeceği ise henüz netlik kazanmış değil.
Yeni Siri'nin, Gemini ve ChatGPT benzeri tam kapsamlı bir sohbet botu deneyimi sunacağı belirtiliyor. Apple'ın tüm işletim sistemlerine entegre edilecek olan sistem, kullanıcıların sohbet geçmişlerini iCloud üzerinden cihazlar arasında senkronize edebilecek.Kaynakça https://www.gsmarena.com/the_new_ai_siri_will_require_a_waitlist_to_try_new_report_claims-news-73158.php https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-06-05/wwdc-2026-preview-ios-27-siri-ai-features-macos-27-more-apple-will-announce?leadSource=uverify%20wall Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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