Apple’ın yeni Siri’sine erişim sınırlı olabilir: Bekleme listesi iddiası

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Tam Boyutta Gör Apple, 8 Haziran Pazartesi günü tanıtacağı iOS 27 ile birlikte uzun süredir beklenen yeni nesil yapay zeka destekli Siri'yi kullanıcılara sunmaya hazırlanıyor. Google'ın Gemini modellerinden güç alan bu yeni Siri, ilk kez 2024'ün Haziran ayında duyurulmuş ancak çeşitli ertelemeler nedeniyle bugüne kadar kullanıma açılmamıştı.

Yeni Siri ilk etapta herkese açık olmayabilir

Bloomberg yazarı Mark Gurman tarafından paylaşılan bilgilere göre Apple, yenilenen Siri'yi başlangıçta beta sürümü olarak sunacak. Ayrıca kullanıcıların bu deneyime erişebilmek için bir bekleme listesine kaydolması gerekecek. Bekleme listesinin yalnızca iOS 27'nin beta sürecinde mi geçerli olacağı, yoksa Eylül ayında iOS 27 genel kullanıma sunulduktan sonra da devam edip etmeyeceği ise henüz netlik kazanmış değil.

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Yeni Siri'nin, Gemini ve ChatGPT benzeri tam kapsamlı bir sohbet botu deneyimi sunacağı belirtiliyor. Apple'ın tüm işletim sistemlerine entegre edilecek olan sistem, kullanıcıların sohbet geçmişlerini iCloud üzerinden cihazlar arasında senkronize edebilecek.

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Apple’ın yeni Siri’si ilk aşamada sınırlı kullanıcıya sunulabilir

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