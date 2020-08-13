Apple'ın yeni ürün duyurularıyla ilgili planı sızdı: iPhone 12 için tarih belli oldu

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Bilenler bilir, Eylül ayının ikinci haftası Apple için yeni ürün duyurularının gerçekleştirildiği tarih aralığını ifade ediyor. Ancak görünen o ki; iPhone 5'ten bu yana hiç şaşmayan o tarih, COVID-19 pandemisi nediyle sekteye uğrayacak.

Üstelik yeni iPhone lansmanı gecikeceği gibi bugüne kadar iPhone'larla birlikte duyurulan Apple Watch da ilk kez iPhone'lardan bağımsız bir şekilde lanse edilecek. En azından sızıntıları %80 doğruluk payına sahip Jon Prosser'e göre, durum bu şekilde.

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Geçtiğimiz günlerde Apple CFO'su Luca Maestri, şirketin üçüncü çeyrek finansal sonuçlarının açıklandığı konferansta, bu yıl tanıtılacak olan yeni iPhone'ların normalden birkaç hafta gecikmeli olarak piyasaya sürüleceğine yönelik açıklamalarda bulunmuştu. Bugün ortaya çıkan bilgilerse yeni Apple ürünlerinin duyuru ve piyasaya çıkış tarihlerini gözler önüne serdi.

Daha önce iPad Pro, iPhone SE, MacBook Pro ve iMac modellerinin lanse edilecekleri tarihleri doğru tahmin eden Jon Prosser, bu kez de iPhone 12, Apple Watch Series 6 ve yeni iPad ile ilgili tarihleri paylaştı.

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iPhone 12 ne zaman çıkacak?

Buna göre Apple Watch Series 6 ve yeni iPad modelleri, 7 Eylül ile başlayan haftada bir basın bildirisi aracılığıyla duyurulacak. iPhone 12 modelleri ise 12 Ekim ile başlayan haftada düzenlenecek bir etkinlikle duyurulacak ve yine aynı hafta içerisinde ön siparişe sunulacak.

WWDC20'de olduğu gibi online olarak gerçekleşmesi bekleniyor etkinlikte iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max cihazlarını duyuracak olan Apple, iPhone 12 ve iPhone 12 Max'i duyurduktan bir hafta sonra (19 Ekim ile başlayan hafta içerisinde) piyasaya sürecek. Pro modeller ise Kasım ayında kullanıcılarla buluşacak.

https://twitter.com/jon_prosser/status/1293682812411936768

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