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    iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple'ın yeni ürün duyurularıyla ilgili planı sızdı: iPhone 12 için tarih belli oldu

    iPhone 12, Apple Watch Series 6 ve yeni iPad'in duyuru ve piyasaya çıkış tarihleri sızdırıldı. Böylelikle çokça merak edilen "iPhone 12 ne zaman çıkacak?" sorusu da yanıt buldu. İşte o tarihler:
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    iPad
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    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Apple'ın yeni ürün duyurularıyla ilgili planı sızdı: iPhone 12 için tarih belli oldu
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    Bilenler bilir, Eylül ayının ikinci haftası Apple için yeni ürün duyurularının gerçekleştirildiği tarih aralığını ifade ediyor. Ancak görünen o ki; iPhone 5'ten bu yana hiç şaşmayan o tarih, COVID-19 pandemisi nediyle sekteye uğrayacak.

    Üstelik yeni iPhone lansmanı gecikeceği gibi bugüne kadar iPhone'larla birlikte duyurulan Apple Watch da ilk kez iPhone'lardan bağımsız bir şekilde lanse edilecek. En azından sızıntıları %80 doğruluk payına sahip Jon Prosser'e göre, durum bu şekilde.

    İlginizi Çekebilir Avatar Eylül ayındaki Apple özel etkinliğinin programı sızdırıldı: İşte duyurulacak cihazlar

    Ayrıca Bkz. "Yeşil ekran problemini gideren iOS 13.6.1 güncellemesi çıktı"

    Geçtiğimiz günlerde Apple CFO'su Luca Maestri, şirketin üçüncü çeyrek finansal sonuçlarının açıklandığı konferansta, bu yıl tanıtılacak olan yeni iPhone'ların normalden birkaç hafta gecikmeli olarak piyasaya sürüleceğine yönelik açıklamalarda bulunmuştu. Bugün ortaya çıkan bilgilerse yeni Apple ürünlerinin duyuru ve piyasaya çıkış tarihlerini gözler önüne serdi.

    Daha önce iPad Pro, iPhone SE, MacBook Pro ve iMac modellerinin lanse edilecekleri tarihleri doğru tahmin eden Jon Prosser, bu kez de iPhone 12, Apple Watch Series 6 ve yeni iPad ile ilgili tarihleri paylaştı. 

    Apple'ın yeni ürün duyurularıyla ilgili planı sızdı: iPhone 12 için tarih belli oldu
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    iPhone 12 ne zaman çıkacak?

    Buna göre Apple Watch Series 6 ve yeni iPad modelleri, 7 Eylül ile başlayan haftada bir basın bildirisi aracılığıyla duyurulacak. iPhone 12 modelleri ise 12 Ekim ile başlayan haftada düzenlenecek bir etkinlikle duyurulacak ve yine aynı hafta içerisinde ön siparişe sunulacak.

    WWDC20'de olduğu gibi online olarak gerçekleşmesi bekleniyor etkinlikte iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max cihazlarını duyuracak olan Apple, iPhone 12 ve iPhone 12 Max'i duyurduktan bir hafta sonra (19 Ekim ile başlayan hafta içerisinde) piyasaya sürecek. Pro modeller ise Kasım ayında kullanıcılarla buluşacak.



    https://twitter.com/jon_prosser/status/1293682812411936768 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    veysel_lowe (veysel demircioğlu) 2 gün
    tanıtımını nıye erteliyorsun arkadaş tanıt ekımde yıne satışa sun en azından kaç paradan cıkacak falan belli olsaydı
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    Nehalem (Özgür KARADAYI) 1 hf.
    iPhone SE (2020) + ne zaman çıkacak
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Efeuyguns33 (Efe ) 2 gün Nehalem
    Çıkmaz çıksaydı beraber çıkardı
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    Hakimutata Insane (Sebastian Insane) 1 hf. (düzenlendi)
    Hep sızıntı, sızıntı amma cırcır olmuş ayfon abbov.Kuru ekmeği zor buluyor zengun kesim alabilir anca peh peh.



    Dipnot:smile görünmüyor forumda üzülüyoruz admin lütfen düzeltin artık yiter.
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    tiryakinim61 1 hf.
    Tasarımda yapılacak çok fazla bir değişiklik kalmadı gibi, yenilikçi olduğu kadar bakalım yeni bir sürpriz gerçekleşebilir mi, göreceğiz.
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    zingfth (Fatih EMİR) 1 hf.
    Kasımda İPHONE başkadır..
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    DPLALİ (Bomba Ölüm) 1 hf.
    İOS 14’de gecikecek o zaman :(
    2 Yanıt Yanıtla
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    andryoit (melih çölova) 1 hf. DPLALİ
    de ayrı hocam
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    seyhmus21 (seyhmus arkan) 1 hf. DPLALİ
    İki etkinlik olacak birincisi Eylül ikincisi Ekim de tahminimce eylüldeki etkinlikten 1 hafta sonra tam sürüm yayınlanır ios 14 için
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    igetsky 1 hf.
    Sweet November i bekliyecegimiz kesinlesti demek
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