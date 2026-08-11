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    Apple'ın yol haritası belli oldu: 6 yeni iPhone modeli geliyor

    iOS 27 beta sürümünde, iPhone 18 ailesinin tamamı, iPhone 18e, iPhone Air 2 ve iPhone Ultra dahil olmak üzere altı adet piyasaya sürülmemiş iPhone modeline dair referanslara rastlandı.

    ios 27 beta kodları 6 yeni iphone modeli Tam Boyutta Gör
    Macworld, iOS 27 beta 5 sürümünde, iPhone 18 ailesi, iPhone 18e, iPhone Air 2 ve iPhone Ultra dahil olmak üzere altı adet piyasaya sürülmemiş iPhone modeline dair referanslar buldu. Katlanabilir iPhone ve iPhone Air 2 kesin olarak geliyor.

    Referanslar, iPhone'un pil sürücüleri ve Battery Intelligence özelliğiyle ilgili sistem dosyalarında bulundu. iOS 27 beta 5, mevcut iPhone modellerinin yanı sıra Apple'ın dahili kod adlarını kullanarak henüz piyasaya sürülmemiş altı cihazı açıkça listeliyor: V62: iPhone Air 2, V63: iPhone 18 Pro, V64: iPhone 18 Pro Max, V67: iPhone 18, V68: iPhone Ultra ve V69: iPhone 18e.

    iPhone 18 serisinin tamamı iOS 27 betanın dahili kodunda ilk kez açıkça belirtiliyor. Kod adları ayrıca, iPhone'un yeni nesli hakkında diğer kaynaklardan gelen önceki sızıntılar ve raporlarla da örtüşüyor.

    Referanslar, yeni cihazların özellikleri veya diğer ayrıntılarını ortaya çıkarmıyor. Ancak, pil ile ilgili sistem bileşenlerinde bulunmaları mantıklı, çünkü Apple'ın bu ürünler tüketicilere ulaşmadan önce yeni cihazları çeşitli yeni konfigürasyonlarına ve güç yönetimi özelliklerine iOS'u hazırlaması gerekiyor. Örneğin, iOS 27'nin önceki beta sürümleri, katlanabilir ekranlar ve hatta birden fazla pil desteğini ortaya koydu; bu özelliklerin hiçbiri mevcut iPhone donanımında bulunmuyor.

    iPhone 18 Pro modelleri Eylül'de çıkıyor

    Önceki yıllardan farklı olarak, Apple'ın yeni nesil iPhone serisinin tamamını aynı anda tanıtması beklenmiyor. Söylentiler, şirketin bu sonbaharda premium modellerine odaklanacağını, iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max'in Apple'ın ilk katlanabilir iPhone'uyla birlikte geleceğini gösteriyor.

    iPhone Air 2 ve iPhone 18 sonraki bahara

    Düz iPhone 18 ve giriş seviye iPhone 18e'nin 2027 yılının başlarına kadar piyasaya sürülmesi beklenmiyor. iPhone Air 2 de geliştirme aşamasında ancak bu sonbaharda duyurulması olası değil. Bugünkü sızıntı, Apple'ın bu cihazlar üzerinde aktif olarak çalıştığını doğruluyor.

    Apple'ın sonbahar etkinliğini birkaç hafta içinde duyurması bekleniyor.

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