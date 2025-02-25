Tam Boyutta Gör Apple Intelligence, halihazırda ChatGPT desteği sunuyor. Anlaşılan o ki, Apple yakında Google'ın yapay zeka asistanı Gemini'yi de entegre etmeyi planlıyor.

Google Gemini, Apple Intelligence'a geliyor

iOS 18.4 beta sürümüyle birlikte yapılan bir arka uç güncellemesinde, Apple Intelligence içinde üçüncü taraf modeller için hem "OpenAI" hem de "Google" seçeneklerinin yer aldığı tespit edildi. Yani yakında iPhone kullanıcıları Apple Intelligence'de Gemini'yi kulanma seçeneğine sahip olacak. En iyimser senaryoda Gemini, Nisan ayında yayınlanacak olan iOS 18.4 ile birlikte kullanıma sunulabilir. Tabi daha sonraki sürümlerde gelmesi de olası.

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Bu arada Apple, iOS 18.4 ve iPadOS 18.4'ün yayınlanmasıyla birlikte Apple Intelligence'ın Avrupa Birliği'nde de kullanıma sunulacağını açıkladı. Apple ayrıca Apple Intelligence özelliklerini Fransızca, Almanca, İtalyanca, Portekizce, İspanyolca, Japonca, Güney Korede, Çince, Singapur ve Hindistan için yerelleştirilmiş İngilizce dillerinde de sunmaya başlayacak.

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Apple Intelligence'a Google Gemini seçeneği yakında geliyor