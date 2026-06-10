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    Apple Intelligence çalınan şifreleri otomatik olarak değiştirecek

    Apple, WWDC 2026'da tanıttığı yeni Apple Intelligence ile ele geçirilmiş veya zayıf şifreleri kullanıcı adına otomatik olarak değiştirecek Passwords özelliğini duyurdu.

    Apple Intelligence çalınan şifreleri otomatik olarak değiştirecek Tam Boyutta Gör
    Apple, WWDC 2026 etkinliğinde tanıttığı yeni Apple Intelligence ile kullanıcı güvenliğine geniş ölçekte odaklandı. Bu bağlamda şirket, daha önce zayıf veya ihlal edilmiş şifreleri tespit edebilen Passwords uygulamasını bir adım ileri taşıyarak artık bu tür şifrelerin kullanıcı adına otomatik olarak değiştirilebileceğini açıkladı.

    Şifre değişikliği süreci otomatik hale geliyor

    Yeni sistem, Apple'ın "agentic" olarak tanımladığı tanımladığı, yani kullanıcının adına belirli görevleri yerine getirebilen yapay zeka yaklaşımını temel alıyor. Özelliğin amacı, veri ihlalleri sonucunda risk altına giren hesapların korunmasını kolaylaştırmak ve kullanıcıların şifre değiştirme sürecindeki zahmeti ortadan kaldırmak.

    Apple'ın verdiği bilgilere göre Passwords uygulaması halihazırda zayıf oluşturulmuş veya veri sızıntılarında ortaya çıkmış şifreleri tespit edebiliyor. Ancak bugüne kadar kullanıcıların bu uyarıları dikkate alarak ilgili internet sitelerine gitmesi, hesaplarına giriş yapması ve şifrelerini manuel olarak yenilemesi gerekiyordu.

    Apple Intelligence çalınan şifreleri otomatik olarak değiştirecek Tam Boyutta Gör
    Yeni özellikle birlikte bu süreç büyük ölçüde otomatik hale getiriliyor. Apple Intelligence ve Safari birlikte çalışarak kullanıcının adına ilgili web sitesine erişebiliyor, hesaba giriş yapabiliyor ve güçlü bir yeni şifre oluşturarak hesabı güncelleyebiliyor.

    Apple, sistemin tamamen arka planda çalıştığını ve kullanıcının yalnızca ilk onayı vermesinin yeterli olduğunu belirtiyor. Böylece özellikle çok sayıda çevrim içi hesabı bulunan kullanıcılar için zaman alan şifre güncelleme işlemleri önemli ölçüde kolaylaşıyor.

    Yeni şifreler Passwords uygulamasına kaydedilecek

    Özelliğin dikkat çeken yönlerinden biri de oluşturulan yeni kimlik bilgilerinin doğrudan Passwords uygulamasına kaydedilmesi. Böylece kullanıcıların karmaşık ve güçlü şifreleri hatırlaması gerekmiyor.

    Apple, sistemin çalışma prensibini açıklarken Safari'nin internet sitelerinde güvenli biçimde gezinme ve oturum açma görevlerini üstlendiğini, Apple Intelligence'ın ise kullanıcının adına gerekli işlemleri gerçekleştirdiğini ifade etti.

    Şirket, özelliğin aktif olduğu sırada işlemlerin Live Activity olarak görüntüleneceğini de duyurdu. Bu sayede kullanıcılar, şifre güncelleme sürecinin hangi aşamada olduğunu gerçek zamanlı olarak takip edebilecek.

    Esasında Google'ın Google Password Manager hizmeti de zayıf veya ele geçirilmiş şifreleri tespit edebiliyor. Ancak mevcut durumda Google'ın yapay zeka sistemi Gemini, bu şifreleri kullanıcı adına otomatik olarak değiştirme yeteneğine sahip değil.

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    Nat Alianovna 6 gün önce

    Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.

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    PoTemKiN_02 6 gün önce

    449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.

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