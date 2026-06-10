Apple Intelligence çalınan şifreleri otomatik olarak değiştirecek

Şifre değişikliği süreci otomatik hale geliyor
Yeni sistem, Apple'ın "agentic" olarak tanımladığı tanımladığı, yani kullanıcının adına belirli görevleri yerine getirebilen yapay zeka yaklaşımını temel alıyor. Özelliğin amacı, veri ihlalleri sonucunda risk altına giren hesapların korunmasını kolaylaştırmak ve kullanıcıların şifre değiştirme sürecindeki zahmeti ortadan kaldırmak.
Apple'ın verdiği bilgilere göre Passwords uygulaması halihazırda zayıf oluşturulmuş veya veri sızıntılarında ortaya çıkmış şifreleri tespit edebiliyor. Ancak bugüne kadar kullanıcıların bu uyarıları dikkate alarak ilgili internet sitelerine gitmesi, hesaplarına giriş yapması ve şifrelerini manuel olarak yenilemesi gerekiyordu.
Apple, sistemin tamamen arka planda çalıştığını ve kullanıcının yalnızca ilk onayı vermesinin yeterli olduğunu belirtiyor. Böylece özellikle çok sayıda çevrim içi hesabı bulunan kullanıcılar için zaman alan şifre güncelleme işlemleri önemli ölçüde kolaylaşıyor.
Yeni şifreler Passwords uygulamasına kaydedilecek
Özelliğin dikkat çeken yönlerinden biri de oluşturulan yeni kimlik bilgilerinin doğrudan Passwords uygulamasına kaydedilmesi. Böylece kullanıcıların karmaşık ve güçlü şifreleri hatırlaması gerekmiyor.
Apple, sistemin çalışma prensibini açıklarken Safari'nin internet sitelerinde güvenli biçimde gezinme ve oturum açma görevlerini üstlendiğini, Apple Intelligence'ın ise kullanıcının adına gerekli işlemleri gerçekleştirdiğini ifade etti.
Şirket, özelliğin aktif olduğu sırada işlemlerin Live Activity olarak görüntüleneceğini de duyurdu. Bu sayede kullanıcılar, şifre güncelleme sürecinin hangi aşamada olduğunu gerçek zamanlı olarak takip edebilecek.
Esasında Google'ın Google Password Manager hizmeti de zayıf veya ele geçirilmiş şifreleri tespit edebiliyor. Ancak mevcut durumda Google'ın yapay zeka sistemi Gemini, bu şifreleri kullanıcı adına otomatik olarak değiştirme yeteneğine sahip değil.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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