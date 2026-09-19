Apple Intelligence iPhone'ların depolama alanını sömürüyor!

Tam Boyutta Gör Apple, 27.0 yazılım güncellemesiyle birlikte uyumlu cihazlarda Apple Intelligence özelliklerini kullanıcı onayına bırakmadan, otomatik olarak kullanıma açıyor. Sosyal medyadaki paylaşımlara göre, Apple Intelligence iPhone'un depolamasından önemli ölçüde yiyor.

Apple, yeni Siri ve Apple Intelligence’ı tanıttı 3 ay önce eklendi

Apple Intelligence iPhone'larda 14GB'tan fazla yer kaplıyor!

Apple Intelligence, 2024'te ilk kez kullanıma sunulduğunda Apple'ın umduğu büyük başarıyı tam olarak yakalayamamıştı. Ancak iOS 27'deki yeni nesil yapay zeka özellikleri, çok daha popüler olma potansiyeline sahip. Örneğin; Siri AI, eski Siri'ye kıyasla çok daha yetenekli. Şirket, çoğu kullanıcı için bu yeni yapay zeka özelliklerini öncekiyle aynı cihaz depolama gereksinimiyle (8 GB) sunmayı başardı. Ancak, cihaz içi en gelişmiş yapay zeka modellerini destekleyen belirli iPhone modellerinde, neredeyse iki katı boş depolama alanı gerektiriyor.

Apple'ın yeni destek belgesine göre, iOS 27'nin tüm yapay zeka özelliklerinden yararlanmak için en yeni iPhone modellerinde 14GB'a kadar boş depolama alanına ihtiyacınız var. Bu daha yüksek gereksinim şu modeller için geçerli: iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max, iPhone Duo, iPhone 17 Pro ve Pro Max ve iPhone Air.

Bu iPhone modellerinin daha fazla depolama alanına ihtiyaç duymasının nedeni, diğer modellerde bulunmayan iki gelişmiş yapay zeka özelliği sunmaları; İfade gücü ve konuşma hızı için Siri AI ses özelleştirmesi ve Dikte işleminde daha yüksek doğruluk. Bu özellikler Apple'ın daha güçlü cihaz içi modelini gerektiriyor ve dolayısıyla cihazınızda ek depolama alanı kaplıyor.

Apple Intelligence hangi cihazda, ne kadar alan kaplıyor? (Apple değerleridir)

iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, iPhone Air: 14GB'a kadar

iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max ve iPhone 16 modelleri: 8GB'a kadar

M4 veya daha yeni çipe ve en az 12 GB birleşik belleğe sahip iPad: 14GB’a kadar

M3 veya daha yeni çipe ve en az 12 GB belleğe sahip Mac: 14GB'a kadar

Apple Intelligence destekleyen diğer iPad ve Mac modelleri: 8GB'a kadar

Apple Watch: 1.5GB'a kadar

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Apple Intelligence iPhone'ların depolama alanını sömürüyor!

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