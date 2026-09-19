Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Apple Intelligence iPhone'ların depolama alanını sömürüyor!

    iOS 27'deki Apple Intelligence, iPhone modeline göre 14 GB'a kadar depolama alanı kaplayabiliyor. Ancak, kullanıcı paylaşımlarına göre yapay zeka Apple'ın açıkladığından çok daha fazla yer kaplıyor.

    ios 27 apple intelligence iphone depolama alanı Tam Boyutta Gör
    Apple, 27.0 yazılım güncellemesiyle birlikte uyumlu cihazlarda Apple Intelligence özelliklerini kullanıcı onayına bırakmadan, otomatik olarak kullanıma açıyor. Sosyal medyadaki paylaşımlara göre, Apple Intelligence iPhone'un depolamasından önemli ölçüde yiyor.

    Apple Intelligence iPhone'larda 14GB'tan fazla yer kaplıyor!

    Apple Intelligence, 2024'te ilk kez kullanıma sunulduğunda Apple'ın umduğu büyük başarıyı tam olarak yakalayamamıştı. Ancak iOS 27'deki yeni nesil yapay zeka özellikleri, çok daha popüler olma potansiyeline sahip. Örneğin; Siri AI, eski Siri'ye kıyasla çok daha yetenekli. Şirket, çoğu kullanıcı için bu yeni yapay zeka özelliklerini öncekiyle aynı cihaz depolama gereksinimiyle (8 GB) sunmayı başardı. Ancak, cihaz içi en gelişmiş yapay zeka modellerini destekleyen belirli iPhone modellerinde, neredeyse iki katı boş depolama alanı gerektiriyor.

    Apple'ın yeni destek belgesine göre, iOS 27'nin tüm yapay zeka özelliklerinden yararlanmak için en yeni iPhone modellerinde 14GB'a kadar boş depolama alanına ihtiyacınız var. Bu daha yüksek gereksinim şu modeller için geçerli: iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max, iPhone Duo, iPhone 17 Pro ve Pro Max ve iPhone Air.

    Bu iPhone modellerinin daha fazla depolama alanına ihtiyaç duymasının nedeni, diğer modellerde bulunmayan iki gelişmiş yapay zeka özelliği sunmaları; İfade gücü ve konuşma hızı için Siri AI ses özelleştirmesi ve Dikte işleminde daha yüksek doğruluk. Bu özellikler Apple'ın daha güçlü cihaz içi modelini gerektiriyor ve dolayısıyla cihazınızda ek depolama alanı kaplıyor.

    Apple Intelligence hangi cihazda, ne kadar alan kaplıyor? (Apple değerleridir)

    • iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, iPhone Air: 14GB'a kadar
    • iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max ve iPhone 16 modelleri: 8GB'a kadar
    • M4 veya daha yeni çipe ve en az 12 GB birleşik belleğe sahip iPad: 14GB’a kadar
    • M3 veya daha yeni çipe ve en az 12 GB belleğe sahip Mac: 14GB'a kadar
    • Apple Intelligence destekleyen diğer iPad ve Mac modelleri: 8GB'a kadar
    • Apple Watch: 1.5GB'a kadar
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Güneş enerjisiyle şarj olabilen elektrikli traktör

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    d1s led ampul goodyear eagle f1 asymmetric 6 vişne şarabı yapımı izmit hava durumu direksiyonu çevirince gelen küt sesi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Vivo Y31 5G
    Vivo Y31 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    HP 255R G10
    HP 255R G10
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum