Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Apple Intelligence krizi büyüyor: Siri gecikti, fatura kesildi

    Apple, yapay zekâ destekli yeni Siri’yi zamanında sunamadığı gerekçesiyle açılan toplu davada 250 milyon dolarlık uzlaşmaya gitti. Apple Intelligence özellikleri nedeniyle eleştirilerin odağında.

    Apple Intelligence krizi büyüyor: Siri gecikti, fatura kesildi Tam Boyutta Gör
    Apple, iOS platformu için beklenen yapay zekâ özellikleri ve Siri ile ilgili önemli bir krizle karşı karşıya. Şirket, duyurduğu ancak zamanında sunamadığı yeni nesil Siri özellikleri nedeniyle açılan toplu davada 250 milyon dolarlık uzlaşmayı kabul etti.

    Apple'a 250 milyon dolarlık Siri cezası

    Dava, Apple'ın iPhone 16 ve iPhone 15 Pro modellerini tanıtırken, gelişmiş yapay zekâ özelliklerine sahip Siri'nin 2024 içinde kullanıma sunulacağı yönünde beklenti oluşturmasına dayanıyor. Ancak aradan geçen süreye rağmen bu özelliklerin büyük kısmı kullanıcılara ulaşmadı. Günümüzde ise Apple, Apple Intelligence kapsamında bazı özellikleri kademeli olarak yayınladı.

    Metin düzenleme, görsel oluşturma ve üçüncü parti yapay zekâ entegrasyonları kullanıma sunuldu. Ancak asıl dikkat çeken yenilik olan, cihaz içeriğini anlayan ve uygulamalar arasında işlem yapabilen gelişmiş Siri hâlâ yayınlanmış değil. Şirketin bu gecikmeyi resmi olarak kabul etmesi ise oldukça geç gerçekleşti. Yeni Siri'nin ertelendiği, iPhone 16'nın piyasaya çıkmasından aylar sonra doğrulandı.

    Uzlaşma kapsamında Apple, herhangi bir hatayı resmi olarak kabul etmiyor. Ancak davaya dahil olan kullanıcılar, belirli koşullar altında maddi tazminat alabilecek. Apple'ın geciken yapay zekâ planları tamamen rafa kaldırılmış değil. Şirketin, yeni nesil Siri'yi bu yıl içinde tanıtması ve iOS 27 ile birlikte kullanıma sunması bekleniyor. Bu süreçte Google ile yapılan iş birliği ve Gemini modellerinin entegrasyonu önemli rol oynayacak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli Volkswagen ID. Polo resmen tanıtıldı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    golf 7 sol ayna camı düştü erkekliği bitiren ilaçlar hazır cevap nasıl olunur arabanın içine su girdi nasıl kurutulur arabayla kediye çarpmak neye işarettir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    TECNO Pova 6
    TECNO Pova 6
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    ACER Aspire Lite AL15-32P
    ACER Aspire Lite AL15-32P
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum