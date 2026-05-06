Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Apple, iOS platformu için beklenen yapay zekâ özellikleri ve Siri ile ilgili önemli bir krizle karşı karşıya. Şirket, duyurduğu ancak zamanında sunamadığı yeni nesil Siri özellikleri nedeniyle açılan toplu davada 250 milyon dolarlık uzlaşmayı kabul etti.

Apple'a 250 milyon dolarlık Siri cezası

Dava, Apple'ın iPhone 16 ve iPhone 15 Pro modellerini tanıtırken, gelişmiş yapay zekâ özelliklerine sahip Siri'nin 2024 içinde kullanıma sunulacağı yönünde beklenti oluşturmasına dayanıyor. Ancak aradan geçen süreye rağmen bu özelliklerin büyük kısmı kullanıcılara ulaşmadı. Günümüzde ise Apple, Apple Intelligence kapsamında bazı özellikleri kademeli olarak yayınladı.

Metin düzenleme, görsel oluşturma ve üçüncü parti yapay zekâ entegrasyonları kullanıma sunuldu. Ancak asıl dikkat çeken yenilik olan, cihaz içeriğini anlayan ve uygulamalar arasında işlem yapabilen gelişmiş Siri hâlâ yayınlanmış değil. Şirketin bu gecikmeyi resmi olarak kabul etmesi ise oldukça geç gerçekleşti. Yeni Siri'nin ertelendiği, iPhone 16'nın piyasaya çıkmasından aylar sonra doğrulandı.

Apple'ın başaramadığını bu şirket başardı: Ekran altı Face ID 22 sa. önce eklendi

Uzlaşma kapsamında Apple, herhangi bir hatayı resmi olarak kabul etmiyor. Ancak davaya dahil olan kullanıcılar, belirli koşullar altında maddi tazminat alabilecek. Apple'ın geciken yapay zekâ planları tamamen rafa kaldırılmış değil. Şirketin, yeni nesil Siri'yi bu yıl içinde tanıtması ve iOS 27 ile birlikte kullanıma sunması bekleniyor. Bu süreçte Google ile yapılan iş birliği ve Gemini modellerinin entegrasyonu önemli rol oynayacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

Apple Intelligence krizi büyüyor: Siri gecikti, fatura kesildi

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: