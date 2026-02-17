Apple, iOS 26.4 ile gelişmiş görüntülü podcast deneyimi sunacak

Apple, görüntülü podcast bölümlerinin Yeni sekmesinde ve Kategori sayfalarında kişiselleştirilmiş öneriler ve editörlerin seçimi dahil olmak üzere mevcut Apple Podcasts özellikleriyle entegre olacağını söylüyor.
İçerik üreticileri, katılımcı barındırma sağlayıcıları ve reklam ağları üzerinden dağıtarak kendi içerikleri üzerinde tam kontrole ve para kazanma fırsatına sahip olacak. Lansman sırasında Acast, ART19, Omny Studio ve SiriusXM markaları lansman sırasında HLS videosunu destekliyor. İçerik üreticileri, daha geniş video reklam fırsatları için dinamik olarak video reklamları ekleyebilecek.
HLS görüntülü podcast özelliği, dün yayınlanan iOS 26.4, iPadOS 26.4 ve visionOS 26.4'ün beta sürümlerinde kullanıma sunuldu.