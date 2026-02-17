Giriş
    Apple, iOS 26.4 ile gelişmiş görüntülü podcast deneyimi sunacak

    Apple, bu baharda gelişmiş görüntülü podcast özelliklerinin geleceğini duyurdu. HLS görüntülü podcast, iPhone, iPad ve Apple Vision Pro'nun yanı sıra web üzerinden Apple Podcasts'de sunulacak.

    apple podcasts hls görüntülü podcast özelliği Tam Boyutta Gör
    Apple, içerik üreticilerine ve dinleyicilere gelişmiş görüntülü podcast özellikleri sunmak için iOS 26.4 sürümüyle Podcasts uygulamasını güncelliyor. Yeni gelişmiş görüntülü podcast deneyimi, kullanıcıların podcast yayınlarını izleme ve dinleme arasında sorunsuz bir şekilde geçiş yapmalarını sağlayacak. Bu hamle, Apple'ın podcast pazarında Spotify, YouTube ve hatta Netflix ile rekabet etmeye devam ettiği bir dönemde geliyor.

    HLS görüntülü podcast özelliği geliyor

    hls görüntülü podcast apple Tam Boyutta Gör
    Apple, görüntülü podcast yayınlarını zaten destekliyor olsa da, iOS 26.4'te gelen teknoloji yükseltmesi, şirketin HTTP Canlı Yayın teknolojisi üzerine kurulu. HLS teknolojisi, Apple'ın sesli podcast dinleme deneyiminden ödün vermeden video oynatma sunmasına olanak tanıyor. Bunun nedeni, HLS teknolojisinin ağ koşullarına bağlı olarak otomatik kalite ayarlaması yapabilmesi. Kullanıcılara çevrimdışı izleme için görüntülü podcast'leri indirme seçeneği de sunuluyor.

    Apple, görüntülü podcast bölümlerinin Yeni sekmesinde ve Kategori sayfalarında kişiselleştirilmiş öneriler ve editörlerin seçimi dahil olmak üzere mevcut Apple Podcasts özellikleriyle entegre olacağını söylüyor.

    İçerik üreticileri, katılımcı barındırma sağlayıcıları ve reklam ağları üzerinden dağıtarak kendi içerikleri üzerinde tam kontrole ve para kazanma fırsatına sahip olacak. Lansman sırasında Acast, ART19, Omny Studio ve SiriusXM markaları lansman sırasında HLS videosunu destekliyor. İçerik üreticileri, daha geniş video reklam fırsatları için dinamik olarak video reklamları ekleyebilecek.

    HLS görüntülü podcast özelliği, dün yayınlanan iOS 26.4, iPadOS 26.4 ve visionOS 26.4'ün beta sürümlerinde kullanıma sunuldu.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    donanimhabercom Instagram

    Hollywood'u ayağa kaldıran yapay zeka videosu

