Apple, iOS 26.4 ile gelişmiş görüntülü podcast deneyimi sunacak

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Apple, içerik üreticilerine ve dinleyicilere gelişmiş görüntülü podcast özellikleri sunmak için iOS 26.4 sürümüyle Podcasts uygulamasını güncelliyor. Yeni gelişmiş görüntülü podcast deneyimi, kullanıcıların podcast yayınlarını izleme ve dinleme arasında sorunsuz bir şekilde geçiş yapmalarını sağlayacak. Bu hamle, Apple'ın podcast pazarında Spotify, YouTube ve hatta Netflix ile rekabet etmeye devam ettiği bir dönemde geliyor.

iOS 26.4 beta yayınlandı: İşte iPhone'lara gelen tüm yenilikler 7 sa. önce eklendi

HLS görüntülü podcast özelliği geliyor

Tam Boyutta Gör Apple, görüntülü podcast yayınlarını zaten destekliyor olsa da, iOS 26.4'te gelen teknoloji yükseltmesi, şirketin HTTP Canlı Yayın teknolojisi üzerine kurulu. HLS teknolojisi, Apple'ın sesli podcast dinleme deneyiminden ödün vermeden video oynatma sunmasına olanak tanıyor. Bunun nedeni, HLS teknolojisinin ağ koşullarına bağlı olarak otomatik kalite ayarlaması yapabilmesi. Kullanıcılara çevrimdışı izleme için görüntülü podcast'leri indirme seçeneği de sunuluyor.

Apple, görüntülü podcast bölümlerinin Yeni sekmesinde ve Kategori sayfalarında kişiselleştirilmiş öneriler ve editörlerin seçimi dahil olmak üzere mevcut Apple Podcasts özellikleriyle entegre olacağını söylüyor.

İçerik üreticileri, katılımcı barındırma sağlayıcıları ve reklam ağları üzerinden dağıtarak kendi içerikleri üzerinde tam kontrole ve para kazanma fırsatına sahip olacak. Lansman sırasında Acast, ART19, Omny Studio ve SiriusXM markaları lansman sırasında HLS videosunu destekliyor. İçerik üreticileri, daha geniş video reklam fırsatları için dinamik olarak video reklamları ekleyebilecek.

HLS görüntülü podcast özelliği, dün yayınlanan iOS 26.4, iPadOS 26.4 ve visionOS 26.4'ün beta sürümlerinde kullanıma sunuldu.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Mobil Uygulamalar Haberleri

Apple, iOS 26.4 ile gelişmiş görüntülü podcast deneyimi sunacak

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: