Apple, iOS 26.4 ile Sağlık uygulamasını tamamen yeniliyor

Tam Boyutta Gör Apple, Sağlık uygulaması için önümüzdeki aylarda kullanıma sunulabilecek yeni özelliklerin yanı sıra yeniden tasarlanmış bir arayüz üzerinde çalışıyor. Güncellemenin iOS 26.4 ile gelmesi bekleniyor ve daha basit kayıt tutma, yiyecek takibi, rehberli sağlık içeriği ve kullanıcıların sağlık verilerini daha iyi anlamalarına yardımcı olmayı amaçlayan yapay zeka destekli yardım içeriyor.

Yeni tasarım

Apple, iOS 26.4 güncellemesiyle Sağlık uygulamasının yenilenmiş sürümünü sunacak. Güncellemenin, yeniden düzenlenmiş kategori düzeni ve sağlık ölçümlerini kaydetmenin daha kolay yolu dahil olmak üzere birçok önemli değişiklik getirmesi bekleniyor. Sağlık uygulamasının yeni tasarımı Şubat ayında beta testine girecek, daha sonra genel kullanıma sunulacak olan iOS 26.4 ile birlikte gelecek.

Yiyecek takibi

Yeni Sağlık uygulaması, kullanıcıların kalori takibi yapmalarına ve kilo vermelerine yardımcı olacak yemek takibi özelliğini getiriyor. Yemek takibi, yenilenen uygulamanın büyük bir parçası olacak. Mevcut Sağlık uygulaması karbonhidrat ve kafein gibi şeyler için veri girmenize izin veriyor. Yemek takibi geldiğinde MyFitnessPal, Noom gibi kilo kontrolü uygulamalarını yüklemek gerekmeyecek.

Rehber videolar (Health+)

Apple'ın, Apple Fitness+'a kavramsal olarak benzer yeni bir video tabanlı sağlık hizmeti üzerinde çalıştığı da söyleniyor. Nihai adı henüz onaylanmamış olsa da, hizmetin tıp uzmanları tarafından sunulan eğitici videolar içerebileceği belirtiliyor.

Apple, kısa rehber videoları üretmek için uyku uzmanları, beslenme uzmanları, ruh sağlığı uzmanları, fizyoterapistler ve kardiyologlarla çalışmayı planlıyor. Sağlık uygulaması, kullanıcının verilerinde olumsuz eğilimler tespit ettiğinde belirli videoları önerecek. Önemli bir not olarak, Apple Fitness+ Türkiye’de kullanımda değil ve gelebileceğine dair de resmî bir açıklama yok.

Yapay zeka asistanı

Yiyecek takibi ve sağlık videolarının yanı sıra Apple, yapay zeka destekli destekli sağlık temsilcisi üzerinde de çalışıyor. ChatGPT'nin Apple Health entegrasyonunu yeni başlatması nedeniyle bu devrim niteliğinde olmayacak. Bununla birlikte, geliştirme aşamasında ve muhtemelen Apple Health+ hizmetinin bir parçası olacak.

Apple'ın yapay zeka asistanı, kullanıcının eşleştirdiği cihazlardaki tüm Apple Sağlık verilerini alacak ve öğrendiklerine dayanarak sağlık önerileri sunacak. Ayrıca kullanıcıya beslenme konusunda da tavsiyelerde bulunabilecek.

Apple'ın iPhone'un arka kamerasını kullanarak egzersizleri gerçek zamanlı olarak analiz eden ve doğru form hakkında geri bildirim sağlayan bir özelliği de test ettiği biliniyor. Bu özellik, Apple Fitness+ dahil olmak üzere diğer Apple hizmetleriyle de entegre edilebilir.

iOS 26.4 güncellemesiyle geliyor

iOS 26.4, yeni tasarım, yapay zeka asistanı, yemek takibi ve rehber videolarla Sağlık uygulamasına dikkat çekici yenilikler getirecek. iOS 26.4’ün ayrıca iOS 26 sürümleri arasında en önemli güncellemelerinden biri olacağı bildiriliyor. Güncellemenin, daha yetenekli yapay zeka sistemiyle desteklenen yenilenmiş Siri’yi getirmesi muhtemel.

