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    Anlık Bildirim

    Apple, iOS 26.6.1 güncellemesini yayınladı

    Apple, iPhone'lar için beklenen iOS 26.6.1 güncellemesini yayınladı. Eski cihazlar için de güvenlik açıklarını kapatan iOS 18.7.10 ve iPadOS 18.7.10 sürümleri geldi.

    iOS 26.6.1 güncellemesi indir yükle Tam Boyutta Gör
    Apple, önümüzdeki ay gelecek olan daha büyük iOS 27 sürümünden önce bugün iOS 26'nın en son güncellemesini yayınladı. iOS 26.6.1, Ayarlar - Genel - Yazılım Güncellemesi bölümünden indirilebiliyor.

    iOS 26.6.1 güvenlik açıklarını kapatıyor

    Apple'ın sürüm notlarına göre, iOS 26.6.1, iPhone’lar için güvenlik güncellemesi. Apple, henüz hangi güvenlik açıklarının kapatıldığına ilişkin bir bilgi paylaşmadı.

    Apple, iOS 26.6.1'in yanı sıra iPadOS 26.6.1, macOS 26.6.2 ve visionOS 26.6.1'i yayınladı. Bu güncellemelerin hepsinin aynı güvenlik iyileştirmelerini içermesi muhtemel.

    Apple, bu sürümle güvenlik açıklarının kapatıldığına dikkat çekse de, bazı hataları da düzeltmiş olabilir. Şirketin sürüm notları genellikle tüm değişiklikleri kapsamlı bir şekilde içermiyor. iOS 27 yakında geliyor olsa da Apple, daha sorunsuz kullanıcı deneyimi için iOS 26'yı bir süre daha iyileştirmeye devam edebilir.

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