Apple, iOS 26.6.1 güncellemesini yayınladı

iOS 26.6.1 güvenlik açıklarını kapatıyor
Apple'ın sürüm notlarına göre, iOS 26.6.1, iPhone’lar için güvenlik güncellemesi. Apple, henüz hangi güvenlik açıklarının kapatıldığına ilişkin bir bilgi paylaşmadı.
Apple, iOS 26.6.1'in yanı sıra iPadOS 26.6.1, macOS 26.6.2 ve visionOS 26.6.1'i yayınladı. Bu güncellemelerin hepsinin aynı güvenlik iyileştirmelerini içermesi muhtemel.
Apple, bu sürümle güvenlik açıklarının kapatıldığına dikkat çekse de, bazı hataları da düzeltmiş olabilir. Şirketin sürüm notları genellikle tüm değişiklikleri kapsamlı bir şekilde içermiyor. iOS 27 yakında geliyor olsa da Apple, daha sorunsuz kullanıcı deneyimi için iOS 26'yı bir süre daha iyileştirmeye devam edebilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: