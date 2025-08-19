Apple, iOS 26 Beta 7'yı duyurdu: İşte iPhone'lara gelen yenilikler

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Apple, iOS 26'nın yedinci geliştirici betasını resmen erişime açtı. Geçtiğimiz hafta yayımlanan Beta 6'nın ardından gelen bu sürüm, daha çok mevcut özellikleri iyileştirmeye odaklanıyor. Ancak yine de iPhone'lara ve Apple Watch'a önemli yenilikler eklenmiş durumda. İşte iOS 26 Beta 7 ile sunulan yenilikler...

Adaptif Güç Modu ve yenilenen SPO2 ölçümü

iOS 26 ve watchOS 26 ile birlikte Apple Watch Series 9, Series 10 ve Apple Watch Ultra 2'de yeniden kanda oksijen ölçümü özelliği sunuluyor. Ocak 2024'ten beri kullanılamayan özellik, Beta 7 ile yeniden tasarlanmış arayüzle birlikte geri dönüyor. Ayrıca bu sürümün en dikkat çekici yeniliklerinden biri ise Adaptif Güç Modu.

Tam Boyutta Gör Mevcut Düşük Güç Modu'na ek olarak gelen bu özellik, iPhone'un pil ömrünü uzatmak için gerektiğinde ekran parlaklığını düşürüyor, bazı işlemlerin daha uzun sürmesine izin veriyor ve pil %20 seviyesine geldiğinde otomatik olarak Düşük Güç Modu'nu devreye sokuyor. Ayrıca Ayarlar > Pil > Güç Modu bölümüne eklenen yeni bir seçenek ile Adaptif Güç Modu'nun her devreye girdiğinde bildirim göndermesini açıp kapatmak mümkün hale geldi.

Bu özellik yalnızca iPhone 15 Pro ve daha yeni modellerde kullanılabilecek. iOS 26 Beta 7 ayrıca ekran görüntülerinde yaşanan kararma hatasını düzeltiyor. Bunun yanında, bazı animasyonlarda yapılan küçük düzeltmeler ve kullanıcı arayüzü iyileştirmeleri de güncellemeye dahil edildi.

Kararlı sürüm yaklaşıyor

Eylül ayında beklenen kararlı sürüm öncesi yayımlanan Beta 7, büyük yenilikler yerine daha çok pil optimizasyonu ve stabilite iyileştirmeleri sunuyor. Bundan sonraki ara güncellemelerde de benzer küçük düzenlemeler görmemiz muhtemel.

