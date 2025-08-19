Apple, iOS 26 Beta 7'yı duyurdu: İşte iPhone'lara gelen yenilikler

Adaptif Güç Modu ve yenilenen SPO2 ölçümü
iOS 26 ve watchOS 26 ile birlikte Apple Watch Series 9, Series 10 ve Apple Watch Ultra 2'de yeniden kanda oksijen ölçümü özelliği sunuluyor. Ocak 2024'ten beri kullanılamayan özellik, Beta 7 ile yeniden tasarlanmış arayüzle birlikte geri dönüyor. Ayrıca bu sürümün en dikkat çekici yeniliklerinden biri ise Adaptif Güç Modu.
Bu özellik yalnızca iPhone 15 Pro ve daha yeni modellerde kullanılabilecek. iOS 26 Beta 7 ayrıca ekran görüntülerinde yaşanan kararma hatasını düzeltiyor. Bunun yanında, bazı animasyonlarda yapılan küçük düzeltmeler ve kullanıcı arayüzü iyileştirmeleri de güncellemeye dahil edildi.
Kararlı sürüm yaklaşıyor
Eylül ayında beklenen kararlı sürüm öncesi yayımlanan Beta 7, büyük yenilikler yerine daha çok pil optimizasyonu ve stabilite iyileştirmeleri sunuyor. Bundan sonraki ara güncellemelerde de benzer küçük düzenlemeler görmemiz muhtemel.
