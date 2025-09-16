Apple: iOS 26, iPhone'un pil ömrünü "geçici" etkileyebilir

Apple: iOS 26 yükleme sırasında cihazın ısınması, şarjın azalması normaldir
Apple “Bir güncelleme, özellikle de büyük sürüm güncellemesi tamamladıktan hemen sonra, pil ömrü ve ısı performansında geçici bir etki fark edebilirsiniz. Bu normaldir, çünkü cihazınızın arama için veri ve dosyaları indeksleme, yeni öğeleri indirme ve uygulamaları güncelleme gibi arka planda kurulum işlemini tamamlaması için zamana ihtiyacı vardır."
"Yeni özellikler, heyecan verici ve Apple ürününüzden daha fazla verim almanıza yardımcı olur ancak bazıları cihazdan ek kaynak gerektirebilir. Bireysel kullanıma bağlı olarak, bazı kullanıcılar performans ve/veya pil ömründe küçük bir etki fark edebilir. Apple, mükemmel pil ömrü ve sorunsuz kullanıcı deneyimi sağlamak için yazılım güncellemelerinde bu özellikleri sürekli olarak optimize etmeye çalışır.” açıklamasında bulunuyor.
Yeni destek belgesinin iOS 26 sürümüne özel olmadığını, tüm iOS ve iPadOS yazılım güncellemeleri için geçerli genel bir bilgilendirme olduğunu belirtmek gerekiyor.
