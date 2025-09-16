Giriş
    Apple: iOS 26, iPhone'un pil ömrünü "geçici" etkileyebilir

    Apple, iOS 26 yüklemek isteyen iPhone kullanıcılarını uyardı. Şirket, güncellemenin pil ömrüne geçici bir etkisi olabileceğini, bunun da normal olduğunu söylüyor.

    apple ios 26 iphone pil ömrünü etkileyebilir açıklaması Tam Boyutta Gör
    Apple’ın yeni destek belgesi, büyük iOS güncellemelerinin, arama için veri ve dosyaları indeksleme, yeni öğeler indirme ve uygulamaları güncelleme gibi arka planda kurulum gerektirdiğini açıklıyor. Apple, ayrıca yeni özelliklerin daha fazla kaynak gerektirebileceğini, bunun performans ve pil ömrüne ufak etkisi olabileceğini belirtiyor.

    Apple: iOS 26 yükleme sırasında cihazın ısınması, şarjın azalması normaldir

    Apple “Bir güncelleme, özellikle de büyük sürüm güncellemesi tamamladıktan hemen sonra, pil ömrü ve ısı performansında geçici bir etki fark edebilirsiniz. Bu normaldir, çünkü cihazınızın arama için veri ve dosyaları indeksleme, yeni öğeleri indirme ve uygulamaları güncelleme gibi arka planda kurulum işlemini tamamlaması için zamana ihtiyacı vardır."

    "Yeni özellikler, heyecan verici ve Apple ürününüzden daha fazla verim almanıza yardımcı olur ancak bazıları cihazdan ek kaynak gerektirebilir. Bireysel kullanıma bağlı olarak, bazı kullanıcılar performans ve/veya pil ömründe küçük bir etki fark edebilir. Apple, mükemmel pil ömrü ve sorunsuz kullanıcı deneyimi sağlamak için yazılım güncellemelerinde bu özellikleri sürekli olarak optimize etmeye çalışır.” açıklamasında bulunuyor.

    Yeni destek belgesinin ‌iOS 26‌ sürümüne özel olmadığını, tüm iOS ve iPadOS yazılım güncellemeleri için geçerli genel bir bilgilendirme olduğunu belirtmek gerekiyor.

    Kaynakça https://support.apple.com/en-us/125039 https://www.macrumors.com/2025/09/15/ios-26-battery-life-impact/
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni nesil Renault Clio sonunda tanıtıldı

    Profil resmi
    POOPY 5 gün önce

    hayret vagbotlar çamur atmamış...

