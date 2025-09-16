Apple: iOS 26, iPhone'un pil ömrünü "geçici" etkileyebilir

Tam Boyutta Gör Apple’ın yeni destek belgesi, büyük iOS güncellemelerinin, arama için veri ve dosyaları indeksleme, yeni öğeler indirme ve uygulamaları güncelleme gibi arka planda kurulum gerektirdiğini açıklıyor. Apple, ayrıca yeni özelliklerin daha fazla kaynak gerektirebileceğini, bunun performans ve pil ömrüne ufak etkisi olabileceğini belirtiyor.

iOS 26 çıktı: Nasıl yüklenir, hangi telefonlar destekliyor? 1 gün önce eklendi

Apple: iOS 26 yükleme sırasında cihazın ısınması, şarjın azalması normaldir

Apple “Bir güncelleme, özellikle de büyük sürüm güncellemesi tamamladıktan hemen sonra, pil ömrü ve ısı performansında geçici bir etki fark edebilirsiniz. Bu normaldir, çünkü cihazınızın arama için veri ve dosyaları indeksleme, yeni öğeleri indirme ve uygulamaları güncelleme gibi arka planda kurulum işlemini tamamlaması için zamana ihtiyacı vardır."

"Yeni özellikler, heyecan verici ve Apple ürününüzden daha fazla verim almanıza yardımcı olur ancak bazıları cihazdan ek kaynak gerektirebilir. Bireysel kullanıma bağlı olarak, bazı kullanıcılar performans ve/veya pil ömründe küçük bir etki fark edebilir. Apple, mükemmel pil ömrü ve sorunsuz kullanıcı deneyimi sağlamak için yazılım güncellemelerinde bu özellikleri sürekli olarak optimize etmeye çalışır.” açıklamasında bulunuyor.

Yeni destek belgesinin ‌iOS 26‌ sürümüne özel olmadığını, tüm iOS ve iPadOS yazılım güncellemeleri için geçerli genel bir bilgilendirme olduğunu belirtmek gerekiyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iOS Haberleri

Apple: iOS 26 yüklemek, iPhone'un pil ömrünü etkileyebilir

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: