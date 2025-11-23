Apple, iOS 27 güncellemesinde performansa odaklanacak

Tam Boyutta Gör Apple, bu yıl Liquid Glass’ı tanıtarak yazılım platformlarında tasarım dilini tamamen yeniledi. Bu köklü değişiklik, son birkaç yılda yapılan bir dizi kapsamlı güncellemeyle birleşince, birçok Apple kullanıcısının yazılımın genel kalitesinden şikayet etmesine yol açtı. Bloomberg’den Mark Gurman, Apple’ın iOS 27 güncellemesinde yeni özellikler yerine temel performans iyileştirmelerine odaklanacağını söylüyor.

Mark Gurman'a göre Apple, WWDC26'da önemli yazılım özellikleri tanıtmayacak. Bu, iOS 27 ve macOS 27'nin yanı sıra watchOS, tvOS ve visionOS gibi markanın tüm küçük platformları için de geçerli. Apple, iOS 12'den bu yana ilk kez gösterişli özellikler yerine yazılım kalitesine odaklanacak.

Mühendislik ekiplerinin Apple'ın işletim sistemlerini inceleyerek gereksiz özelliklerin ortadan kaldırılmasını, hataların giderilmesini ve performans ile genel kaliteyi önemli ölçüde iyileştirme fırsatlarını araştırdığı bildiriliyor. Tıpkı Snow Leopard'ın gelecekteki yeni tasarımlar ve yeni Mac modelleri için zemin hazırlaması gibi, iOS 27 de katlanabilir iPhone'lar ve diğer yeni donanımlar için temel oluşturacak. Ancak Apple, 2009'da OS X Snow Leopard ile duyurulduğu gibi yeni özellik sunmayacak. Gurman'a göre şirket, yapay zeka yarışında geride kalmamak için iOS 27 ile birkaç yeni yapay zeka özelliği sunmayı planlıyor.

iOS 27, yazılım kalitesine ve diğer yapay zeka geliştirimelerine yoğun bir şekilde odaklanmanın yanı sıra kurumsal kullanıcılar için geliştirmeler, gelişmekte olan ülkelerdeki kullanıcılara özel özellikler ve Liquid Glass ayarları sunacak.

