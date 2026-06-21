Apple, Bul uygulamasına yeni gizlilik özelliği ekledi: iOS 27 ile geliyor

Tam Boyutta Gör iOS 27 Bul uygulamasındaki daha esnek paylaşım seçenekleri, konumunuzu başkalarıyla ne zaman ve ne kadar süreyle paylaşacağınıza ilişkin olarak size daha fazla kontrol sağlıyor. Apple, “Konumunuzu bir süreliğine veya belirli bir tarih ve saate kadar paylaşın” diyor. Ayrıca artık istediğiniz zaman, kişilerle tek tek konum paylaşımını duraklatabiliyorsunuz.

iOS 27 gizli özellikleri: Apple bu özelliklerden bahsetmedi! 5 gün önce eklendi

Detaylandırmak gerekirse, Find My uygulaması artık konumunuzu 15 dakika ile 30 gün arasında değişen özel bir süre boyunca kişilerinizle paylaşmanıza olanak tanıyor. Belirli bir gün, saat ve dakika sayısı belirleyebiliyor veya konum paylaşımınızın sona ereceği bir tarih ve saat ayarlayabiliyorsunuz. iOS 26'da yalnızca üç önceden ayarlanmış zaman dilimi bulunuyor: süresiz, gün sonuna kadar ve bir saatliğine.

Artık konumunuzu gizleyebiliyorsunuz

En büyük değişikliklerden biri, artık belirli bir kişiden konumunuzu herhangi bir bildirim veya uyarı göndermeden gizleyebilmeniz. Apple, kişinin bundan haberinin olmayacağını söylüyor. Konumunuzu paylaşmayı bir süreliğine ya da tamamen durdurduğunuzda ve yeniden konum paylaşma kararı verdiğinizde kişiye bildirim gitmeyecek.

iOS 27 ile birlikte Bul uygulamasında kişinin kartında yeni "Konumu Gizle" düğmesi çıkacak. Konumunuzu biriyle paylaşmayı duraklatırsanız, o kişi Bul uygulamasında "Konum Bulunamadı" mesajını görecek.

Kullanıcı arayüzü geliştirmelerine gelince, iOS 27'deki Bul uygulaması yeni Liquid Glass arayüzüyle yenilendi. Uygulama iOS 26'da büyük ölçüde bu tasarımdan yoksundu ancak bu yıl Apple'ın diğer uygulamalarıyla eşleşen yeni bir sekme çubuğu tasarımına sahip. Bul arayüzü de artık uygulamanın ana sayfasında daha spesifik konum bilgileri gösteriyor. Bu, istediğiniz an kişilere dokunmadan tam olarak hangi sokakta olduklarını görebileceğiniz anlamına geliyor.

iOS 27'deki Bul uygulamasında yeni simgeler de var. Örneğin, "Nesneler" sekmesi artık yeni AirTag tarzı simgeyle gösteriliyor.

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Apple, iOS 27 ile Bul uygulamasına yeni gizlilik özelliği ekledi

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