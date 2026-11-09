Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Apple, iOS 28'in geliştirilme sürecini değiştirdi

    Apple, iOS 28 ve diğer yeni nesil işletim sistemlerinin geliştirme takvimini değiştirdi. Bu değişiklikle, mühendislerin yeni özellikleri keşfetmeleri ve geliştirmeleri için daha fazla zamanı olacak.

    Apple iOS 28 geliştirme süreci Tam Boyutta Gör
    Apple, bir yandan iOS 27.3 ve iPadOS 27.3 sürümlerini (ki bunların ilk geliştirici beta sürümleri 3 Kasım'da yayınlandı) test ederken, diğer yandan 2027 yılına ait yazılımların geliştirilme çalışmaları devam ediyor. Bloomberg'den Mark Gurman, Apple'ın iOS 28, iPadOS 28 ve macOS 28 gibi yeni nesil işletim sistemleri için belirlediği üç ana geliştirme aşamasından ilkinde düzenlemeye gittiğini aktardı. Mühendislerin fikirleri kesinleştirip sisteme dahil etmeden önce geliştirip test etmeleri için daha fazla zaman kazandıran bu değişikliği olumlu karşıladığı belirtiliyor.

    Geliştirmeye daha fazla, entegrasyona daha az zaman

    Apple normalde sekiz haftalık (M1, M2, M3 olarak adlandırılıyor) geliştirme aşamasını dört hafta kodlama süreci ve convergence olarak adlandırdığı, özelliklerin yazılımın geneline entegre edildiği dört haftalık bir dönem şeklinde ikiye ayırıyor. iOS 28'in ilk aşamasında ise bu dengenin, altı hafta kodlama ve keşif sürecinin ardından iki hafta entegrasyon sürecine dönüştürüldüğü bildiriliyor.

    Bu ek süre, Apple'ın toplam geliştirme takvimini iki hafta uzattığı anlamına gelmiyor. Şirket, mevcut sürenin daha büyük bir kısmını özelliklerin geliştirilmesine, daha az bir kısmını ise bu özelliklerin yazılımın çalışan bir sürümünde birleştirilmesine ayıracak. Söz konusu değişikliğin şimdilik yalnızca ilk aşama için geçerli olduğu belirtiliyor; yani bunun tüm aşamalar için kalıcı bir yöntem haline gelip gelmeyeceği henüz kesin değil.

    iOS 28'in daha fazla özellik, daha az hata içereceği anlamına gelmiyor

    iPhone kullanıcıları açısından bu durum, iOS 28 yayınlandığında daha iyi geliştirilmiş özelliklerle karşılaşabilecekleri anlamına geliyor. Mühendislere fikir bulmaları için daha uzun süre tanınması, Apple'ın daha iddialı değişiklikleri işletim sistemine dahil etmeden önce iyileştirmesine olanak sağlayacak. Öte yandan, entegrasyon süresinin kısalması bazı zorlukları da beraberinde getirebilir. Rapor, nihai güncellemenin daha fazla özellik içereceğini veya daha az hata barındıracağını garanti etmiyor.

    Siri AI geliştirilmeye devam edecek

    Bu süreç değişikliği, Apple'ın Siri AI için daha iddialı bir gelecek planladığı döneme denk geliyor. Bloomberg ayrıca Apple'ın kullanıcı adına görevleri yerine getirebilen, agent tarzı Siri üzerinde çalıştığını bildirdi. Bu ayrı bir geliştirme çalışması olup, mühendislik takvimindeki değişikliğin böyle bir özelliği iOS 28'e getirip getirmeyeceği henüz doğrulanmış değil.

    Gelenek bozulmuyor; iOS 28, Haziran 2027'de tanıtılacak

    Apple, iOS 28 için planlanan yeni özellikleri henüz açıklamadı. Şirketin geleneksel yıllık takvimine göre, güncellemenin Haziran 2027'de WWDC etkinliğinde tanıtılması, Eylül ayı civarında da genel kullanıma sunulması bekleniyor.

    Kaynakça https://www.bloomberg.com/news/newsletters/2026-11-08/apple-explores-turning-siri-ai-into-chatgpt-dots-like-agent-ios-28-shake-up https://www.theapplepost.com/2026/11/08/73998/apple-gives-ios-28-engineers-more-time-to-develop-new-features/
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Green Goblin’in uçan kaykayı gerçeğe dönüştü

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    arabadaki çizikler nasıl giderilir kumru yavrusu kaç günde uçar mafia 2 classic türkçe yama kompresyon testi 2026 honda hrv kullanıcı yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy Z Flip8
    Samsung Galaxy Z Flip8
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI VECTOR 16 HX AI
    MSI VECTOR 16 HX AI
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum