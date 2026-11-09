Apple, iOS 28'in geliştirilme sürecini değiştirdi

Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Apple, iOS 28 ve yeni işletim sistemlerinin geliştirme sürecinde önemli bir değişikliğe gitti. Şirket, sekiz haftalık ilk geliştirme aşamasındaki dört haftalık kodlama süresini altı haftaya çıkardı. Böylece mühendisler yeni özellikleri test etmek için daha fazla zaman kazanırken, iki haftaya düşen entegrasyon süreciyle daha iddialı yeniliklerin önü açılıyor. Yeni yazılımların Haziran 2027'deki WWDC etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Apple, bir yandan iOS 27.3 ve iPadOS 27.3 sürümlerini (ki bunların ilk geliştirici beta sürümleri 3 Kasım'da yayınlandı) test ederken, diğer yandan 2027 yılına ait yazılımların geliştirilme çalışmaları devam ediyor. Bloomberg'den Mark Gurman, Apple'ın iOS 28, iPadOS 28 ve macOS 28 gibi yeni nesil işletim sistemleri için belirlediği üç ana geliştirme aşamasından ilkinde düzenlemeye gittiğini aktardı. Mühendislerin fikirleri kesinleştirip sisteme dahil etmeden önce geliştirip test etmeleri için daha fazla zaman kazandıran bu değişikliği olumlu karşıladığı belirtiliyor.

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Geliştirmeye daha fazla, entegrasyona daha az zaman

Apple normalde sekiz haftalık (M1, M2, M3 olarak adlandırılıyor) geliştirme aşamasını dört hafta kodlama süreci ve convergence olarak adlandırdığı, özelliklerin yazılımın geneline entegre edildiği dört haftalık bir dönem şeklinde ikiye ayırıyor. iOS 28'in ilk aşamasında ise bu dengenin, altı hafta kodlama ve keşif sürecinin ardından iki hafta entegrasyon sürecine dönüştürüldüğü bildiriliyor.

Bu ek süre, Apple'ın toplam geliştirme takvimini iki hafta uzattığı anlamına gelmiyor. Şirket, mevcut sürenin daha büyük bir kısmını özelliklerin geliştirilmesine, daha az bir kısmını ise bu özelliklerin yazılımın çalışan bir sürümünde birleştirilmesine ayıracak. Söz konusu değişikliğin şimdilik yalnızca ilk aşama için geçerli olduğu belirtiliyor; yani bunun tüm aşamalar için kalıcı bir yöntem haline gelip gelmeyeceği henüz kesin değil.

iOS 28'in daha fazla özellik, daha az hata içereceği anlamına gelmiyor

iPhone kullanıcıları açısından bu durum, iOS 28 yayınlandığında daha iyi geliştirilmiş özelliklerle karşılaşabilecekleri anlamına geliyor. Mühendislere fikir bulmaları için daha uzun süre tanınması, Apple'ın daha iddialı değişiklikleri işletim sistemine dahil etmeden önce iyileştirmesine olanak sağlayacak. Öte yandan, entegrasyon süresinin kısalması bazı zorlukları da beraberinde getirebilir. Rapor, nihai güncellemenin daha fazla özellik içereceğini veya daha az hata barındıracağını garanti etmiyor.

Siri AI geliştirilmeye devam edecek

Bu süreç değişikliği, Apple'ın Siri AI için daha iddialı bir gelecek planladığı döneme denk geliyor. Bloomberg ayrıca Apple'ın kullanıcı adına görevleri yerine getirebilen, agent tarzı Siri üzerinde çalıştığını bildirdi. Bu ayrı bir geliştirme çalışması olup, mühendislik takvimindeki değişikliğin böyle bir özelliği iOS 28'e getirip getirmeyeceği henüz doğrulanmış değil.

Gelenek bozulmuyor; iOS 28, Haziran 2027'de tanıtılacak

Apple, iOS 28 için planlanan yeni özellikleri henüz açıklamadı. Şirketin geleneksel yıllık takvimine göre, güncellemenin Haziran 2027'de WWDC etkinliğinde tanıtılması, Eylül ayı civarında da genel kullanıma sunulması bekleniyor.

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Apple, iOS 28'in geliştirilme sürecini değiştirdi

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