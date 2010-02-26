Apple iPad, iPhone'dan daha fazla ilgi topladı

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Apple iPad

Resmi tanıtımı 27 Ocak'ta gerçekleştirilen Apple iPad için tartışmaların ardı arkası kesilmiyor. Tasarımıyla kullanıcıları ikiye bölen, sahip olduğu işlemcisiyle analistleri şaşırtan ve Flash/çoklu uygulama desteğine sahip olmamasıyla eleştri oklarının hedefi haline gelen iPad, RBC/ChangeWave tarafından yapılan yeni bir anket çalışmasının sonucuna göre, orjinal iPhone modelinden daha fazla ilgi çekiyor.

Nisan 2007'deki iPhone verileri ile kıyaslandığında iPad'e gösterilen ilginin daha fazla olduğu ama bu sonucun daha yüksek satış başarısı anlamına gelmeyeceği belirtiliyor. İlk jenerasyon iPhone modelinin tam bir sürpriz olduğuna ve daha öncesinde tüketicilerin telefonla ilgili herhangi bir fikre sahip olmadığına dikkat çekilirken, elde edilen başarının iPad için beklentileri arttırdığına dolayısıyla daha fazla ilgi görmesini sağladığına inanılıyor.

Mart ayında Amerika'da, Haziran ayı ile birlikte de diğer coğrafyalarda satışa sunulması planlanan iPad için ortaya çeşitli satış öngörüleri atılıyor olsa bile cihaz pazara çıkmadan net bir yargıya varmanın zor olduğu belirtiliyor. Öte taraftan yapılan anket çalışmasında dikkat çekici bazı başka sonuçlar da var ki örneğin kullanıcıların en çok ilgi gösterdiği iPad modellerin en ucuz ve en pahalı olan versiyonlar olduğu anlaşılıyor.

Apple iPad için yapılan araştırmanın bir diğer dikkat çekici sonucu ise kullanım istekleri üzerine. Katılımcıların %68'i iPad'i internette dolaşmak için isterken, %44'ü elektronik postalarını kontrol etmek, %37'si elektronik kitapları okumak, %28'i diğer medya yayınlarını takip etmek ve %24'ü de video izlemek için iPad satın almak istiyor.

Bu arada RBC analisti Mike Abramsk, iPad'in 2010 mali yılında 5 milyon satacağını ve hisse başına 0.33 cent olmak üzere 2.4 milyar dolar gelir sağlayacağını tahmin ediyor.

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