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Apple iPad, iPhone'dan daha fazla ilgi topladı

Apple iPad, 2007 yılında pazara sunulan ilk iPhone modelinden daha fazla ilgi topladı. İşte detaylar.
9 yıl
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Apple iPad, iPhone'dan daha fazla ilgi topladı
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Apple iPad

Resmi tanıtımı 27 Ocak'ta gerçekleştirilen Apple iPad için tartışmaların ardı arkası kesilmiyor. Tasarımıyla kullanıcıları ikiye bölen, sahip olduğu işlemcisiyle analistleri şaşırtan ve Flash/çoklu uygulama desteğine sahip olmamasıyla eleştri oklarının hedefi haline gelen iPad, RBC/ChangeWave tarafından yapılan yeni bir anket çalışmasının sonucuna göre, orjinal iPhone modelinden daha fazla ilgi çekiyor.

Nisan 2007'deki iPhone verileri ile kıyaslandığında iPad'e gösterilen ilginin daha fazla olduğu ama bu sonucun daha yüksek satış başarısı anlamına gelmeyeceği belirtiliyor. İlk jenerasyon iPhone modelinin tam bir sürpriz olduğuna ve daha öncesinde tüketicilerin telefonla ilgili herhangi bir fikre sahip olmadığına dikkat çekilirken, elde edilen başarının iPad için beklentileri arttırdığına dolayısıyla daha fazla ilgi görmesini sağladığına inanılıyor.

Mart ayında Amerika'da, Haziran ayı ile birlikte de diğer coğrafyalarda satışa sunulması planlanan iPad için ortaya çeşitli satış öngörüleri atılıyor olsa bile cihaz pazara çıkmadan net bir yargıya varmanın zor olduğu belirtiliyor. Öte taraftan yapılan anket çalışmasında dikkat çekici bazı başka sonuçlar da var ki örneğin kullanıcıların en çok ilgi gösterdiği iPad modellerin en ucuz ve en pahalı olan versiyonlar olduğu anlaşılıyor.

Apple iPad için yapılan araştırmanın bir diğer dikkat çekici sonucu ise kullanım istekleri üzerine. Katılımcıların %68'i iPad'i internette dolaşmak için isterken, %44'ü elektronik postalarını kontrol etmek, %37'si elektronik kitapları okumak, %28'i diğer medya yayınlarını takip etmek ve %24'ü de video izlemek için iPad satın almak istiyor.

Bu arada RBC analisti Mike Abramsk, iPad'in 2010 mali yılında 5 milyon satacağını ve hisse başına 0.33 cent olmak üzere 2.4 milyar dolar gelir sağlayacağını tahmin ediyor.

Apple iPad, iPhone'dan daha fazla ilgi topladı
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DH Misafiri 9 yıl
13 inçlik kalınlığı 1.5cm olan bir tablet pc geliyor %100 türk yapımı, windows ce işletim sistemi var üzerinde.Tasarımıda ipad e benziyor.3g, wifi, 90 saat aktif çalışabiliyor.
2010 yazında büyük bir ihtimal ile hızlı üretime geçilicek.müthiş bir cihaz fiyatıda 200-300 dolar falan olucak die tahmin ediyorum.
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DH Misafiri 9 yıl
13 inçlik kalınlığı 1.5cm olan bir tablet pc geliyor %100 türk yapımı, windows ce işletim sistemi var üzerinde.Tasarımıda ipad e benziyor.3g, wifi, 90 saat aktif çalışabiliyor.
2010 yazında büyük bir ihtimal ile hızlı üretime geçilicek.müthiş bir cihaz fiyatıda 200-300 dolar falan olucak die tahmin ediyorum.
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marikanwap 9 yıl

DH Misafiri

13 inçlik kalınlığı 1.5cm olan bir tablet pc geliyor %100 türk yapımı, windows ce işletim sistemi var üzerinde.Tasarımıda ipad e benziyor.3g, wifi, 90 saat aktif çalışabiliyor.
2010 yazında büyük bir ihtimal ile hızlı üretime geçilicek.müthiş bir cihaz fiyatıda 200-300 dolar falan olucak die tahmin ediyorum.


%100 Türk yapımımı? Pardon ama daha en ufak chipleri üretemiyoruz nasıl oluyorda %100 Türk Malı oluyor?

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darkwanderer 9 yıl
:) iyi güzelde eski jenerasyon olanların bari fiyatlarını ucuzlatsalar hani bizde eksi meski yararlansak apple'ın nimetlerinden.Gerçekten pahalı türkiye şartları için...
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61gün 9 yıl
Kaptan nedense actigin konularda tarafsiz olamadigini dusunuyorum. Biraz daha dikkat edin lutfen. Bir de flash destegini program yapimina zorlamak icin getirmiyor olabilirler mi
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ten_don 9 yıl
adam apple hakkında üşenmiyor basın açıklaması gibi yazı döşeniyor ama ülke meselesi için bi günden oturup kafa yormadıysan tükürüyüm ben Oo kafaya(:
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leon_21 9 yıl
bu apple yaptığı bir çok şey saçma sapan.herşeyde tekel oluşturmaya çalışıyyor.benim istediğim elmalardan yiyin başkaları zehirli..sen flashı bırak sana ne istediğim siteye girerim.hangi siteden oyun videoya bakacağıma senmi karar vereceksin kaaaardeşşşim???
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deagle100 9 yıl
leon_21
bu apple yaptığı bir çok şey saçma sapan.herşeyde tekel oluşturmaya çalışıyyor.benim istediğim elmalardan yiyin başkaları zehirli..sen flashı bırak sana ne istediğim siteye girerim.hangi siteden oyun videoya bakacağıma senmi karar vereceksin kaaaardeşşşim???

Atın çamurları(bkz:Kedi Ciger;):):):):):D
Edit:Sırf size değil lafım zira bu topicte de hatta bu topicte bile bir sürü çamur atan var;)
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bs1963 9 yıl
Hem n95 hemde iphone kullanıyorum. Kesinlikle iphone. İphone kullanmadan önce bende yorumlara bakarak flash yok ne yapıcam bu telefonu diyordum. Ama cihazı kullanmaya başladıktan sonra farkını gördüm. N95 ile internette biraz gezince hafıza dolu açık uygulamaları kapatın gibi saçma sapan mesajlarla uğraşırken iphoneda hiçbir sorunla karşılaşmadım.Diğer cihazlarda 50 tane özellik var ama hiçbirini tam yapamıyor. İphone da 10 tane varsa hepsini tam yapıyor. Bu saçma sapan yorumları yapanların hiçbiri eminim iphone kullanmamıştır
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DSGNRY 9 yıl
Hala boş beles flah ipad multitasking muhabbetleri ve bosuna kırılan kalpler ! Almazsınız olur biter arkadas nedir bu karalama cabası !? Otur bir garajda sende bir sistem geliştir 40 sene sat yazdığın yazilimla 10 milyar şarkı sat ondan sonra elestir ! Eleştirmek kolaydır , yikmak kolaydır , yapıcı olun biz niye yapamayalım deyin sonra çamur atın !
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xense 9 yıl
Şimdi millet siz ne derseniz deyin! flash desteklemiyor, bes para etmez vs. bu adamlar yine rekor kırarlar bu alet ile haberiniz olsun. emin olun peynir ekmek gibi satar bu ürün. bence cok kullanışlı. iphone sahibi biri olarak. bb, winmobile falan fos bu ürünün yanında. illa ki birçok şeyi yapamayağız bu ürünle. mesela dosya indirmez bu kesin. ama yaptıkları fazla fazla yeter.
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mertgraph1979 9 yıl
yazdıklarından ne anladım biliyor musun? vıdı vıdı vıdı...apple çok iyidir...


Doğru anlamışsın.

blah blah blah...apple yapıyorsa işini bilir...vıdı vıdı vıdı...


Doğru anlamışsın.

flash sorunlu bişeydir...bla bla bla...güzel olsa apple koyardı...


Doğru anlamışsın. (Bilgisayarda bile %65 civarında işlemci kullanıyo. Çok sorunsuz hakikaten (!)

vıdı vıdı vıdı...apple stabildir...


Bunuda doğru anlamışsın.

ben hürriyet.com.tr ye girince ilk 10 manşeti görüyorum sen ne konuşuyorsun.) bu arada 3-5 site destek veriyor diye flash ın gereksiz olduğu kanısını çıkarttın ya bravo.internette milyarlarca site var. hangi biri destek verecek?


İşte bunu yanlış anlamışsın. İlk 10 manşetin devamı var. Biraz aşağıya inersen görürsün. Cihazı kullanma özürlüsün bok atma bari. Bu arada 3-5 değil iphone destekli 10'larca site var.

Hiç bir konuda hiçbirşey bildiğini sanmıyorum, bol keseden sallıyosun, başka birşey değil.
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Erasmus78 9 yıl
@Dob3rman
Ben bir iPhone kullanıcısıyım. Bildiğin gibi iPhone'da da flash desteği yok. Ama düşünüyorum da flash'a nerede ihtiyacım var? Bulamıyorum.
Zira sözde flash destekleyen diğer smartpgonelar iPhone'un rahatça girebildiğini bir çok video sitesine giremiyorlar bile.
1- Hemen hemen bütün büyük video sitelerinin iPhone'a özel uygulamaları var.
- Youtube
- Metacafe
- Dailymotion
- Televidyon
- Vidivodo
- Vimeo
- Adını hatırlamadığım bir sürü site daha...
* Facebook'a iPhone ile girenler yakında facebook'daki videoların iPHone'dan seyredilebileceğini biliyorlar. Çünkü Facebook üzerinde çalışıyoruz diye uyarı veriyor.
2- Hemen hemen bütün büyük haber portallarının, TV'lerin ve gazetelerin iPhone'a özel uygulaması var ki bunların çoğu diğer "sözde flash destekli" smartpohne'da yok.
- Tr'de Ntv, Cnn Turk, Atv, Star, ve hemen hemen tüm gazete ve internet haber portalları
- Dünyada; BBC, CNN, Discovery, Fox, National Geographic gibi dünya devi TV şirketleri ve hemen hemen bütün yazılı ve görsel medya'nın iPHone'a özel uygulamaları bulunmakta.
3- Hemen hemen bütün büyük banka ve finans kuruluşlarının iPhone'a özel uygulamaları var.
- Garanti, İş Bankası, Teb, Yapı Kredi, Akbank vs...
Yani özetle benim iPhone'umda flash yok ama giremediğim hiç bir site de yok.
Fakat diğer smartphone'ların çoğudan "Sözde flash" desteği mevcut. Fakat onlar benim girebildiğim sitelerin yarısına dahi giremiyorlar. Girseler bile çok yavaş, kasıntılı bir şekilde girebiliyorlar.
Aksini iddia eden varsa buyursun gelsin. Onun binbir takla atarak girebildiği sitelerin çoğuna ben nasıl güle oynaya giriyorum göstereyim.
Hal böyle iken browserların en büyük düşmanı olan Flashı neyleyim? Şimdi yapamadığım ne yaptıracak bana? Yukarıda bir arkdaşın bahsettiği birbirinden aptal flash oyunları mı oynatacak? Ben zaten iPHone'da oyunun kralını oynuyorum kim takar flash oyunları?
Neyse çok dağıttım, konu iPhone'a kaydı gibi görünüyor ama değil. Zira iPad iPhone'un çalıştırabildiği her uygulamayı çalıştıracak. Dolayısıyla benim iPhone ile girebildiğim her siteye iPad'de rahatlıkla girecek. O yüzden bu flash denen şeyin zerre kadar dez avantajı olmayacak. Ama flash olmamasından kaynaklanan muazzam bir avantajı olacak iPad'in. Hız, stabilite ve bekleme süresi.
Şimdi 3-5 tane iPhone uygulaması olmayan kıytırık site mi? Yoksa eşsiz hız, stabilite ve uzun bekleme süresi mi?
Kaç kici bu soru karşısında 3-5 dandik flash siteyi veya oyunu görüntülemeyi seçer ki?
Ama multitaskin konusunda Apple'in büyük hata yaptığı konusunda herkese katılıyorum. Orası ayrı bir konu.
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dob3rman 9 yıl
Erasmus78

@Dob3rman

Ben bir iPhone kullanıcısıyım. Bildiğin gibi iPhone'da da flash desteği yok. Ama düşünüyorum da flash'a nerede ihtiyacım var? Bulamıyorum.

Zira sözde flash destekleyen diğer smartpgonelar iPhone'un rahatça girebildiğini bir çok video sitesine giremiyorlar bile.

1- Hemen hemen bütün büyük video sitelerinin iPhone'a özel uygulamaları var.

- Youtube
- Metacafe
- Dailymotion
- Televidyon
- Vidivodo
- Vimeo
- Adını hatırlamadığım bir sürü site daha...

* Facebook'a iPhone ile girenler yakında facebook'daki videoların iPHone'dan seyredilebileceğini biliyorlar. Çünkü Facebook üzerinde çalışıyoruz diye uyarı veriyor.

2- Hemen hemen bütün büyük haber portallarının, TV'lerin ve gazetelerin iPhone'a özel uygulaması var ki bunların çoğu diğer "sözde flash destekli" smartpohne'da yok.

- Tr'de Ntv, Cnn Turk, Atv, Star, ve hemen hemen tüm gazete ve internet haber portalları

- Dünyada; BBC, CNN, Discovery, Fox, National Geographic gibi dünya devi TV şirketleri ve hemen hemen bütün yazılı ve görsel medya'nın iPHone'a özel uygulamaları bulunmakta.

3- Hemen hemen bütün büyük banka ve finans kuruluşlarının iPhone'a özel uygulamaları var.

- Garanti, İş Bankası, Teb, Yapı Kredi, Akbank vs...

Yani özetle benim iPhone'umda flash yok ama giremediğim hiç bir site de yok.

Fakat diğer smartphone'ların çoğudan "Sözde flash" desteği mevcut. Fakat onlar benim girebildiğim sitelerin yarısına dahi giremiyorlar. Girseler bile çok yavaş, kasıntılı bir şekilde girebiliyorlar.

Aksini iddia eden varsa buyursun gelsin. Onun binbir takla atarak girebildiği sitelerin çoğuna ben nasıl güle oynaya giriyorum göstereyim.

Hal böyle iken browserların en büyük düşmanı olan Flashı neyleyim? Şimdi yapamadığım ne yaptıracak bana? Yukarıda bir arkdaşın bahsettiği birbirinden aptal flash oyunları mı oynatacak? Ben zaten iPHone'da oyunun kralını oynuyorum kim takar flash oyunları?

Neyse çok dağıttım, konu iPhone'a kaydı gibi görünüyor ama değil. Zira iPad iPhone'un çalıştırabildiği her uygulamayı çalıştıracak. Dolayısıyla benim iPhone ile girebildiğim her siteye iPad'de rahatlıkla girecek. O yüzden bu flash denen şeyin zerre kadar dez avantajı olmayacak. Ama flash olmamasından kaynaklanan muazzam bir avantajı olacak iPad'in. Hız, stabilite ve bekleme süresi.

Şimdi 3-5 tane iPhone uygulaması olmayan kıytırık site mi? Yoksa eşsiz hız, stabilite ve uzun bekleme süresi mi?

Kaç kici bu soru karşısında 3-5 dandik flash siteyi veya oyunu görüntülemeyi seçer ki?

Ama multitaskin konusunda Apple'in büyük hata yaptığı konusunda herkese katılıyorum. Orası ayrı bir konu.


yazdıklarından ne anladım biliyor musun? vıdı vıdı vıdı...apple çok iyidir...blah blah blah...apple yapıyorsa işini bilir...vıdı vıdı vıdı...flash sorunlu bişeydir...bla bla bla...güzel olsa apple koyardı...vıdı vıdı vıdı...apple stabildir...bla bla bla tipik fanboy(alınma ama ne la bu yazdıkların.ben hürriyet.com.tr ye girince ilk 10 manşeti görüyorum sen ne konuşuyorsun.) bu arada 3-5 site destek veriyor diye flash ın gereksiz olduğu kanısını çıkarttın ya bravo.internette milyarlarca site var. hangi biri destek verecek?
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KanKoKan 9 yıl

Erasmus78

@Dob3rman

Ben bir iPhone kullanıcısıyım. Bildiğin gibi iPhone'da da flash desteği yok. Ama düşünüyorum da flash'a nerede ihtiyacım var? Bulamıyorum.

Zira sözde flash destekleyen diğer smartpgonelar iPhone'un rahatça girebildiğini bir çok video sitesine giremiyorlar bile.

1- Hemen hemen bütün büyük video sitelerinin iPhone'a özel uygulamaları var.

- Youtube
- Metacafe
- Dailymotion
- Televidyon
- Vidivodo
- Vimeo
- Adını hatırlamadığım bir sürü site daha...

* Facebook'a iPhone ile girenler yakında facebook'daki videoların iPHone'dan seyredilebileceğini biliyorlar. Çünkü Facebook üzerinde çalışıyoruz diye uyarı veriyor.

2- Hemen hemen bütün büyük haber portallarının, TV'lerin ve gazetelerin iPhone'a özel uygulaması var ki bunların çoğu diğer "sözde flash destekli" smartpohne'da yok.

- Tr'de Ntv, Cnn Turk, Atv, Star, ve hemen hemen tüm gazete ve internet haber portalları

- Dünyada; BBC, CNN, Discovery, Fox, National Geographic gibi dünya devi TV şirketleri ve hemen hemen bütün yazılı ve görsel medya'nın iPHone'a özel uygulamaları bulunmakta.

3- Hemen hemen bütün büyük banka ve finans kuruluşlarının iPhone'a özel uygulamaları var.

- Garanti, İş Bankası, Teb, Yapı Kredi, Akbank vs...

Yani özetle benim iPhone'umda flash yok ama giremediğim hiç bir site de yok.

Fakat diğer smartphone'ların çoğudan "Sözde flash" desteği mevcut. Fakat onlar benim girebildiğim sitelerin yarısına dahi giremiyorlar. Girseler bile çok yavaş, kasıntılı bir şekilde girebiliyorlar.

Aksini iddia eden varsa buyursun gelsin. Onun binbir takla atarak girebildiği sitelerin çoğuna ben nasıl güle oynaya giriyorum göstereyim.

Hal böyle iken browserların en büyük düşmanı olan Flashı neyleyim? Şimdi yapamadığım ne yaptıracak bana? Yukarıda bir arkdaşın bahsettiği birbirinden aptal flash oyunları mı oynatacak? Ben zaten iPHone'da oyunun kralını oynuyorum kim takar flash oyunları?

Neyse çok dağıttım, konu iPhone'a kaydı gibi görünüyor ama değil. Zira iPad iPhone'un çalıştırabildiği her uygulamayı çalıştıracak. Dolayısıyla benim iPhone ile girebildiğim her siteye iPad'de rahatlıkla girecek. O yüzden bu flash denen şeyin zerre kadar dez avantajı olmayacak. Ama flash olmamasından kaynaklanan muazzam bir avantajı olacak iPad'in. Hız, stabilite ve bekleme süresi.

Şimdi 3-5 tane iPhone uygulaması olmayan kıytırık site mi? Yoksa eşsiz hız, stabilite ve uzun bekleme süresi mi?

Kaç kici bu soru karşısında 3-5 dandik flash siteyi veya oyunu görüntülemeyi seçer ki?

Ama multitaskin konusunda Apple'in büyük hata yaptığı konusunda herkese katılıyorum. Orası ayrı bir konu.


Valla arkadaşım bahsettiğin özelliklerinin birçoğunu firmalar iphone için sağladılar yada sağlamaya çalışıyorlar diyorsun, bu işten benim anladığım, apple butip uygulamaları kendi tekelinde tutup yazılımdanda kazanmaya çalışıyor.

4-5 yıldır HTC pda kullanıyorum ve bu bahsedilen özellikler mobil ortamda iphonedan çok daha önceleri zati vardı, benim görüşüm iphone şıklığı ve sağa sola döndürdüğünde resimlerinde dönmesi gibi özelliklerle, bayanlar başta olmak üzere pekçok kullanıcıyı tavladı, enaz 1 düzine arkadaşımda iphone var, niye aldınız diyince çok hızlı ondan diyorlar, napıyorsunuz diyorum bana çektikleri resimeri gösteriyorlar, başka diyorum ? ne başkası diyorlar ?

Zannetmeki iphone yada apple ın ürünlerine kötü diyorum, elbet pek çok şeyi yeterli seviyede yapabiliyor ama piyasada öyle bir izlenim yarattıki iphone kullananlar cep bilgisayarını apple buldu sanmaya başladılar.

Şu an bende HTC HD2 var navigasyon, hertürlü formatta altyazılı filmler (divx,flv,mkv vs..),mail, youtube,facebook, 640*480 video kaydı vs. vs. gibi birçok uygulamayı sorunsuzca çalıştırabiliyor, üstelik windows ortamı programları kır kır kullan.
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