iPad Pro'ya güçlü bir rakip geliyor: Huawei MatePad Edge

Tam Boyutta Gör Huawei, 25 Kasım'da Çin'de Mate 80 serisini ve katlanabilir Mate X7'yi tanıtmaya hazırlanıyor ancak hepsi bu kadar değil. Şirket aynı etkinlikte MatePad Edge tabletini de tanıtacak. Huawei MatePad Edge, çıkarılabilir klavyeli 2'si 1 arada tasarıma sahip ve HarmonyOS işletim sistemi üzerinde çalışıyor.

Huawei MatePad Edge özellikleri nasıl?

MatePad Edge, 312 x 212 x 6.85 mm boyutlarında ve 780 gram ağırlığında. %94 ekran gövde oranı, 3120x2080 piksel çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan 14.2 inç ekrana sahip. Tablet, ince çerçevelere sahip.

Tablet, Kirin 9 PC işlemcisiyle gelecek ve MatePad Pro 13.2 modeline kıyasla 3 kat daha gelişmiş performans sunacak. Ayrıca, tablette genel performansı 28 W artıran gelişmiş sıvı soğutmalı ısı dağıtma teknolojisi bulunuyor. Bu teknoloji, genellikle gecikmeler veya pil ömrü sorunlarıyla kullanıcı deneyimini bozan aşırı ısınmayı da önlüyor.

MatePad Edge'in arka tarafında muhtemelen 50 MP ana kamera ve 8 MP ultra geniş açılı lens içeren çift kamera bulunacak. Ön yüzde ise 32 MP kamera yer alacak. Tablet, 140 W şarjı destekleyen 12800 mAh bataryayla geliyor.

Tablette mobil oyunları oynamak için sanal tuşlarla eşleştirilmiş çıkarılabilir klavyeyle geliyor. Klavye, 65W hızlı şarj portu, 1.8 mm tuş mesafesi ve basınca duyarlı trackpad sunuyor.

Tablet, HarmonyOS ekran yansıtmayla birlikte genişletilmiş ekran modunu da destekliyor. MatePad Edge ayrıca DirectX 11'e yükseltilebiliyor. İşletim sistemi, 300.000'den fazla yerel uygulamayı, uyumluluk katmanları aracılığıyla da 13.000 Windows uygulamasını destekliyor. Adobe’nin çeşitli profesyonel yazılımları da kullanılabiliyor. Warcraft Red Alert 2 gibi oyunlar da sorunsuz çalışıyor. Ayrıca, Windows uygulaması HarmonyOS ana ekranına kolayca kısayollar oluşturabiliyor. Huawei MatePad Edge'de eksiksiz tablet + PC deneyimi elde edilecek gibi görünüyor.

Huawei MatePad Edge, 16 GB RAM/256 GB, 16 GB RAM/512 GB, 24 GB RAM/1 TB ve 32 GB RAM/2 TB depolama seçenekleriyle satışa sunulacak. Cihaz, Moonlight Silver ve Space Gray renk seçenekleriyle satışa sunulacak.

Huawei MatePad Edge, 25 Kasım’da resmî olarak tanıtılacak.

