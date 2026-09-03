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    iPhone 18 Pro Max vs iPhone 17 Pro Max: Beklenen tüm farklar

    iPhone 18 Pro modelleri ve Apple'ın ilk katlanabilir telefonu iPhone Ultra'yı görmemize sayılı günler kaldı. Peki, iPhone 18 Pro Max, iPhone 17 Pro Max'ten geçmeye değecek yenilikler sunacak mı?

    Apple iPhone 17 Pro Max vs iPhone 18 Pro Max karşılaştırma farklar neler Tam Boyutta Gör
    Apple'ın merakla beklenen telefonlarını, yani iPhone 18 Pro modellerini ve ilk katlanabilir telefonu olan iPhone Ultra'yı göreceğimiz Apple Event'e yaklaşıyoruz. Teknoloji devi, lansman tarihini 9 Eylül 2026 olarak duyurdu. Lansman öncesinde, yeni sızıntılar iPhone 18 Pro Max için yükseltmeleri ortaya koyuyor. A20 Pro çip, Apple’ın C2 modemi, geliştirilmiş değişken diyaframlı lens dahil olmak üzere kamera geliştirmeleri, 5.000 mAh'ı aşan daha büyük batarya ve daha küçük Dynamic Island ve yazılım iyileştirmeleri içerecek. Şimdiye kadarki sızıntılara göre Apple iPhone 17 Pro Max vs iPhone 18 Pro Max karşılaştırması sizlerle.

    1️⃣ İşlemci yükseltmesi: A20 Pro çip ve Apple C2 Modem

    apple iphone 18 pro max işlemcisi Tam Boyutta Gör
    iPhone 18 Pro Max'in iPhone 17 Pro Max'e göre en büyük yükseltmesi işlemci ve modemde olacak. Son sızıntılara göre, iPhone 18 Pro Max, A20 Pro işlemciyle gelecek. Mevcut amiral gemisi iPhone 17 Pro Max ise A19 Pro işlemcisinden güç alıyor. Raporlar ayrıca A19 Pro çipinin N3P işlemi altında geliştirilmesinin aksine, A20 Pro'nun Wafer-Level Multi-Chip Module (Yonga Seviyesi Çoklu Çip Modülü) kullandığını öne sürüyor.

    Wafer-Level Multi-Chip Module, tüm bellek modüllerini birbirine yakın yerleştirerek anında verimli performans sunmaya yardımcı oluyor. Apple, yeni Pro’lara A20 Pro yonga setinin yanı sıra NR-NTN'yi (Yeni Radyo Karasal Olmayan Ağlar) destekleyen kendi geliştirdiği C2 5G modemini de ekleyecek. Bu teknoloji, gelişmiş uydu bağlantısını mümkün kılacak. Apple'ın mevcut amiral gemisi iPhone 17 Pro Max, Qualcomm Snapdragon X80 hücresel modemini kullanıyor.

    2️⃣ Kamera geliştirmeleri: Değişken diyaframlı lens

    iphone 18 pro max kamera özellikleri Tam Boyutta Gör
    Apple iPhone 18 Pro Max, kamera kısmında da yükseltme alacak. Apple, sabit diyaframlı lensten ana kameranın yanında yer alan yeni, değişken diyaframlı lense geçiyor. Sensör kaydırma özelliğiyle iPhone 18 Pro Max, diyaframı ve ne kadar açılması gerektiğini kontrol edebilecek; bu özellikle gece çekimleri gibi daha fazla ışığa ihtiyaç duyulan anlarda yardımcı olacak.

    Kamera donanımında büyük bir yükseltme olmasa da, iPhone 18 Pro Max, f/1.6 ile f/4.0 arasında değişen değişken diyaframlı 48MP ana sensör, f/2.8 diyaframlı 48MP periskop telefoto kamera sensörü ve f/2.2 diyaframlı 48MP ultra geniş açılı sensör ile gelecek. Ön tarafta ise, 18MP Center Stage kamerayı koruyacak.

    iPhone 17 Pro Max sabit diyaframlı bir lens kullanıyor ancak aynı üçlü kamera kurulumuna sahip: 48MP ana kamera, 48MP periskop telefoto kamera ve 48MP ultra geniş açılı sensör. Ön tarafta ise 18MP Center Stage selfie kamerası bulunuyor.

    3️⃣ Daha büyük batarya kapasitesi

    iphone 18 pro max batarya kaç mah Tam Boyutta Gör
    Özellikle iPhone 18 Pro Max'in pil ömründe sıçrama yapması bekleniyor. Sızıntılara göre, iPhone 18 Pro Max, 5.567 mAh'lik bataryaya sahip olacak. iPhone 17 Pro Max 5.088 mAh'lik bataryadan güç alıyor. Batarya kapasiteleri, yalnızca eSIM'li ve SIM kartlı modelde farklılıklar gösterebiliyor:
    • iPhone 17 Pro Max: 4.823mAh (SIM kart yuvalı) / 5.088mAh (yalnızca eSIM'li)
    • iPhone 18 Pro Max: 5.391mAh (SIM kart yuvalı) / 5.567mAh (yalnızca eSIM'li)
    • iPhone 17 Pro: 3.988mAh (SIM kart yuvalı) / 4.252mAh (yalnızca eSIM'li)
    • iPhone 18 Pro: 4.056mAh (SIM kart yuvalı) / 4.288mAh (yalnızca eSIM'li)

    4️⃣ Daha küçük Dynamic Island

    iPhone 18 pro max ekran özellikleri Tam Boyutta Gör
    Sızıntılara göre, iPhone 18 Pro Max biraz daha küçük Dinamik Ada'ya sahip olacak. Apple’ın Face ID sensörü ekranın arkasına yerleştirdiği ve ekran üzerinden tarama yapacağı, böylece ekran için daha fazla alan kazandığı söyleniyor. Bu aynı zamanda ekran-gövde oranını da artıracak.

    iPhone 18 Pro Max, 120Hz yenileme hızına ve Dolby Vision desteğine sahip 6.9 inç LTPO Super Retina XDR OLED panele sahip olacak. iPhone 17 Pro Max de aynı 6.9 inç LTPO Super Retina XDR OLED ekrana ve 120Hz yenileme hızına sahip.

    5️⃣ Yazılım

    Yazılım tarafında, iPhone 18 Pro Max en yeni iOS 27 sürümüyle gelirken, iPhone 17 Pro Max iOS 26 ile piyasaya sürüldü ve son olarak iOS 26.6 güncellemesini aldı.

    iPhone 18 Pro Max fiyatı ne kadar olacak?

    Sızıntılar, iPhone 18 Pro Max'in mevcut modele göre biraz daha pahalı olacağını gösteriyor. Raporlara göre, 256GB model 1.399 dolardan, 512GB model 1.599 dolardan, 1TB model 1.799 dolardan, 2 TB model de 2.299 dolardan fiyatlandırılacak.

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