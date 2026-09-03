iPhone 18 Pro Max vs iPhone 17 Pro Max: Beklenen tüm farklar

1️⃣ İşlemci yükseltmesi: A20 Pro çip ve Apple C2 Modem
Wafer-Level Multi-Chip Module, tüm bellek modüllerini birbirine yakın yerleştirerek anında verimli performans sunmaya yardımcı oluyor. Apple, yeni Pro’lara A20 Pro yonga setinin yanı sıra NR-NTN'yi (Yeni Radyo Karasal Olmayan Ağlar) destekleyen kendi geliştirdiği C2 5G modemini de ekleyecek. Bu teknoloji, gelişmiş uydu bağlantısını mümkün kılacak. Apple'ın mevcut amiral gemisi iPhone 17 Pro Max, Qualcomm Snapdragon X80 hücresel modemini kullanıyor.
2️⃣ Kamera geliştirmeleri: Değişken diyaframlı lens
Kamera donanımında büyük bir yükseltme olmasa da, iPhone 18 Pro Max, f/1.6 ile f/4.0 arasında değişen değişken diyaframlı 48MP ana sensör, f/2.8 diyaframlı 48MP periskop telefoto kamera sensörü ve f/2.2 diyaframlı 48MP ultra geniş açılı sensör ile gelecek. Ön tarafta ise, 18MP Center Stage kamerayı koruyacak.
iPhone 17 Pro Max sabit diyaframlı bir lens kullanıyor ancak aynı üçlü kamera kurulumuna sahip: 48MP ana kamera, 48MP periskop telefoto kamera ve 48MP ultra geniş açılı sensör. Ön tarafta ise 18MP Center Stage selfie kamerası bulunuyor.
3️⃣ Daha büyük batarya kapasitesi
- iPhone 17 Pro Max: 4.823mAh (SIM kart yuvalı) / 5.088mAh (yalnızca eSIM'li)
- iPhone 18 Pro Max: 5.391mAh (SIM kart yuvalı) / 5.567mAh (yalnızca eSIM'li)
- iPhone 17 Pro: 3.988mAh (SIM kart yuvalı) / 4.252mAh (yalnızca eSIM'li)
- iPhone 18 Pro: 4.056mAh (SIM kart yuvalı) / 4.288mAh (yalnızca eSIM'li)
4️⃣ Daha küçük Dynamic Island
iPhone 18 Pro Max, 120Hz yenileme hızına ve Dolby Vision desteğine sahip 6.9 inç LTPO Super Retina XDR OLED panele sahip olacak. iPhone 17 Pro Max de aynı 6.9 inç LTPO Super Retina XDR OLED ekrana ve 120Hz yenileme hızına sahip.
5️⃣ Yazılım
Yazılım tarafında, iPhone 18 Pro Max en yeni iOS 27 sürümüyle gelirken, iPhone 17 Pro Max iOS 26 ile piyasaya sürüldü ve son olarak iOS 26.6 güncellemesini aldı.
iPhone 18 Pro Max fiyatı ne kadar olacak?
Sızıntılar, iPhone 18 Pro Max'in mevcut modele göre biraz daha pahalı olacağını gösteriyor. Raporlara göre, 256GB model 1.399 dolardan, 512GB model 1.599 dolardan, 1TB model 1.799 dolardan, 2 TB model de 2.299 dolardan fiyatlandırılacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: