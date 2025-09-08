Apple, iPhone 17 serisinden umutlu: Üretim hedefini 100 milyona çıkardı

Tam Boyutta Gör Apple yarın iPhone 17 serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Daha önce de dile getirildiği üzere “Plus” modeli rafa kalkacak ve onun yerini daha ince tasarımlı iPhone 17 Air alacak. Son gelen raporlara göre Apple, 2025 yılı için oldukça iddialı bir üretim hedefi belirlemiş durumda. Şirketin yaklaşık 100 milyon adet üretim planladığı bildiriliyor. Serinin tepe modeli iPhone 17 Pro Max'in en fazla üretilen model olması bekleniyor.

Üretim hedefi geçen seneden 10 milyon fazla

Apple'ın geçen yıl iPhone 16 ailesi için başlangıçta 90 milyon adetlik bir üretim planı vardı, ancak düşük talep nedeniyle bu rakam 84 milyona düşmüştü. Güney Koreli The Elec’in raporuna göre şirket iPhone 17 için bu sene 100 milyon adetlik bir üretim hedefliyor. Bu da Apple'ın yeni seri için güçlü satış beklentisi olduğunu gösteriyor.

Her model için hedeflenen üretim rakamı paylaşılmasa da, iPhone 17 Pro Max'in en yüksek üretim miktarına sahip olması bekleniyor. İkinci sırada iPhone 17 Pro yer alacak, onu standart model ve en sonda iPhone 17 Air takip edecek.

Bu yıl, iPhone 17 Pro için LTPO OLED panel tedariki BOE’ye verilirken, geri kalan panelleri Samsung ve LG sağlayacak. Raporda üretimin ne kadarının Hindistan’da ne kadarının Çin’de yapılacağını belirtmiyor ancak en yüksek kapasitenin Çin’de olacağı ve bu nedenle daha yüksek vergilere tabi tutulacağı tahmin ediliyor.

Apple ise bu duruma önceden hazırlıklı. Şirket, üretim maliyetlerini düşürmek için tedarikçilerine otomasyonu benimsemeleri yönünde talimat verirken, aynı zamanda Trump döneminde gelen tarifeleri dengelemek amacıyla tedarik zincirine birçok üretici ekledi. Örneğin, DRAM ve NAND bellekler için beş farklı tedarikçi ile çalışılıyor. Bu da Apple’a pazarlık gücü kazandırırken kâr marjlarını da yükseltiyor. Yılın ilerleyen dönemlerinde bu hedeflerin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini göreceğiz.

