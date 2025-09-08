Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Apple, iPhone 17 serisinden umutlu: Üretim hedefini 100 milyona çıkardı

    Apple, iPhone 17 serisi için 2025 yılında oldukça iddialı bir üretim hedefi belirledi. Şirketin yaklaşık 100 milyon adet üretim planladığı bildiriliyor.         

    Apple, iPhone 17 serisi için üretim hedefini arttırdı Tam Boyutta Gör
    Apple yarın iPhone 17 serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Daha önce de dile getirildiği üzere “Plus” modeli rafa kalkacak ve onun yerini daha ince tasarımlı iPhone 17 Air alacak. Son gelen raporlara göre Apple, 2025 yılı için oldukça iddialı bir üretim hedefi belirlemiş durumda. Şirketin yaklaşık 100 milyon adet üretim planladığı bildiriliyor. Serinin tepe modeli iPhone 17 Pro Max'in en fazla üretilen model olması bekleniyor.

    Üretim hedefi geçen seneden 10 milyon fazla

    Apple'ın geçen yıl iPhone 16 ailesi için başlangıçta 90 milyon adetlik bir üretim planı vardı, ancak düşük talep nedeniyle bu rakam 84 milyona düşmüştü. Güney Koreli The Elec’in raporuna göre şirket iPhone 17 için bu sene 100 milyon adetlik bir üretim hedefliyor. Bu da Apple'ın yeni seri için güçlü satış beklentisi olduğunu gösteriyor.

    Her model için hedeflenen üretim rakamı paylaşılmasa da, iPhone 17 Pro Max'in en yüksek üretim miktarına sahip olması bekleniyor. İkinci sırada iPhone 17 Pro yer alacak, onu standart model ve en sonda iPhone 17 Air takip edecek.

    Bu yıl, iPhone 17 Pro için LTPO OLED panel tedariki BOE’ye verilirken, geri kalan panelleri Samsung ve LG sağlayacak. Raporda üretimin ne kadarının Hindistan’da ne kadarının Çin’de yapılacağını belirtmiyor ancak en yüksek kapasitenin Çin’de olacağı ve bu nedenle daha yüksek vergilere tabi tutulacağı tahmin ediliyor.

    Apple ise bu duruma önceden hazırlıklı. Şirket, üretim maliyetlerini düşürmek için tedarikçilerine otomasyonu benimsemeleri yönünde talimat verirken, aynı zamanda Trump döneminde gelen tarifeleri dengelemek amacıyla tedarik zincirine birçok üretici ekledi. Örneğin, DRAM ve NAND bellekler için beş farklı tedarikçi ile çalışılıyor. Bu da Apple’a pazarlık gücü kazandırırken kâr marjlarını da yükseltiyor. Yılın ilerleyen dönemlerinde bu hedeflerin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini göreceğiz.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    TOGG araçlara EuroNCAP’ten 5 yıldız

    U
    UrTR 3 saat önce

    zehirliçocuk euroncap testine girilmesi için fabrikası olma zorunluluğu geldi de bizim mi haberimiz yok?

    Profil resmi
    eksiksizajans 4 saat önce

    Tebrikler.

    P
    power-pc 5 saat önce

    Sadece o test için italya'dan araç getirmişlerdir.

    Profil resmi
    venomboy_85 5 saat önce

    EuroNCAP puanı da geldiğine göre fabrika yokçuların elinde ne kaldı?

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    blaupunkt ls720 araç kaç el değiştirmiş sorgulama geçmiş otobüs bileti sorgulama devirdaim pompası bozulursa ne olur mga balata

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S25
    Samsung Galaxy S25
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Asus Vivobook 15
    Asus Vivobook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum