    Apple, iPhone 17 serisinde şarj hızını arttırdı: Yeni hızlı şarj adaptörünü tanıttı

    Şirketin paylaştığı bilgilere göre iPhone 17 serisi artık uyumlu bir USB-C adaptörüne takıldığında yaklaşık 20 dakikada yüzde 50 seviyesine ulaşabiliyor.       

    Apple, iPhone 17 serisinde şarj hızını arttırdı Tam Boyutta Gör
    Apple, iPhone 17 serisinde şarj hızlarını arttırdı. Şirketin paylaştığı bilgilere göre iPhone 17, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max artık uyumlu bir USB-C adaptörüne takıldığında yaklaşık 20 dakikada yüzde 50 seviyesine ulaşabiliyor. Daha önceki modeller 30 dakikada yüzde %50'ye ulaşabiliyordu.

    Apple, 60W'lık yeni hızlı şarj adaptörünü tanıttı

    Apple, artan şarj hızlarına uyum sağlamak için yeni Dynamic Power Adapter isimli şarj aletini de duyurdu. Bu ince tasarımlı adaptör kısa süreliğine 60W’a kadar güç sağlayabiliyor, ancak kompakt yapısı nedeniyle sürekli 40W çıkış veriyor. Apple Store'da yerini alan adaptör 39 dolar fiyattan satılıyor. Ancak ürün henüz Apple'ın Türkiye mağazasında yer almıyor.

    Apple, iPhone 17 serisinde şarj hızını arttırdı Tam Boyutta Gör

    Yine de kullanıcıların sadece Apple’ın ürünleriyle sınırlı olmadığını belirtelim. Şirket, belirli özellikleri karşılayan daha yüksek watt değerine sahip diğer USB-C adaptörlerinin de hızlı şarjı destekleyeceğini söylüyor. Bunun yanında ultra ince iPhone Air modelinin bu hızlı şarj avantajından yararlanmadığını da unutmamak gerek. Air, iPhone 16 ile aynı hızda şarj oluyor ve yaklaşık 30 dakikada yüzde 50’ye ulaşıyor. 

    Kaynakça https://www.apple.com/shop/product/MGKN4AM/A/40w-dynamic-power-adapter-with-60w-max https://wccftech.com/iphone-17-usb-c-faster-charging-dynamic-60w-adapter/
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    TOGG araçlara EuroNCAP’ten 5 yıldız

    Profil resmi
    venomboy_85 11 saat önce

    fabrika yok İtalya'dan geliyor ağbi

    U
    UrTR 1 gün önce

    zehirliçocuk euroncap testine girilmesi için fabrikası olma zorunluluğu geldi de bizim mi haberimiz yok?

    Profil resmi
    eksiksizajans 2 gün önce

    Tebrikler.

    P
    power-pc 2 gün önce

    Sadece o test için italya'dan araç getirmişlerdir.

    Profil resmi
    venomboy_85 2 gün önce

    EuroNCAP puanı da geldiğine göre fabrika yokçuların elinde ne kaldı?

