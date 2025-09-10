Apple, iPhone 17 serisinde şarj hızını arttırdı: Yeni hızlı şarj adaptörünü tanıttı

Apple, 60W'lık yeni hızlı şarj adaptörünü tanıttı
Apple, artan şarj hızlarına uyum sağlamak için yeni Dynamic Power Adapter isimli şarj aletini de duyurdu. Bu ince tasarımlı adaptör kısa süreliğine 60W’a kadar güç sağlayabiliyor, ancak kompakt yapısı nedeniyle sürekli 40W çıkış veriyor. Apple Store'da yerini alan adaptör 39 dolar fiyattan satılıyor. Ancak ürün henüz Apple'ın Türkiye mağazasında yer almıyor.
Yine de kullanıcıların sadece Apple’ın ürünleriyle sınırlı olmadığını belirtelim. Şirket, belirli özellikleri karşılayan daha yüksek watt değerine sahip diğer USB-C adaptörlerinin de hızlı şarjı destekleyeceğini söylüyor. Bunun yanında ultra ince iPhone Air modelinin bu hızlı şarj avantajından yararlanmadığını da unutmamak gerek. Air, iPhone 16 ile aynı hızda şarj oluyor ve yaklaşık 30 dakikada yüzde 50’ye ulaşıyor.Kaynakça https://www.apple.com/shop/product/MGKN4AM/A/40w-dynamic-power-adapter-with-60w-max https://wccftech.com/iphone-17-usb-c-faster-charging-dynamic-60w-adapter/ Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
