Apple, iPhone 17 serisinde şarj hızını arttırdı: Yeni hızlı şarj adaptörünü tanıttı

Tam Boyutta Gör Apple, iPhone 17 serisinde şarj hızlarını arttırdı. Şirketin paylaştığı bilgilere göre iPhone 17, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max artık uyumlu bir USB-C adaptörüne takıldığında yaklaşık 20 dakikada yüzde 50 seviyesine ulaşabiliyor. Daha önceki modeller 30 dakikada yüzde %50'ye ulaşabiliyordu.

Apple, 60W'lık yeni hızlı şarj adaptörünü tanıttı

Apple, artan şarj hızlarına uyum sağlamak için yeni Dynamic Power Adapter isimli şarj aletini de duyurdu. Bu ince tasarımlı adaptör kısa süreliğine 60W’a kadar güç sağlayabiliyor, ancak kompakt yapısı nedeniyle sürekli 40W çıkış veriyor. Apple Store'da yerini alan adaptör 39 dolar fiyattan satılıyor. Ancak ürün henüz Apple'ın Türkiye mağazasında yer almıyor.

Yine de kullanıcıların sadece Apple’ın ürünleriyle sınırlı olmadığını belirtelim. Şirket, belirli özellikleri karşılayan daha yüksek watt değerine sahip diğer USB-C adaptörlerinin de hızlı şarjı destekleyeceğini söylüyor. Bunun yanında ultra ince iPhone Air modelinin bu hızlı şarj avantajından yararlanmadığını da unutmamak gerek. Air, iPhone 16 ile aynı hızda şarj oluyor ve yaklaşık 30 dakikada yüzde 50’ye ulaşıyor.

