Tam Boyutta Gör CIRP’nin güncel verilerine göre, 2026 yılının ilk çeyreğinde satılan yeni iPhone'ların %82'si mevcut seriye ait. Bu yüksek rakam, Mart çeyreği için yeni bir rekor.

Yeni satılan iPhone'ların %82'si 17 serisi

Takvim yılının ilk çeyreğinde sadece birkaç hafta satışta olmasına rağmen, düşük fiyatlı iPhone 17e, Mart çeyreğinde ABD satışlarının %4'ünü toplayarak iPhone Air'e neredeyse yetişti. Mart çeyreğinden bahsetmişken, mevcut beş iPhone 17 modeli, geçen çeyrekte ABD'deki tüm iPhone satışlarının %82'sini oluşturarak herhangi bir Mart çeyreği için rekor kırdı. 2026 takvim yılının ilk çeyreğindeki dağılım şu şekilde:

iPhone 17 Pro Max - %26

iPhone 17 Pro - %24

iPhone 17 - %23

iPhone Air - %5

iPhone 17e - %4

Apple'ın şu anda sattığı yedi telefondan beşi son on ayda piyasaya sürüldü. Bu grup, düz iPhone 17 ve eski Plus sürümlerinin yerini alan yeni iPhone Air modelini içeriyor. Apple ayrıca 16e'nin yerini almak üzere Mart 2026'da daha ucuz 17e modelini piyasaya sürdü.

iPhone 16 satmaya devam ediyor

Yeni alıcılar için resmi olarak satışta iki eski telefon modeli kaldı. Şu anda Apple mağazalarında sıfır cihaz olarak yalnızca eski 2024 model iPhone 16 ve 16 Plus bulunabiliyor. Bu yılın Mart çeyreğinde satılan eski iPhone'ların satışları ise %18'e ulaştı:

iPhone 16 - %11

iPhone 16e - %5

iPhone 16 Plus - %2

Apple, iPhone 17 serisiyle yeni bir rekora imza attı

