Apple iPhone 17e geliyor: Tasarım, donanım ve beklenen yenilikler

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Apple’ın uygun fiyatlı iPhone serisindeki bir sonraki modeli olması beklenen iPhone 17e, tanıtımdan sadece birkaç hafta uzakta. Şubat 2025’te satışa sunulan iPhone 16e’nin devamı niteliğindeki modelin, mevcut tasarım çizgisini koruyarak bazı önemli donanımsal ve işlevsel iyileştirmelerle gelmesi bekleniyor.

Tasarım

iPhone 17e’nin genel tasarım anlayışının iPhone 16e ile neredeyse birebir olması öngörülüyor. Cihazın 6,1 inç ekran, tek lensli arka kamera ve siyah ile beyaz renk seçenekleri ile gelmeye devam edeceği ifade ediliyor. Ancak tasarım tarafında en dikkat çekici söylenti, Apple’ın bu modelde çentiği tamamen kaldırarak Dynamic Island tasarımına geçebileceği yönünde. Bu değişiklik gerçekleşirse, iPhone 17e görsel olarak Apple’ın daha güncel modelleriyle aynı çizgiye yaklaşmış olacak.

Ekran

Ekran tarafında da yine büyük bir değişim beklenmiyor. iPhone 17e’nin, selefi gibi 60Hz yenileme hızına sahip OLED panel kullanacağı öngörülüyor. Apple, 2025’te standart iPhone 17 modellerine 120Hz ProMotion teknolojisini getirmiş olsa da bu özelliğin daha uygun fiyatlı 17e modeline taşınması beklenmiyor.

Tam Boyutta Gör Ayrıca hep açık ekran (Always-On Display) desteğinin de bu modelde yer alması beklenmiyor. Bunun temel nedeni, bu özelliğin 1 nit seviyesine kadar düşebilen özel OLED paneller gerektirmesi ve bu panellerin Apple’ın amiral gemisi modellerine ayrılmış olması. HDR performansı ve maksimum parlaklık değerlerinin de yine üst seviye iPhone’ların gerisinde kalacağı belirtiliyor. Bununla birlikte, çerçevelerin bir miktar inceltilerek ekran-gövde oranının artırılabileceğine dair söylentiler bulunuyor.

Donanım

iPhone 17e’nin kalbi ise oldukça güçlü olacak. Zira bu modelde iPhone 17 ile tanıtılan A19 işlemcinin yer alması bekleniyor. Apple’ın geliştirilmiş N3P 3 nanometre üretim süreci ile üretilen bu yonga seti, A18’e kıyasla yüzde 5 ila 10 arasında performans artışı sunuyor. Ancak Apple’ın maliyetleri dengelemek adına bu modelde daha düşük frekanslı bir A19 sürümü kullanabileceği konuşuluyor. Bu durumda iPhone 17e, standart iPhone 17 kadar yüksek performans sunmayabilir.

Tam Boyutta Gör Önceki modelde olduğu gibi GPU tarafında da bir kırpma söz konusu olabilir. iPhone 16e’de 5 çekirdek yerine 4 çekirdekli GPU tercih edilmişti. Buna rağmen A19, güncellenmiş görüntü sinyal işlemcisi, ekran motoru ve Neural Engine ile özellikle yerel yapay zeka işlemlerinde daha yüksek verimlilik sağlıyor. Her GPU çekirdeğinde yer alan Neural Accelerator birimleri, cihaz içi AI modellerinin performansını artırıyor. RAM tarafında ise Apple’ın bu modelde de 8 GB RAM sunmaya devam etmesi bekleniyor.

iPhone 16e’nin en çok eleştirilen yönlerinden biri, MagSafe desteğinin olmamasıydı. Yeni modelle birlikte bu durumun değişebileceği konuşuluyor. Eğer iPhone 17e gerçekten manyetik MagSafe şarj ve aksesuar desteği ile gelirse, bu seri için önemli bir yükseltme anlamına gelecek. MagSafe sayesinde cihaz, 7,5W ile sınırlı kablosuz şarj yerine en az 15W gücünde kablosuz şarj sunabilecek.

Kamera

iPhone 17e’nin arka bölümünde, selefinde olduğu gibi 48 megapiksel tek geniş açılı kamera yer alacağı ifade ediliyor. iPhone 16e’de bulunmayan Kamera Kontrol düğmesinin bu modele eklenip eklenmeyeceği ise belirsizliğini koruyor. Ön kamera cephesinde de iPhone 17 serisinin aldığı 18 megapiksellik Center Stage kamerası bu modele gelmeyebilir. Söylentilere göre iPhone 17e, 12 megapiksel ön kamera ile yoluna devam edecek.

iPhone 18 serisinin RAM bilgileri ortaya çıktı 1 gün önce eklendi

Bağlantı

Apple’ın bağlantı tarafındaki en önemli yeniliği ise C1X modem olacak. İlk kez iPhone Air modelinde kullanılan bu modem, iPhone 17e ile birlikte daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşabilir. Apple’a göre C1X modem, önceki C1 modemden iki kata kadar daha hızlı ve aynı zamanda çok daha enerji verimli çalışıyor. Son olarak, iPhone 17 serisinde yer alan Wi-Fi ve Bluetooth için geliştirilen N1 ağ çipi, iPhone 17e’de bulunmayacak. Sızdırılan Apple kodları, maliyetleri düşük tutmak amacıyla bu bileşenin özellikle dışarıda bırakıldığını gösteriyor.

Fiyat ve çıkış tarihi

iPhone 17e cephesinde fiyat tarafında önemli bir değişiklik öngörülmüyor. Şubat 2025’te tanıtılan iPhone 16e, 599 dolar başlangıç fiyatıyla satışa sunulmuştu ve mevcut bilgilere göre Apple’ın bu fiyat politikasını yeni modelde de koruması bekleniyor.

Sızıntılar ve kulis bilgileri, iPhone 17e’nin 2026 yılının ilk yarısında tanıtılacağını gösteriyor. Apple’ın önceki modelde izlediği takvim göz önüne alındığında, şirketin bu yıl da Şubat ayını tercih etmesi bekleniyor.

Hatırlanacağı üzere iPhone 16e, 19 Şubat 2025 tarihinde herhangi bir lansman etkinliği düzenlenmeden yalnızca bir basın bülteniyle duyurulmuştu. Benzer bir tanıtım yönteminin iPhone 17e için de izlenmesi bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

Apple iPhone 17e geliyor: Tasarım, donanım ve beklenen yenilikler

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: