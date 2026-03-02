Uygun fiyatlı iPhone 17e tanıtıldı, Türkiye'de satışa sunuldu

iPhone 17e özellikleri ile neler sunuyor?
48 MP Fusion kamera, yeni nesil portreler ve 4K Dolby Vision videolar da dahil olmak üzere etkileyici fotoğraflar çıkarıyor. Aynı zamanda, iki kameranın bir arada olması gibi optik kalitede 2x telefotoya da olanak tanıyor.
iPhone 16e'ye göre yapılan iyileştirmeler
- Apple A19 çip (ekstra Neural Accelerators özelliğine sahip 4 çekirdekli GPU)
- 48MP Fusion kamera sistemi
- Apple C1X modem, iPhone 16e’deki C1 modeme kıyasla 2 kata kadar daha yüksek hız sunuyor
- Ceramic Shield 2 sayesinde çizilmelere karşı iPhone 16e’ye kıyasla 3 kat daha dayanıklı
- MagSafe ve Qi2 şarj: iPhone 16e’de 7.5 W olan kablosuz şarj hızı iPhone 17e’de 15 W’a kadar çıkabiliyor
- Depolama 256GB ile başlıyor: iPhone 16e’den 2 kat daha fazla depolama alanı
iPhone 17e Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi
iPhone 17e Türkiye fiyatı 54.999 TL'den başlıyor. Ancak, artık 128GB depolama seçeneği yok. Siyah, beyaz ve açık pembe renk seçenekleriyle 4 Mart'ta ön siparişe açılacak. iPhone 17e çıkış tarihi 11 Mart olarak açıklandı.
- iPhone 17e 256 GB: 54.999 TL
- iPhone 17e 512 GB: 66.999 TL
iPhone 17e teknik özellikleri
- Ekran: 6.1 inç, 2532 x 1170, 1200 nit, Super Retina XDR
- İşlemci: Apple A19 çip
- Bellek: 8 GB RAM
- Depolama: 256GB, 512GB
- Arka kamera: 48MP Fusion kamera (2x telefoto)
- Ön kamera: 12MP TrueDepth
- Bağlantı: WiFi 6, Bluetooth 5.3, Apple C1X hücresel
- Diğer: Apple Intelligence, iOS 26, MagSafe ve Qi2 şarj desteği
- Malzeme: Alüminyum tasarım, Ceramic Shield 2 ön yüzey, Cam arka yüzey
- Boyut ve ağırlık: 146.7 x 71.5 x 7.80 mm, 170 gr
