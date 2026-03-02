Uygun fiyatlı iPhone 17e tanıtıldı, Türkiye'de satışa sunuldu

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Apple, yeni iPhone 17e'yi resmi olarak tanıttı. Bu model, yalnızca Qi kablosuz şarj özelliğine sahip iPhone 16e'den farklı olarak Apple'ın MagSafe kablosuz şarj teknolojisini içeriyor. Yeni model de artık 256 GB'tan başlıyor.

iPhone 17e özellikleri ile neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör iPhone 17e'nin kalbinde kullanıcıların yaptığı her işlemde olağanüstü performans sunan en yeni nesil A19 yer alıyor. iPhone 17e ayrıca Apple tarafından tasarlanan ve iPhone 16e'deki C1'den 2 kata kadar daha hızlı olan en yeni nesil hücresel modem olan C1X'i de içeriyor.

48 MP Fusion kamera, yeni nesil portreler ve 4K Dolby Vision videolar da dahil olmak üzere etkileyici fotoğraflar çıkarıyor. Aynı zamanda, iki kameranın bir arada olması gibi optik kalitede 2x telefotoya da olanak tanıyor.

iPhone 16e'ye göre yapılan iyileştirmeler

Apple A19 çip (ekstra Neural Accelerators özelliğine sahip 4 çekirdekli GPU)

(ekstra Neural Accelerators özelliğine sahip 4 çekirdekli GPU) 48MP Fusion kamera sistemi

Apple C1X modem , iPhone 16e’deki C1 modeme kıyasla 2 kata kadar daha yüksek hız sunuyor

, iPhone 16e’deki C1 modeme kıyasla 2 kata kadar daha yüksek hız sunuyor Ceramic Shield 2 sayesinde çizilmelere karşı iPhone 16e’ye kıyasla 3 kat daha dayanıklı

sayesinde çizilmelere karşı iPhone 16e’ye kıyasla 3 kat daha dayanıklı MagSafe ve Qi2 şarj : iPhone 16e’de 7.5 W olan kablosuz şarj hızı iPhone 17e’de 15 W’a kadar çıkabiliyor

: iPhone 16e’de 7.5 W olan kablosuz şarj hızı iPhone 17e’de 15 W’a kadar çıkabiliyor Depolama 256GB ile başlıyor: iPhone 16e’den 2 kat daha fazla depolama alanı

iPhone 17e Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi

iPhone 17e Türkiye fiyatı 54.999 TL'den başlıyor. Ancak, artık 128GB depolama seçeneği yok. Siyah, beyaz ve açık pembe renk seçenekleriyle 4 Mart'ta ön siparişe açılacak. iPhone 17e çıkış tarihi 11 Mart olarak açıklandı.

iPhone 17e 256 GB: 54.999 TL

iPhone 17e 512 GB: 66.999 TL

iPhone 17e teknik özellikleri

Tam Boyutta Gör

Ekran : 6.1 inç, 2532 x 1170, 1200 nit, Super Retina XDR

: 6.1 inç, 2532 x 1170, 1200 nit, Super Retina XDR İşlemci : Apple A19 çip

: Apple A19 çip Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Depolama : 256GB, 512GB

: 256GB, 512GB Arka kamera : 48MP Fusion kamera (2x telefoto)

: 48MP Fusion kamera (2x telefoto) Ön kamera : 12MP TrueDepth

: 12MP TrueDepth Bağlantı : WiFi 6, Bluetooth 5.3, Apple C1X hücresel

: WiFi 6, Bluetooth 5.3, Apple C1X hücresel Diğer : Apple Intelligence, iOS 26, MagSafe ve Qi2 şarj desteği

: Apple Intelligence, iOS 26, MagSafe ve Qi2 şarj desteği Malzeme : Alüminyum tasarım, Ceramic Shield 2 ön yüzey, Cam arka yüzey

: Alüminyum tasarım, Ceramic Shield 2 ön yüzey, Cam arka yüzey Boyut ve ağırlık: 146.7 x 71.5 x 7.80 mm, 170 gr

