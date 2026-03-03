iPhone 17e vs iPhone 16 karşılaştırma: Tasarım, kamera, performans

Tam Boyutta Gör iPhone 17e, Apple’ın en yeni, aynı zamanda en uygun fiyatlı telefonu ancak en iyi fiyat/performans modeli olup olmadığı, hangi özelliklere değer verdiğinize bağlı olarak değişebilir. Apple, yeni iPhone 17e'nin yanı sıra iPhone 16'yı da satmaya devam ediyor. İşte en düşük fiyatlı iki iPhone modeli iPhone 17e ve iPhone 16 karşılaştırması:

iPhone 17e: 2 kat daha fazla depolama alanı, daha hızlı performans ve daha uzun pil ömrü

55 bin TL başlangıç fiyatıyla yeni iPhone 17e, Apple Store’da 66 bin TL’ye satılan iPhone 16'ya göre iki kat daha fazla depolama alanı, daha hızlı performans ve daha uzun pil ömrü sunuyor.

iPhone 17e, 256GB ve 512GB depolama alanı seçeneğiyle sunulurken, iPhone 16 yalnızca 128 GB depolama alanıyla geliyor ve daha pahalı.

iPhone 17e ayrıca, iPhone 16’daki eski A18 çipine kıyasla Apple'ın en yeni A19 çipini kullanıyor. Daha uygun fiyata daha yeni bir işlemciye sahip oluyorsunuz. iPhone 17e’deki Apple C1X modemi, iPhone 16'daki modemle çalışmayan yeni operatör gizlilik özelliğini getiriyor. C1X modem ayrıca iPhone 17e'nin daha iyi pil ömrüne de katkıda bulunuyor. iPhone 17e, iPhone 16'daki 22 saate kıyasla 26 saate kadar video oynatma süresi sunuyor.

Apple, iPhone 17’de olduğu gibi iPhone 17e’de de üç kat daha iyi çizilme dayanıklılığı sağlayan ve iPhone 16'ya kıyasla parlamayı azaltan geliştirilmiş yansıma önleyici özellik sağlayan Ceramic Shield 2 cam kullanıyor.

iPhone 16: Daha yeni tasarım ve ultra geniş açılı kamera

iPhone 16, daha iyi kamera ve modern tasarım gibi bazı başka avantajlar da sağlıyor. iPhone 16, iPhone 17e'deki gibi çentikli çerçeve yerine Dynamic Island tasarımına sahip. Bu, telefonun daha yeni görünmesini sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda çoklu görev yaparken Canlı Etkinliklerle daha güzel entegrasyonlar sunuyor. Dinamik Ada tasarımı, Apple'ın amiral gemisi iPhone'larında kullanılıyor. iPhone 17e'deki özel çentik stili, iPhone 13 ve iPhone 14'e kadar uzanıyor.

iPhone 16'nın ekranı, iPhone 17e'ye kıyasla daha parlak. iPhone 17e ekranı, 1200 nit tepe parlaklık sunuyor. iPhone 16’nın ekranı ise 1600 tepe parlaklık sağlarken, dışarıda 2000 nite kadar parlaklığı artırabiliyor, 1 nit minimum parlaklık sunuyor.

iPhone 16'da iki arka kamera bulunuyor. Ultra Geniş kamera, ana kameranın 1x'lik yakınlaştırmasına kıyasla daha geniş perspektif yakalamak için 0.5x zoom sunuyor. İkinci arka kamera ayrıca makro fotoğrafçılık, uzamsal fotoğraf çekimi ve sinematik mod video kaydını da mümkün kılıyor. Ayrıca, iPhone 16'da kamerayı hızlıca başlatmak ve fotoğraf çekmek için Kamera Denetimi de bulunuyor. iPhone 17e'de bu özellik yok.

iPhone 16, kablosuz bağlantıda da daha iyi. iPhone 16, Wi-Fi 7; yeni iPhone 17e, daha düşük hızlarda kablosuz bağlantı sunan Wi-Fi 6’yı destekliyor ve iPhone 16'da yeni AirTag 2 ile daha iyi entegrasyon için Thread radio ve Apple'ın ikinci nesil UWB çipi bulunuyor.

iPhone 17e vs iPhone 16 karşılaştırma Model iPhone 17e iPhone 16 Ekran 6.1 inç, 2532x1170, 1200 nit, 60Hz, Super Retina XDR OLED, Çentik 6.1 inç, 2556x1179, 2000 nit, 60Hz, Super Retina XDR OLED, Dynamic Island İşlemci Apple A19 Apple A18 Bellek 8 GB RAM 8 GB RAM Depolama 256GB, 512GB 128GB Arka kamera 48 MP Fusion kamera sistemi 48 MP Fusion Ana kamera 48 MP Fusion Ana kamera + 12 MP Ultra Geniş kamera Ön kamera 12MP f/1.9 TrueDepth 12MP f/1.9 TrueDepth Batarya - 3561 mAh Bağlanabilirlik Apple C1X modem, 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.3 Qualcomm Snapdragon X71, 5G, WiFi 7, Bluetooth 5.3 Boyut ve ağırlık 146.7 x 71.5 x 7.8 mm, 170 g 147.6 x 71.6 x 7.8 mm, 170 g Renk Beyaz, Siyah, Pembe Siyah, Beyaz, Pembe, Deniz Mavisi, Laciverttaş Fiyat 54.999 TL (256 GB) 65.999 TL (128 GB)

iPhone 17e vs iPhone 16 fiyatı ne kadar?

iPhone 17e, iPhone 17'nin performansını, dayanıklılığını ve depolama alanını daha da düşük bir fiyata sunuyor ancak kamera noktasında eksik ve Dynamic Island yerine işlevsiz çentik tasarımını sürdürüyor. Mart 2026 itibarıyla, Apple Store’da iPhone 16 128GB fiyatı 65.999 TL, iPhone 17e 256GB fiyatı 54.999 TL.

