Apple, iPhone 18'de ekran ve işlemciden kısacak!

Tam Boyutta Gör Apple'ın iPhone 18’i önümüzdeki yılın başlarına kadar piyasaya sürmesi beklenmiyor. Telefonla ilgili sızıntılar, iPhone 17'ye göre büyük yükseltmelerle gelmeyebileceğini öne sürüyor. Yeni tedarik zinciri raporuna göre, standart iPhone ve iPhone Pro modelleri arasındaki fark, özellikle ekran ve işlemci tarafında önceki nesillere kıyasla bu yıl daha da açılacak.

iPhone 18 Pro ve katlanabilir iPhone, yeni OLED panelle geliyor

Apple'ın iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve katlanabilir iPhone’da Samsung Display'in en yeni M16 OLED panellerini kullanması bekleniyor. Standart iPhone 18 ve iPhone 18e, bu yükseltmeden mahrum kalacak. Şirket, serinin daha uygun fiyatlı modellerinde M14 ve özelleştirilmiş M12+ panel dahil olmak üzere daha eski ekranları kullanmayı planlıyor. M12+ panel, parlaklık ve verimlilikte hafif iyileştirmeler sunan M12 mimarisinin geliştirilmiş bir versiyonu. Bununla birlikte, genel performansta M13, M14 ve M16 gibi daha yeni nesillerin gerisinde kalıyor.

Sızıntı doğru çıkarsa, iPhone 18, Pro modellerde kullanılandan birkaç nesil daha eski bir ekran teknolojisiyle piyasaya sürülecek. M12 mimarisi daha önce iPhone 14 Pro gibi modellerde kullanılmıştı. Bu arada, Apple'ın tüm iPhone 17 serisi M14 panele sahip.

iPhone 18, işlemcisiyle de hayal kırıklığı yaratacak

Apple, iPhone 18 fiyatını yükseltmemek için yalnızca ekran değil, işlemciden de kısacak. iPhone 17 ve iPhone 17e’de A19 çipi bulunmasına rağmen, 'e' modeli daha düşük performanslı bir sürümle geliyor; dört GPU çekirdeği sunarken, iPhone 17'de beş çekirdek bulunuyor. A20 çipi geçen yılki A19'dan kesinlikle daha iyi olacak ancak A20 Pro'ya kıyasla performansta normalde beklediğimizden daha büyük bir düşüş yaşanabilir.

iPhone 18 ne zaman tanıtılacak?

iPhone 18'in iPhone 18 Pro modellerinden aylar sonra piyasaya sürülmesi bekleniyor. Apple'ın her zamanki sonbahar iPhone lansmanında iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve katlanabilir iPhone Ultra’nın tanıtılması bekleniyor. iPhone 18e, iPhone 18 ve iPhone Air 2'nin ise 2027 baharında piyasaya sürülmesi muhtemel.

