Apple, iPhone 18'de vites yükseltiyor: Test çalışmaları başladı

Seri üretim beklenenden erken başlayabilir
Paylaşılan bilgilere göre Apple, yıl başının hemen ardından üretim tesislerinde ilk test çalışmalarını yürütüyor olacak. Bu aşamada üretim süreçleri, makine kalibrasyonları ve kalite kontrol adımları değerlendiriliyor. Buna göre iPhone 18 ailesinin seri üretimine 17 Şubat 2026'daki Çin Yeni Yılı'ndan önce başlamayı planlıyor.
Kaynaklar, bu erken takvimin temel nedeni olarak iPhone 18'de beklenen yeniliklere dikkat çekiyor. Keza Apple'ın büyük tasarım revizyonlarına gittiği dönemlerde üretimi daha geç başlattığı biliniyor. Bu açıdan bakıldığında, iPhone 18'in daha oturmuş bir tasarım çizgisiyle gelmesi erken üretim hazırlıklarını mümkün kılmış olabilir.
Teknik tarafta ise daha önce gündeme gelen ekran altı Face ID ve delikli ön kamera söylentileri kesinlenmiş değil. Bununla birlikte, bu bilgilerin tamamı prototip sızıntılarına dayanıyor ve nihai ürünler hakkında kesin bir tablo sunmuyor. Model stratejisi cephesinde ise belirsizlik sürüyor. 2026 yılında üst segmentte tanıtılacak model sayısının azaltılabileceği ve katlanabilir iPhone Fold’un bu gruba dâhil edileceği iddiaları gündemde.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: