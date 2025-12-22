Apple, iPhone 18'de vites yükseltiyor: Test çalışmaları başladı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Apple'ın iPhone 18 ve 18 Pro modelleri için üretim takvimi ortaya çıktı. Asya tedarik zincirine yakın kaynaklara göre şirket, iPhone 18 modelleri için üretim hatlarında test sürecini başlattı. Bu adım, seri üretim öncesi hazırlıkların daha erkene çekildiğini gösteriyor. Peki tanıtım tarihi ne zaman olacak?

Seri üretim beklenenden erken başlayabilir

Paylaşılan bilgilere göre Apple, yıl başının hemen ardından üretim tesislerinde ilk test çalışmalarını yürütüyor olacak. Bu aşamada üretim süreçleri, makine kalibrasyonları ve kalite kontrol adımları değerlendiriliyor. Buna göre iPhone 18 ailesinin seri üretimine 17 Şubat 2026'daki Çin Yeni Yılı'ndan önce başlamayı planlıyor.

Kaynaklar, bu erken takvimin temel nedeni olarak iPhone 18'de beklenen yeniliklere dikkat çekiyor. Keza Apple'ın büyük tasarım revizyonlarına gittiği dönemlerde üretimi daha geç başlattığı biliniyor. Bu açıdan bakıldığında, iPhone 18'in daha oturmuş bir tasarım çizgisiyle gelmesi erken üretim hazırlıklarını mümkün kılmış olabilir.

Teknik tarafta ise daha önce gündeme gelen ekran altı Face ID ve delikli ön kamera söylentileri kesinlenmiş değil. Bununla birlikte, bu bilgilerin tamamı prototip sızıntılarına dayanıyor ve nihai ürünler hakkında kesin bir tablo sunmuyor. Model stratejisi cephesinde ise belirsizlik sürüyor. 2026 yılında üst segmentte tanıtılacak model sayısının azaltılabileceği ve katlanabilir iPhone Fold’un bu gruba dâhil edileceği iddiaları gündemde.

