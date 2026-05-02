Apple, iPhone 18 Pro fiyatlandırmasında sürpriz yapmaya hazırlanıyor

Tam Boyutta Gör Apple’ın iPhone 18 Pro modelleri için agresif fiyatlandırma yaklaşımı benimseyebileceği yönündeki son analizler, akıllı telefon pazarında dengeleri değiştirebilecek bir gelişmeye işaret ediyor. Analist Jeff Pu tarafından paylaşılan bilgilere göre şirket, artan bileşen maliyetlerine rağmen bu sonbaharda tanıtılması beklenen iPhone 18 Pro ve Pro Max modellerinde rekabetçi fiyatları korumayı planlıyor. Yapay zekâ odaklı donanım talebinin küresel tedarik zincirinde baskı oluşturduğu bir dönemde gelen bu iddia, özellikle Android üreticilerinin fiyat artışına gittiği bir ortamda dikkat çekiyor.

Huawei Nova 15 Max özellikleri lansman öncesi netleşiyor 22 sa. önce eklendi

Son dönemde bellek bileşenlerine yönelik talebin hızla artması, özellikle yapay zekâ uygulamalarının yaygınlaşmasıyla birlikte üretim maliyetlerini yukarı çekmiş durumda. Bu durum, pek çok Android üreticisinin cihaz fiyatlarını artırmasına neden olurken, bazı uygun fiyatlı modellerin üretim planlarından çıkarılması bile gündeme geldi. Pazar analistleri, bu gelişmelerin Android ekosisteminde yıl genelinde daralmaya yol açabileceğini öngörüyor. Bu tablo, Apple’ın nasıl bir fiyat politikası izleyeceği sorusunu daha kritik hale getiriyor.

Apple cephesinde ise farklı bir yaklaşımın değerlendirildiği görülüyor. Jeff Pu’nun araştırma notuna göre şirket, iPhone 18 Pro serisinin giriş seviyesinde fiyatları sabit tutarak daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmayı hedefleyebilir. Böylece şirket, maliyet baskısını doğrudan tüketiciye yansıtmak yerine farklı gelir kalemleri üzerinden denge kurmayı planlıyor olabilir.

Tam Boyutta Gör iPhone 18 serisinin bu sonbaharda tanıtılması beklenirken, seriye ilk kez bir Ultra modelinin de eşlik edeceği belirtiliyor. Bu modelin daha yüksek fiyat etiketiyle konumlandırılması, Pro serisinin daha erişilebilir görünmesini sağlayabilir. Aynı segmentte farklı fiyat katmanları oluşturmak, kullanıcı tercihlerini yönlendirmede sıkça kullanılan bir strateji olarak öne çıkıyor. Böyle bir ürün yelpazesi, Apple’ın hem premium segmentteki konumunu korumasına hem de daha geniş bir kitleye hitap etmesine olanak tanıyabilir.

Teknik tarafta ise iPhone 18 Pro modellerine ilişkin bazı erken iddialar, özellikle kamera tarafında geliştirmelere işaret ediyor. Telefoto performansının iyileştirileceğine dair sızıntılar, cihazların yalnızca fiyat politikasıyla değil donanımsal yeniliklerle de rekabet etmeyi sürdüreceğini gösteriyor.

Yılın ilk aylarında iPhone satışlarının bazı pazarlarda Android’e karşı avantaj sağladığına dair veriler, bu stratejinin arkasındaki motivasyonu daha anlaşılır kılıyor. iPhone 18 Pro ve Pro Max modellerinin sırasıyla 1.099 dolar ve 1.199 dolar başlangıç fiyatıyla sunulabileceği konuşulurken, bu yaklaşımın özellikle premium segmentteki rekabeti daha da kızıştırması bekleniyor.

