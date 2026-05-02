Apple, iPhone 18 Pro fiyatlandırmasında sürpriz yapmaya hazırlanıyor

iPhone 18 Pro fiyatları sabit kalabilir: Apple’dan agresif strateji
Son dönemde bellek bileşenlerine yönelik talebin hızla artması, özellikle yapay zekâ uygulamalarının yaygınlaşmasıyla birlikte üretim maliyetlerini yukarı çekmiş durumda. Bu durum, pek çok Android üreticisinin cihaz fiyatlarını artırmasına neden olurken, bazı uygun fiyatlı modellerin üretim planlarından çıkarılması bile gündeme geldi. Pazar analistleri, bu gelişmelerin Android ekosisteminde yıl genelinde daralmaya yol açabileceğini öngörüyor. Bu tablo, Apple’ın nasıl bir fiyat politikası izleyeceği sorusunu daha kritik hale getiriyor.
Apple cephesinde ise farklı bir yaklaşımın değerlendirildiği görülüyor. Jeff Pu’nun araştırma notuna göre şirket, iPhone 18 Pro serisinin giriş seviyesinde fiyatları sabit tutarak daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmayı hedefleyebilir. Böylece şirket, maliyet baskısını doğrudan tüketiciye yansıtmak yerine farklı gelir kalemleri üzerinden denge kurmayı planlıyor olabilir.
Teknik tarafta ise iPhone 18 Pro modellerine ilişkin bazı erken iddialar, özellikle kamera tarafında geliştirmelere işaret ediyor. Telefoto performansının iyileştirileceğine dair sızıntılar, cihazların yalnızca fiyat politikasıyla değil donanımsal yeniliklerle de rekabet etmeyi sürdüreceğini gösteriyor.
Yılın ilk aylarında iPhone satışlarının bazı pazarlarda Android'e karşı avantaj sağladığına dair veriler, bu stratejinin arkasındaki motivasyonu daha anlaşılır kılıyor. iPhone 18 Pro ve Pro Max modellerinin sırasıyla 1.099 dolar ve 1.199 dolar başlangıç fiyatıyla sunulabileceği konuşulurken, bu yaklaşımın özellikle premium segmentteki rekabeti daha da kızıştırması bekleniyor.