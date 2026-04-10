Apple, iPhone 18 Pro için büyük ekran değişikliğini test ediyor

Apple, iki tasarımı değerlendiriyor
Apple, iPhone 18 Pro'nun Dinamik Ada özelliği için iki seçeneği değerlendiriyor. Tedarik zincirinden gelen mevcut geri bildirimler, A/B test senaryosunu gösteriyor; Bir seçenek mevcut ekran kalıbını korurken, diğeri Face ID alıcı/verici (RX) bileşenlerinin ekranın altına yerleştirildiği mini dinamik ada sunuyor.
iPhone 18 Pro’larda arka kamera düzeninin de büyük ölçüde aynı kalacağı, yalnızca malzeme ve tasarım detaylarında ufak değişiklikler yapılacağı söyleniyor. iPhone 17 Pro zaten fark edilir bir tasarım değişikliği getirmiş ve yeni turuncu renk sunmuştu.
Apple'ın bu yıl iPhone lansmanlarında farklı dönemlerde yapacağı konuşuluyor. İlk olarak Eylül'de iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max gelecek. Düz iPhone 18 modeli birkaç ay sonra tanıtılacak. Bu yıl Apple için ilk olacak katlanabilir iPhone da (iPhone Ultra/iPhone Fold) merakla bekleniyor.
[resim]
.
