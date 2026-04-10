2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör iPhone 18 serisinin Apple'ın ilk katlanabilir iPhone'uyla birlikte Eylül ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor. iPhone 18 Pro modellerinin tasarım açısından önceki nesilden çok farklı olmayacağı yönünde söylentilerin ardından gelen yeni rapor dikkat çekici detaylar içeriyor. Apple'ın hem ön hem de arka tasarımda değişiklikler üzerinde çalıştığı ve birden fazla seçeneği test ettiğini gösteriyor.

Apple, iki tasarımı değerlendiriyor

Apple, iPhone 18 Pro'nun Dinamik Ada özelliği için iki seçeneği değerlendiriyor. Tedarik zincirinden gelen mevcut geri bildirimler, A/B test senaryosunu gösteriyor; Bir seçenek mevcut ekran kalıbını korurken, diğeri Face ID alıcı/verici (RX) bileşenlerinin ekranın altına yerleştirildiği mini dinamik ada sunuyor.

iPhone 18 Pro’larda arka kamera düzeninin de büyük ölçüde aynı kalacağı, yalnızca malzeme ve tasarım detaylarında ufak değişiklikler yapılacağı söyleniyor. iPhone 17 Pro zaten fark edilir bir tasarım değişikliği getirmiş ve yeni turuncu renk sunmuştu.

Apple’ın bu yıl iPhone lansmanlarında farklı dönemlerde yapacağı konuşuluyor. İlk olarak Eylül’de iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max gelecek. Düz iPhone 18 modeli birkaç ay sonra tanıtılacak. Bu yıl Apple için ilk olacak katlanabilir iPhone da (iPhone Ultra/iPhone Fold) merakla bekleniyor.

Apple, iPhone 18 Pro için büyük ekran değişikliğini test ediyor

