    Apple, iPhone 18 Pro için büyük ekran değişikliğini test ediyor

    Katlanabilir iPhone Fold ile birlikte iPhone 18 Pro Max modeli merakla bekleniyor. Son rapor, Apple'ın iPhone 18 Pro'larda iki tasarımı test ettiği, arka ve önde değişiklikler planladığını gösteriyor.

    iPhone 18 serisinin Apple'ın ilk katlanabilir iPhone'uyla birlikte Eylül ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor. iPhone 18 Pro modellerinin tasarım açısından önceki nesilden çok farklı olmayacağı yönünde söylentilerin ardından gelen yeni rapor dikkat çekici detaylar içeriyor. Apple'ın hem ön hem de arka tasarımda değişiklikler üzerinde çalıştığı ve birden fazla seçeneği test ettiğini gösteriyor.

    Apple, iki tasarımı değerlendiriyor

    Apple, iPhone 18 Pro'nun Dinamik Ada özelliği için iki seçeneği değerlendiriyor. Tedarik zincirinden gelen mevcut geri bildirimler, A/B test senaryosunu gösteriyor; Bir seçenek mevcut ekran kalıbını korurken, diğeri Face ID alıcı/verici (RX) bileşenlerinin ekranın altına yerleştirildiği mini dinamik ada sunuyor.

    iPhone 18 Pro’larda arka kamera düzeninin de büyük ölçüde aynı kalacağı, yalnızca malzeme ve tasarım detaylarında ufak değişiklikler yapılacağı söyleniyor. iPhone 17 Pro zaten fark edilir bir tasarım değişikliği getirmiş ve yeni turuncu renk sunmuştu.

    Apple’ın bu yıl iPhone lansmanlarında farklı dönemlerde yapacağı konuşuluyor. İlk olarak Eylül’de iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max gelecek. Düz iPhone 18 modeli birkaç ay sonra tanıtılacak. Bu yıl Apple için ilk olacak katlanabilir iPhone da (iPhone Ultra/iPhone Fold) merakla bekleniyor.

    Kendi kendini dengeleyen elektrikli motosiklet üretimde

    Profil resmi
    emrahmt 14 saat önce

    genconline 4 gün önce

    Dr.Perga 6 gün önce

    Pentagona gönderin askeri amaçlı kullansın hemen

    maligezgin 6 gün önce

    biz kontrolün bizde olmasını isteriz burda tutmaz

