Apple, iPhone 18 Pro için tedarikçilere baskıyı artırdı

Tam Boyutta Gör Apple'ın iPhone 18 Pro ekranlarındaki OLED kâr marjlarını düşürdüğü ve Samsung Display ile LG Display gibi tedarikçilerin bu anlaşmayı kabul ettiği bildiriliyor. Bu, artan bellek maliyetleriyle başa çıkmak ve üretim maliyetlerini kontrol altında tutmak için stratejik bir hamle.

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Apple, iPhone 18 Pro Max için OLED panel fiyatında %20 indirim talep etti

Sektör kaynakları, Apple’ın iPhone 18 serisinde daha ucuz OLED panel tedariği için yoğun çaba sarf ettiğini bildiriyor. Apple’ın iPhone 18 Pro Max için OLED panel başına yaklaşık 70 dolar teklif ettiği ancak Samsung Display ve LG Display'in ortalama 66.5 dolara yakın fiyatla panel tedarik ettiği bildiriliyor.

iPhone OLED fiyatları her yeni ürünle birlikte düşüş gösteriyor. Tedarik zamanlamasına ve koşullarına bağlı olarak, iPhone 16 Pro Max panelleri zaman zaman 100 doları aşmış ancak iPhone 17 Pro Max için 80 dolar civarına düşmüştü. iPhone 18 Pro Max panelleri ise bundan yaklaşık %20 daha düşük. Sektör yetkililerine göre, her zamanki nesilsel fiyat düşüşüne ek olarak, bu seferki indirim oranı da arttı.

iPhone 18 ekranını Samsung ve LG Display paylaşıyor

iPhone 18 panelleri, daha iyi ışık verimliliği, daha uzun ömür ve gelişmiş renk çıkışı sağlayan yeni M16 organik malzemeyi kullanacak. Apple, OLED panelleri tedarikçilerden oldukça uygun fiyatlarla temin etmeye çalışıyor. Samsung Display'in bu yıl iPhone 18 için 46 milyon OLED panel tedarik etmesi bekleniyor; bunun 2 milyonu standart model, 18 milyonu Pro, 26 milyonu da Pro Max için olacak. LG Display'in beklenen hacmi ise 41,09 milyon panel olup, bunun 1.09 milyonu standart model, 19 milyonu Pro ve 21 milyonu Pro Max için olacak.

Samsung Display, çip enflasyonu nedeniyle bu yılı son derece zor geçirdiklerini söyleyerek, bileşen ve ekran fiyatlarını düşürmeleri için çok baskı yapıldığını belirtiyor. LG Display ise bir dereceye kadar etkilendiklerini, yönetilebilir bir seviyede olduğunu söylüyor.

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Apple, iPhone 18 Pro için tedarikçilere baskıyı artırdı

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